منظمة الساحل سودان بالنيل الأبيض تنظم ورشة تدريبية حول ظاهرة النينيو

نظم مشروع تقوية الشراكات الشاملة لصغار المنتجين بالقطاع المطري التقليدي بمنظمة الساحل سودان بولاية النيل الأبيض بالتعاون مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ورشة تدريبية حول ظاهرة النينيو استهدفت المرشدين المحليين وكوادر الإرشاد الزراعي بوزارة الإنتاج ومحطة البحوث الزراعية بمشاركة (35) متدرباً.

وشهد افتتاح الورشة المهندس خليل وجان بريمة مديربرامج الساحل سودان والمهندس كامل محمد كامل قائد مجموعة العمل بالمشروع والمهندس آدم عبد الكريم المنسق الولائي للمشروع.

وأوضح المهندس خليل وجان بريمة في تصريح لـ(سونا) أن الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة للتعريف بظاهرة النينيو وما قد يصاحب الموسم الزراعي من مخاطر الجفاف إلى جانب توعية المشاركين بالآثار المترتبة على الظاهرة والاحترازات اللازمة للحد من آثارها السالبة.

وأشار إلى أن مشروع تقوية الشراكات الشاملة لصغار المنتجين بالقطاع المطري التقليدي يستهدف (40) جمعية لصغار المنتجين بمحلية ربك تعمل تحت مظلة خمس شبكات مجتمعية ، ويستفيد منها (4,920) من المزارعين والمزارعات.

وأضاف أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات أبرزها إعداد خطة إرشادية متكاملة للمرحلة المقبلة للتقليل من الآثار السالبة للجفاف والآفات المتوقعة خلال الموسم الزراعي بالإضافة لتنفيذ خمس حقول إيضاحية لتطبيق التقانات الزراعية تشمل ، تقانات حصاد المياه ، استخدام التقاوى المحسنة سريعة النضج والمقاومة للجفاف، فضلاً عن تنفيذ برامج إرشادية وسط المزارعين للتوعية بظاهرة النينيو وآثارها وسبل الحد من تداعياتها .

سونا