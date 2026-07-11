تامر حسنى وأحمد سعد يحييان الليلة الأولى من حفلات مبادرة يلا ساحل

شهد يوم 10 يوليو الإطلاق الرسمي لمبادرة “يلا ساحل”، حيث تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة، في G Hotel بسيدي عبد الرحمن، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، وانطلقت أمس أولى حفلات مبادرة “يلا ساحل”، والتي أحياها كل من تامر حسني، سانت ليفانت، أحمد سعد، وDJ أورهان و DJ شيرى ك.

فعاليات يلا ساحل

وتجسيدًا لهذه الرؤية، تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف إثراء تجربة الزائر على مدار العام، بما يعكس التنوع الذي يميز الساحل الشمالي كوجهة متكاملة، وتضم مجموعة من أبرز الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، من بينهم: عمرو دياب، وحماقي، وأنغام، وإليسا، ونانسي عجرم، إلى جانب فرق وفنانين مثل “ديسكو مصر”، و”كايروكي”، فضلًا عن عدد من الفنانين والموسيقيين العالميين، وذلك في إطار أجندة متكاملة من التجارب التي تستهدف مختلف الاهتمامات.

وتقام المبادرة برعاية كل من مصر للطيران، Air Taxi، شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، سيلفر ساندز- Silver Sands، بالم هيلز، G Developments، ماونتن فيو، PRE Group، سوان ليك – حسن علام، ليبرتي، وM Squared، وبدعم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، المصرية للاتصالات (WE)، بيبسي، دوريتوس، Carrier، وGorilla Energy، و بشراكة استراتيچية مع منصة “تيك توك” الشريك الرقمي الرسمي للمبادرة، وبذلك التعاون ستقوم “تيك توك” بالدعم الكامل على منصتها لمحتوى مبادرة “يلا ساحل” وحفلاته الترفيهية والرياضية والثقافية.

وكشف المؤتمر للمرة الأولى عن رؤية مبادرة يلا ساحل، التي انطلقت استجابةً للطفرة التنموية والعمرانية غير المسبوقة التي يشهدها الساحل الشمالي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة متكاملة للاستثمار والسياحة على مدار العام، تمتد من الإسكندرية إلى مطروح.

اليوم السابع