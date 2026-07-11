ليس بالأهداف فقط.. كيف تحول هالاند إلى نجم شباك داخل وخارج الملعب؟

تتزايد مكانة النجم النرويجي إيرلينج هالاند كأكثر اللاعبين رواجًا فى عالم كرة القدم، مدفوعة بغزارة أهدافه و”جانبه الإنساني”، الذي بدأ يفرض نفسه بقوة على الساحة خلال السنوات الفائتة، وزاد التوهج مع مشاركته فى بطولة كأس العالم 2026.

هالاند.. صعود استثنائي إلى القمة

وفقًا لصحيفة “ذا أثليتيك”، فقد رسخ هالاند نجم مانشستر سيتي نفسه كأكبر عامل جذب في كرة القدم، حيث وصفته بأنه “التذكرة الأكثر طلبًا فى المدينة” و”أكبر عامل جذب في الصيف”، في إشارة واضحة إلى تأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.

هالاند.. أكثر من مجرد أهداف

رغم أن سجل هالاند التهديفي المرعب كان السبب الرئيسي في بروزه، إلا أن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، فمنذ وصوله إلى الكرة الإنجليزية، اشتهر النجم النرويجي بعقليته الهجومية الشرسة، وانضباطه الكبير داخل الملعب، وهو ما جعله سريعًا أحد أدق المهاجمين في إنهاء الهجمات.

هذا التألق امتد إلى المشاركات الدولية، حيث تشير التقارير إلى أن هالاند ينافس بقوة في قائمة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 7 أهداف، خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي، ليؤكد حضوره القوي في أكبر المحافل.

هالاند.. الجانب الإنساني يصنع الفارق

لكن المفاجأة الحقيقية، بحسب “ذا أثليتيك”، تكمن في الجانب الآخر من شخصية هالاند، الذي بدأ يظهر بشكل أكبر أمام الجماهير، فخلال منافسات كأس العالم، التقطت الكاميرات العديد من اللحظات التي يظهر فيها المهاجم النرويجي وهو يمزح مع الأطفال في النفق قبل انطلاق المباريات، في مشاهد عفوية كشفت عن شخصية مرحة وبسيطة.

هذه التصرفات أظهرت جانبًا إنسانيًا مختلفًا تمامًا عن صورته كمهاجم شرس داخل الملعب، وهو ما ساهم في زيادة شعبيته عالميًا، وجعله قريبًا من قلوب الجماهير.

هالاند يقود النرويج لكتابة التاريخ

على المستوى الفني، واصل هالاند تألقه اللافت، بعدما قاد منتخب النرويج لإنجاز تاريخي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة، عقب الفوز على البرازيل بنتيجة 2-1.

سجل النجم النرويجي هدفي اللقاء، ليؤكد أنه لاعب اللحظات الكبرى، وأنه قادر على حسم المواجهات أمام أقوى المنتخبات في العالم.

هالاند.. ماكينة أهداف لا تتوقف

بهذا الأداء، رفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في 5 مباريات خلال البطولة، ليواصل تأكيد مكانته كواحد من أخطر المهاجمين في العالم.

كما عزز ثنائيته أمام البرازيل سلسلة تهديفية تاريخية مع منتخب بلاده، حيث نجح في التسجيل خلال 14 مباراة رسمية متتالية، أحرز خلالها 27 هدفًا، في رقم استثنائي يعكس قدراته الهجومية الفريدة.

بدأت هذه السلسلة منذ عام 2024، عندما سجل أمام سلوفينيا، قبل أن ينفجر تهديفيًا خلال التصفيات، مسجلًا 16 هدفًا دفعة واحدة.

هالاند.. لماذا أصبح النجم الأكبر؟

في النهاية، يبدو أن سر تحول هالاند إلى النجم الأكبر في عالم كرة القدم لا يقتصر فقط على أهدافه، بل في شخصيته المتكاملة، فهو يجمع بين القوة التهديفية الهائلة، والحضور الجماهيري، والجانب الإنساني القريب من الناس، وهي عناصر جعلته يتجاوز كونه مجرد لاعب كرة قدم، ليصبح ظاهرة عالمية حقيقية.

مع استمرار تألقه، يؤكد هالاند يومًا بعد يوم أنه ليس فقط نجم الحاضر، بل أحد أبرز ملامح مستقبل كرة القدم العالمية.

موعد مباراة النرويج وإنجلترا

من المنتظر أن يقود هالاند منتخب النرويج أمام إنجلترا في تمام الثانية عشرة صباح يوم الأحد، على ملعب ميامي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، المقامة للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يعيش منتخب النرويج واحدة من أفضل فتراته الكروية، بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وذلك في أول مشاركة له بالمونديال منذ 28 عامًا.

جاء هذا التأهل التاريخي عقب الفوز على البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ16، في مباراة تألق خلالها المهاجم هالاند، الذي واصل عروضه المميزة رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف.

اليوم السابع