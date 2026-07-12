يومي تستعرض حملها في اليونان: طفلي يشتهي يوماً على اليخت

تستمر رائدة الأعمال ومدونة الموضة والجمال يومي Youmi في مشاركة متابعيها لقطات ملهمة من رحلتها الصيفية على متن اليخت في ميكونوس باليونان، مسجّلة ظهوراً شاطئياً ساحراً يستعرض مرحلة حملها بأسلوب يمزج بين الراحة الفائقة (Maternity Comfort) وفخامة إطلالات المنتجعات (Resort Wear)، بعيداً عن إطلالتها البوهيمية سابقاً.

ولم تخلُ مشاركتها من العفوية والروح المرحة؛ إذ أرفقت “يومي” صور إطلالتها عبر حسابها على “إنستغرام” بتعليق دافئ عبّرت فيه عن حبها لجنينها قائلة: “حبيبي الصغير يشتهي قضاء يوم على متن القارب في اليونان” (My love the baby is craving boat day in Greece)، لتربط بين مشاعر الأمومة الجميلة وبين أجواء عطلتها البحرية الفاخرة.

بألوان ترابية دافئة ولمسات مستوحاة من الطبيعة البحرية، قدمت “يومي” درساً في كيفية الحفاظ على الأناقة الراقية والعملية خلال أشهر الحمل.

تناغم الـ “مونوكروم” والقصّات المريحة

اعتمدت يومي إطلالة أحادية اللون (Monochromatic) بالدرجات العاجية والبيج الناعم (Nude & Beige)، وهي لوحة ألوان تعكس النقاء وتتناغم تماماً مع زرقة مياه البحر:

ملابس البحر

اختارت “يومي” مايوه كامل بكتف واحد (One-Shoulder Swimsuit) بلون عاجي مطاطي، يحتضن بطنها البارز بنعومة ويوفر لها الراحة والتحرك بحرية على متن اليخت.

الكاش مايوه

نسّقت مع المايوه تنورة شاطئية أو “باريو” ملفوفاً حول الخصر من نفس اللون، تميز بلمسة ديناميكية لافتة من الشراشيب الطويلة (Fringes) المنسدلة، مما أضفى حركة حيوية وأنيقة مع نسمات البحر.



بصمة “فندي” الطاغية ولمسة الفيروز الساحرة

لرفع قيمة الإطلالة الشاطئية البسيطة، ركزت يومي على إكسسوارات “قشّية” فاخرة تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية فندي (Fendi)، مضافاً إليها لوناً ساحلياً بارزاً:

تنسيق الحقيبة والقبعة

نسّقت قبعة شمسية عريضة الحواف مصنوعة من القش المغزول بنقشة شعار “فندي” الشهير (FF Monogram)، وحملت حقيبة شاطئية مطابقة تماماً (Bucket Bag) من نفس الدار وبذات النقشة، وهي قطع أساسية تجمع بين الحماية من الشمس والرفاهية العصرية.

المجوهرات… بالأزرق

كسرت “يومي” حادية الألوان الترابية باختيار طقم مجوهرات بارز (Statement Piece) من الفيروز الأزرق (Turquoise) مكون من عقد عريض وأقراط متدلية ضخمة، مما عكس بذكاء زرقة المياه المحيطة بها وأعطى الإطلالة طابعاً حيوياً.

الجمال والمكياج: نضارة مشمسة وشعر منسدل

تماشياً مع الأجواء البحرية، جاء المظهر الجمالي لـ “يومي” طبيعياً ومشرقاً:

مكياج Sun-kissed

اعتمدت مكياجاً برونزياً دافئاً يركز على توهج البشرة الطبيعي (Glowy skin) مع بلاش ترابي دافئ يبرز عظم الخد، وأحمر شفاه نيود بلمعة خفيفة (Glossy)، مما منحها مظهراً مشرقاً ومفعماً بالصحة.

الشعر المنسدل

تركت شعرها الأسود الطويل والناعم منسدلاً بطبيعته وراء ظهرها تحت القبعة، مما عزز من بساطة وعفوية الإطلالة الصيفية.

مجلة لها