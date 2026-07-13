صناع مسلسل رحلة طاهر المصرى يدرسون عرضه فى رمضان المقبل 2027

بدأت ملامح الخريطة النهائية لمسلسل «رحلة طاهر المصري» في التشكّل، بعدما انطلق تصوير العمل مؤخرًا، وسط اتجاه داخل الشركة المنتجة وصناع المسلسل لدراسة طرحه ضمن موسم دراما رمضان 2027، عقب خروجه من سباق رمضان الماضي لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال التحضيرات والتنفيذ بالشكل الذي يليق بالعمل.

ويواصل فريق العمل تصوير المشاهد الأولى وفق جدول زمني مكثف، بالتزامن مع استكمال باقي مراحل الإنتاج، في ظل رغبة صناعه في تقديم تجربة درامية مختلفة تعتمد على الجودة الفنية، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية التشويقية .

ويجسد خالد النبوي خلال أحداث المسلسل شخصية «طاهر المصري»، في عمل يدور داخل عالم كرة القدم النسائية، من خلال قصة اجتماعية إنسانية تتشابك فيها الصراعات النفسية والعائلية، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، أبرزهم أحمد بدير، هشام إسماعيل، عمرو وهبة، أميرة أديب، أحمد الرافعي، وعدد آخر من النجوم.

ويحمل المسلسل توقيع المؤلف أمين جمال، بينما يتولى أحمد خالد الإخراج، في تعاون جديد مع خالد النبوي بعد نجاحهما السابق، وسط توقعات بأن يكون «رحلة طاهر المصري» أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، حال الاستقرار رسميًا على عرضه ضمن سباق رمضان 2027.

اليوم السابع