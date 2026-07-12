بألحانه وإحساسه.. رامى صبرى يقدم تجربة موسيقية متكاملة فى ألبوم “القمر”

نجح النجم رامي صبري في إثبات أن الاستمرارية في عالم الغناء لا تتحقق بالصدفة، وإنما بالاجتهاد والبحث الدائم عن الاختلاف، فمن خلال ألبومه الجديد “القمر”، يقدم تجربة موسيقية متكاملة تجمع بين التنوع في الأفكار، والصدق في المشاعر، وجودة التنفيذ، ليحصد الألبوم منذ طرحه تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف المنصات.

الألبوم لم يعتمد على لون غنائي واحد، بل تنقل بين أغنيات الحب والرومانسية، والدراما، والفراق، والمشاعر الإنسانية التي يلامسها رامي دائمًا بإحساسه المعروف، هذا التنوع منح المستمع تجربة ثرية، وجعل كل أغنية تحمل شخصيتها الخاصة دون أن تفقد روح الألبوم وهويته.

ومن أبرز نقاط القوة في “القمر” التنوع الموسيقي الواضح، حيث راهن رامي صبري على توزيعات حديثة وألحان تحمل أفكارًا مختلفة، بعيدًا عن التكرار، وهو ما انعكس على سرعة انتشار الأغنيات وتحقيقها نسب استماع مرتفعة، فالألبوم جاء مليئًا بالجمل اللحنية السلسة التي تعلق في الأذهان، مع اهتمام واضح بأدق التفاصيل الفنية، بداية من اختيار الكلمات وحتى التنفيذ الموسيقي.

ولم يكتفي رامي بدور المطرب، بل عاد أيضًا إلى أحد أهم أسرار نجاحه، وهو التلحين، فقد وضع ألحان عدد من أغنيات الألبوم، مؤكدًا أن موهبته كملحن لا تزال واحدة من أبرز نقاط تميزه، فالجمهور يعرف جيدًا أن رامي قدم أعمالًا لعدد كبير من نجوم الغناء .

نجاح “القمر” يؤكد أن رامي صبري لا يزال من أكثر الفنانين قدرة على قراءة ذوق الجمهور، مع الحفاظ على شخصيته الفنية بعيدًا عن اللهاث وراء الصيحات المؤقتة، فهو يراهن دائمًا على الأغنية التي تعيش طويلًا، لا الأغنية التي تحقق انتشارًا سريعًا ثم تختفي.

في النهاية، يثبت ألبوم “القمر” أن رامي ما زال واحدًا من أهم صناع الأغنية العربية، ليس فقط بصوته وإحساسه، ولكن أيضًا بعقليته الموسيقية التي تعرف كيف تقدم أعمالًا تجمع بين الجودة والانتشار، ليضيف محطة جديدة ومميزة إلى مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.

تفاصيل ألبوم رامي صبري

ويضم ألبوم رامى صبري 13 أغنية هما “بفرحك وانت تزعلني” من كلمات حازم اكس، والحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، والأغنية الثانية “إسمعيني” من كلمات غنيم وألحان مدين وتوزيع أحمد أمين، الأغنية الثالثة من الألبوم بعنوان “أنا مالي بيك” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والأغنية الرابعة “قصة حب” وهي من كلمات رمضان محمد وألحان على شعبان وتوزيع أسامة الهندي، والأغنية الخامسة بعنوان “لو تعرف” من كلمات أدهم معتز وألحان تيام على، وتوزيع جلال الحمداوي، والأغنية السادسة بعنوان “أيامى” من كلمات وألحان محمد يحي، وتوزيع أحمد أمين.

وتأتي الأغنية السابعة بعنوان “القمر” من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الخضرى وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضرى، والأغنية الثامنة بعنوان “يا بختى بيه” من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضرى، والأغنية التاسعة “فلته” وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع عادل حقى، والأغنية العاشرة “لسه باقى عليك” من كلمات محمد عاطف وألحان وتوزيع رامي صبري.

وتأتي الأغنية الحادية عشرة بعنوان “خليكي هنا” من كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع عادل حقي، والأغنية الثانية عشرة “موسم الـ summer” من كلمات فلبينو وألحان رامي صبري وتوزيع كولوبكس، والأغنية الثالثة عشرة والأخيرة بعنوان “مش بنساك” من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع أسامة الهندي.

اليوم السابع