ماجد المصرى حاضر بـ3 وجوه فى السينما قريبًا

يعيش الفنان ماجد المصري حالة من النشاط السينمائي اللافت خلال الفترة الحالية، إذ يستعد للظهور أمام الجمهور بثلاثة أعمال مختلفة، يقدم خلالها شخصيات متنوعة، تتراوح بين أدوار البطولة الخاصة وضيوف الشرف، ليؤكد حضوره القوي على الشاشة الكبيرة بعد نجاحاته الأخيرة.

ويأتي ظهور ماجد على الشاشة بهذه الأعمال، بعد خضوعه لجراحة في العين، حيث تعرض مؤخراً لنزيف وقطع في الشبكية استدعت التدخل الجراحي، ويتواجد المصري حاليا في منزله لقضاء فترة نقاهة قبل العودة إلى استكمال نشاطه الفني مجددا خلال الفترة المقبلة.

تاجر سلاح في خلي بالك من نفسك

يشارك ماجد المصري بظهور خاص خلال أحداث فيلم خلي بالك من نفسك، الذي يجمع النجمين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، والمقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 22 يوليو الجاري، قبل أن ينطلق في باقي الدول يوم 23 يوليو.

ويجسد المصري خلال أحداث الفيلم شخصية تاجر سلاح يُدعى “النمس”، في دور يحمل العديد من المفاجآت ضمن سياق الأحداث.

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو سعد، وماجد المصري، وإياد نصار، ومحمد ثروت، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد. والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

لقاء مرتقب مع أحمد حلمي في حدوتة

وفي سياق آخر، انتهى ماجد المصري مؤخرًا من تصوير أحدث أعماله السينمائية حدوتة، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد حلمي، والفيلم يضم أمينة خليل وشيرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ومن المقرر الإعلان عن موعد طرحه خلال الفترة المقبلة.

ضيف شرف في الست لما مع يسرا

كما ينتظر ماجد المصري عرض فيلم الست لما، بطولة النجمة يسرا، والذي يشارك فيه بظهور خاص ضمن أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة العمل كل من يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور.

ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، من بينهم كندة علوش، وهالة سرحان، وفتحي عبد الوهاب، ومصطفى أبو سريع، وحمدي الميرغني، ويأتي الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

اليوم السابع