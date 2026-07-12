من أعداء فى الدراما إلى أم وابنتها x السينما.. حكاية انتصار ويارا السكرى

قبل أشهر قليلة جمعتهما الدراما في علاقة مليئة بالصراعات والعداء خلال مسلسل علي كلاي، أما اليوم فتعيدهما السينما في أجواء مختلفة تمامًا، إذ تلتقي الفنانتان انتصار ويارا السكري مجددًا، لكن هذه المرة بعلاقة مختلفة تمامًا عبر شخصية الأم وابنتها، من خلال فيلم «صقر وكناريا» المعروض حاليًا في دور السينما.

عداء وصراعات في علي كلايق

وشهد مسلسل علي كلاي، الذي قام ببطولته أحمد العوضي وعُرض في رمضان الماضي، صراعًا كبيرًا بين الشخصيتين اللتين قدمتهما انتصار ويارا السكري، حيث جسدت انتصار شخصية كانت تحمل كراهية شديدة ليارا السكري بعد زواجها من “علي كلاي” الذي جسد شخصيته أحمد العوضي، إذ سعت طوال الأحداث إلى الحصول على قطعة أرض كان “علي كلاي” قد كتبها باسم زوجته، الأمر الذي أشعل الصراع بينهما.

أم وابنتها في صقر وكناريا

أما في فيلم صقر وكناريا، الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام وشيكو، فقد انقلبت الأدوار تمامًا، حيث تظهر انتصار في شخصية والدة يارا السكري، لتتحول العلاقة بينهما من خصومة وعداء إلى علاقة أسرية يسودها التقارب، في تغيير لافت يؤكد قدرة الثنائي على تقديم أنماط مختلفة من العلاقات الدرامية.

أحداث فيلم صقر وكناريا

وتدور أحداث الفيلم حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على “بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

أبطال وصناع الفيلم

فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، وأحمد الأزعر، ووائل عوني، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني، واللبناني باسم مغنية. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

اليوم السابع