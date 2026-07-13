46 عاما على دموع فى عيون وقحة.. حقق نجاحا جماهيريا وأسس لمسلسلات الجاسوسية

يمر اليوم الاثنين، 46 عاما على العرض الأول لمسلسل “دموع فى عيون وقحة” للزعيم عادل إمام، حيث عرض المسلسل فى 13 يوليو 1980، العمل كتبه الروائى صالح مرسى، وأخرجه يحيى العلمى، وشارك فى بطولته كل من معالى زايد ومصطفى فهمى وصلاح قابيل ومشيرة إسماعيل وأسامة عباس ومحمود الجندى وفاروق فلوكس.

سبب اعتذار مصطفى فهمى عن الدور

ومن قصص المسلسل أن النجم الراحل مصطفى فهمى اعتذر أكثر من 3 مرات عن تجسيد دوره في المسلسل، بسبب تخوفه من تقديم شخصية تابعة إلى الموساد الإسرائيلي.

وفى لقاء قديم له مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، قائلا: “اعتذرت إلى المخرج يحيى العلمي أكثر من مرة بسبب تخوفى من تقديم شخصية تابعة إلى الموساد الإسرائيلي، ولكن المخرج يحيى العلمي أجبرنى على حضور عدد من البروفات التحضيرية للعمل مع عادل إمام، وبعد ثلاث بروفات، قررت المشاركة في العمل مع تغيير شكلى وبعد فترة من التفكير استقريت على الشكل الذي ظهرت به في المسلسل، لكني استغنيت عن لحيتي والشارب مستعيناً بنظارة جدي”.

قصة المسلسل

المسلسل قُدم فى 14 حلقة فقط، ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان بمثابة الكتالوج أو الأساس الذى سارت عليه مسلسلات الجاسوسية من بعده، من خلال شخصية جمعة الشوان، الذى تم زرعه من قبل المخابرات المصرية داخل إسرائيل، وحاولت إسرائيل نفسها استغلاله لصالحها، ولكنه أمد المخابرات المصرية بمعلومات وجهاز مهم ساعدها فى حربها ضد إسرائيل.

يعتبر المسلسل من أوائل المسلسلات المصرية التى كشفت عن الجواسيس، وأنشطة المخابرات العامة ودورهم فى حرب أكتوبر، وتدور أحداثه فى عدة بلدان بين مصر وإنجلترا وفرنسا واليونان، ويحكى عن قصة جمعة الشوان.

اليوم السابع