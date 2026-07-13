بعد مسلسل على كلاى تعرف على موعد عرض مسلسل محمد على كلاى “The Greatest”

أعلنت منصة Prime Video موعد عرض مسلسل “The Greatest”، أول عمل درامي مُصرح به رسميًا يتناول حياة أسطورة الملاكمة محمد علي ، حيث ينطلق عرضه في 4 نوفمبر المقبل.

وطرحت المنصة أول فيديو تشويقي للمسلسل، والذي يُظهر لقطات مكثفة لتدريبات محمد علي خلال بداياته، بينما يسعى لتحقيق حلمه بأن يصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل، قبل أن يتحول إلى واحدة من أبرز الشخصيات الرياضية والإنسانية في التاريخ.

أحداث المسلسل

ويتناول المسلسل رحلة كاسيوس كلاي، الذي يجسد شخصيته الممثل جالين بيست، بداية من صعوده في عالم الملاكمة وصولًا إلى تحوله إلى أيقونة عالمية في الدفاع عن الحقوق الإنسانية.

ويشارك في بطولة العمل كل من مايكل إيلي، ودانا جورير، وأمين جوزيف، وكاي بارهام، بينما يتولى بن واتكينز مهمة الكاتب والمشرف على العمل، ويشارك النجم مايكل بي. جوردان في الإنتاج التنفيذي من خلال شركته Outlier Society، إلى جانب لوني علي، أرملة محمد علي، التي تتولى أيضًا الإنتاج التنفيذي للمسلسل.

ويُعد “The Greatest” أول مسلسل درامي معتمد رسميًا عن حياة محمد علي ، ويهدف إلى تقديم جوانب مختلفة من حياته، ليس فقط كبطل ملاكمة، وإنما أيضًا كواحد من أبرز الشخصيات المؤثرة في التاريخ الحديث.

اليوم السابع