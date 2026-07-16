أسرار خوارزميات إنستجرام الجديدة.. كيف توزع المنصة المحتوى على الجمهور؟

شهدت منصة انستجرام تحولات جذرية في كيفية وصول المحتوى إلى المتابعين، حيث لم يعد الاعتماد كليًا على عدد المتابعين بل أصبح التركيز منصبًا على جودة التفاعل ومدى بقاء المستخدم داخل التطبيق، تسعى المنصة إلى خلق توازن بين المحتوى الذي يتابعه المستخدم وبين الاكتشافات الجديدة التي قد تهمه، مما يعطي فرصة أكبر لصناع المحتوى الجدد للانتشار بسرعة مذهلة إذا ما قدموا قيمة حقيقية.

واستنادًا إلى تحليل دقيق نشره موقع TechCrunch ، فإن خوارزمية انستجرام باتت تعتمد بشكل مكثف على إشارات “النية” (Intent)، حيث تراقب الخوارزمية ليس فقط ما تضغط عليه من إعجابات، بل وحتى مدة توقفك عند صورة معينة أو إعادتك لمشاهدة مقطع “Reels” أكثر من مرة، وهو ما يحدد شكل الصفحة الرئيسية لديك بدقة متناهية تفوق التوقعات السابقة.

فهم معايير الانتشار الجديدة للمبدعين

تعتمد المعايير الحالية على مبدأ “الاحتفاظ بالجمهور”، حيث يتم تقييم المقطع بناءً على أول 3 ثوانٍ من المشاهدة، إذا نجح المبدع في جذب الانتباه فورًا، تقوم الخوارزمية بدفع المحتوى إلى شريحة أوسع من الجمهور المشابه، كما تلعب المشاركات عبر “الرسائل الخاصة” (DMs) دورًا حيويًا يفوق الإعجابات التقليدية، لأنها تدل على أن المحتوى كان ملهمًا لدرجة الرغبة في مشاركته مع الآخرين فعليًا.

خطوات عملية لتحسين ظهور منشوراتك

1- استخدام العناوين الجذابة (Hooks) في بداية الفيديوهات لضمان عدم تجاوز المستخدم للمقطع سريعًا.

2- التفاعل مع التعليقات في أول ساعة من النشر، حيث يعطي ذلك إشارة للنظام بأن المحتوى يولد نقاشًا نشطًا.

3- النشر المستمر للقصص (Stories) للحفاظ على اتصال دائم مع القاعدة الجماهيرية الحالية وتنشيط حسابك في الخوارزمية.

اليوم السابع