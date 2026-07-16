عميد معهد القلب الأسبق: حرارة الجو تسبب الجفاف وتزيد الإصابة بالجلطات

ترتفع درجات الحرارة بشدة هذه الأيام، ويتعرض كبار السن والأطفال خصوصا لمضاعفات شديدة خلال فترة ارتفاع الحرارة، كما أن مرضى القلب أكثر عرضه المضاعفات.

وحذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومى الأسبق، مرضى القلب من مخاطر الجفاف وتأثيره على أدوية السيولة من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها مرضى القلب مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة الذين يتناولون أدوية السيولة أو الأدوية المدرة للبول، مؤكدًا أن الجفاف قد يزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات ويؤثر في كفاءة العلاج وخاصة أدوية السيولة.

وأوضح شعبان أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى فقدان الجسم كميات كبيرة من المياه عن طريق العرق، وهو ما قد يحدث تدريجيًا دون أن يشعر الشخص بذلك، مما يسبب الإصابة بالجفاف.

وأشار إلى أن نقص السوائل في الجسم يزيد من لزوجة الدم، وهو ما يرفع خطر تكوّن الجلطات، كما أن الجفاف قد يقلل من كفاءة أدوية السيولة، في حين تسهم الأدوية المدرة للبول في زيادة فقدان الجسم للمياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع لزوجة الدم بصورة أكبر إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ.

وشدد شعبان على أهمية عدم انتظار الشعور بالعطش قبل شرب المياه، موضحًا أن العطش يُعد علامة متأخرة من علامات الجفاف، وأن الأطفال وكبار السن قد لا يشعرون بالعطش بالشكل الكافي، ما يستدعي تذكيرهم بانتظام بشرب المياه.

وينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الحر الشديد، والحرص على تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من مضاعفات الحر.

اليوم السابع