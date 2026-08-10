آن هاثاواي تتألق ببطن منتفخ في العرض العالمي الأول لفيلم “The End of Oak Street”

لم تمنع درجات الحرارة المرتفعة التي اقتربت من 38 درجة مئوية النجمة الحامل آن هاثاواي من حضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد “The End of Oak Street”، مساء امس الاحد، في مدينة بربانك بولاية كاليفورنيا.

وخطفت هاثاواي الأنظار خلال حضورها العرض، حيث ظهرت”ببطن منتفخ بسبب حملها في الشهور الأخيرة”، ورغم ذلك حافظت على أناقتها وتألقها، لتصبح من أبرز نجمات السجادة الحمراء في المناسبة.

وأطلت النجمة بإطلالة أنيقة أبرزت حملها بشكل واضح، وحظيت باهتمام كبير من الحضور وعدسات المصورين، خاصة مع ظهورها بثقة وأناقة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ابطال فيلم The End of Oak Street

وانضمت هاثاواي إلى عدد من أبطال الفيلم، بينهم مايزي ستيلا، إيوان ماكغريغور، أليكسا ديفيس، وكريستيان كونفيري، خلال فعاليات العرض الذي أقيم في “Steven J. Ross Theater”.

وشهد الحدث حضور عدد من صناع الفيلم، من بينهم المنتجون جاي جاي أبرامز، هانا مينغيلا، جون كوهين، ديفيد روبرت ميتشل، مات جاكسون وتومي هاربر.

كما شارك في العرض كل من باميلا أبدي ومايكل دي لوكا، من قيادات قسم الأفلام في شركة Warner Bros.

واجتمع أبطال العمل وصناعه للاحتفال بالعرض العالمي الأول للفيلم، وسط أجواء احتفالية، بينما كانت إطلالة آن هاثاواي الحامل من أكثر اللحظات التي جذبت اهتمام الحضور وعدسات المصورين.

اليوم السابع