ثنائية أحمد العوضى والمخرج محمد عبد السلام تتجدد في مسلسل سلطان الديب للمرة الثالثة

يستعد الفنان أحمد العوضي لبدء تصوير مسلسل “سلطان الديب” استعداداً لطرحه فى دراما رمضان المقبل، وهو العمل الذى يجمعه مع المخرج محمد عبد السلام للمرة الثالثة على التوالي.

ثنائية أحمد العوضى و محمد عبد السلام

وقد اجتمع الثنائي للمرة الأولي فى مسلسل “فهد البطل”، والذى حققا به نجاحاً كبيراً على الساحة الدرامية، فى حين كان العمل الثاني هو “علي كلاي “، والذى تم عرضه هذا العام، ليستقرا على العمل سوياً من جديد فى مسلسل يحمل اسم “سلطان الديب”.

على جانب آخر سبق وأعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بردود الفعل الكبيرة على فيلم شمشون ودليلة، مؤكداً أن الفيلم تجربة مختلفة عما قدمه فى الفترة السابقة من أعمال، قائلاً خلال تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع: “السينما مختلفة وجمهورها مختلف، لذلك حاولنا في الفيلم أن نقدم تجربة جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن أفعل ذلك فى الدراما”.

وأضاف: “فى مسلسلى المقبل سأقدم بالتأكيد موضوعا مختلفا عما قدمته من قبل فى أعمال مثل فهد البطل أو علي كلاي وقبلهما حق عرب، ولكن فى نفس الوقت لن نبعد عن الأدوار الشعبية، ففي الدراما الشعبية مثلما تقدم الميكانيكي وارد تقديم شخصية رجل أعمال، وبالتالى كل دور مختلف عما كان قبله”.

اليوم السابع