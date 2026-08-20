مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون يشارك في المنتدى السابع للتعاون الإعلامي الصيني الأفريقي ببكين واعتماد الإعلان المشترك

شارك الأستاذ إبراهيم البزعي، مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السودانية، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 في الجلسات الافتتاحية والعامة لأعمال المنتدى السابع للتعاون الإعلامي الصيني الأفريقي، الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس 2026، والذي تحضره من الجانب الصيني السيدة كاو شومين نائبة رئيس إدارة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوزيرة المسؤولة عن إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية بجانب عدد من الوزراء والممثلين والمؤسسات الإعلامية من الصين والدول الأفريقية.

وعقد المنتدى تحت شعار «تقاسم فرص التنمية، وصياغة مستقبل الإعلام السمعي والبصري»، وركزت مداولاته وجلساته على دور الإعلام في تعزيز التواصل والتبادل بين الشعوب الصينية والأفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تشجيع التفاعل والتعاون بين الشباب.

وشهد المنتدى اعتماد الإعلان المشترك للمنتدى السابع للتعاون الإعلامي الصيني الأفريقي، واستعراض إنجازات التعاون الافريقي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون والإعلام السمعي والبصري.

ويُعد منتدى التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي آلية للتبادل والحوار في المجال الإعلامي ضمن إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، وقد انعقد بصورة دورية منذ عام 2012، وأسهم في تعزيز التفاهم والتبادل والخبرات بين المؤسسات الإعلامية الصينية والأفريقية.

وتتناول أعمال الدورة السابعة عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير المحتوى والابتكار الإعلامي والتعاون التكنولوجي لاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز التعاون الثقافي والصناعي وتحقيق التنمية المشتركة، إلى جانب تنظيم فعاليات وبرامج مصاحبة تشمل تبادل البرامج السمعية والبصرية ومبادرات للإبداع المشترك بين الشباب الصيني والأفريقي.

وتأتي مشاركة السودان في المنتدى تأكيداً على أهمية تعزيز علاقاته الإعلامية مع الصين والدول الأفريقية، والاستفادة من فرص التعاون والتبادل المهني والتقني في مجالات الإذاعة والتلفزيون والإنتاج السمعي والبصري.

سونا