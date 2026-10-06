لجنة أمن محلية الخرطوم: اكتمال تركيب 202 كاميرا مراقبة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بكل اشكالها

كشفت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن اكتمال تركيب 202 كاميرا مراقبة بالمحلات والمواقع التجارية الكبرى والأسواق بالوحدات الإدارية في استجابة من أصحابها لقرار لجنة أمن ولاية الخرطوم والخاص بتفعيل قرار تركيب كاميرات المراقبة في إطار العمل الوقائي والمنعي لمكافحة الجريمة.

بالمقابل كشفت اللجنة عن نشر عدد من كاميرات المراقبة التابعة لغرفة السيطرة بشرطة ولاية الخرطوم لمراقبة المواقع الحاكمة بالمحلية.

إلى ذلك كشفت اللجنة عن بدء توصيل الكهرباء للسوق المحلي والمركزي مما يسهم في مكافحة الظواهر السالبة والتعديات بالمنطقة.

وشددت اللجنة على تنفيذ قرار لجنة أمن الولاية بحظر إطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات الخاصة لتسببها في حوادث خطيرة.

فيما وجهت بإزالة مواقف الشاحنات العشوائية بمنطقة سوبا اللعوته بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المرور.

ووجهت اللجنة بمتابعة قرار خروج القوات العسكرية والمساندة لخارج الخرطوم.

بجانب التوجيه بمواصلة مكافحة الظواهر السالبة طوال فترات اليوم عبر الأطواف المشتركة وقيام ارتكازات ثابتة بمواقع الهشاشة الأمنية وبؤر الجريمة.

كما أقرت بالتشديد على ضوابط تصديق الوقود وفقًا للموجهات الصادرة من جهات الاختصاص.

إلى ذلك استعرضت اللجنة التقرير الأمني والجنائي والذي كشف عن ضبط الخلية الأمنية بالمحلية لعدد 9 متهمين منهم 5 متعاونين مع المليشيا و4 بجرائم احتيال وتزوير جاري التحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

كما صدرت أحكام لعدد من المتهمين في جرائم التعاون مع المليشيا منها 2 متهم بالسجن لعشر سنوات ومتهمين اثنين تم الحكم عليهم بالبراءة.

كما أسفرت الأطواف الأمنية عن ضبط عدد من المتهمين خلال الأسبوع المنصرم في بلاغات خاصة بترويج المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بجانب حالات سكر وإزعاج عام.

وعلى صعيد منفصل أشارت اللجنة إلى تواصل العودة الطوعية للمواطنين لمنازلهم حيث شهدت عدد من أحياء المحلية خلال الأسبوع الماضي عودة 79 أسرة لمنازلهم.

وفي الختام اطمأنت اللجنة على استقرار الأوضاع الأمنية وخلو المحلية من البلاغات الخطرة بجميع دوائر الاختصاص.

سونا