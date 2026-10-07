رئيس الوزراء يطلع على مخرجات مشاركة وفد السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

اطلع رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس لدى لقائه وزير الخارجية السفير محي الدين سالم على مخرجات مشاركة وفد السودان في أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح صحفي أنه قدّم تقريراً لرئيس الوزراء بشأن مشاركة وفد السودان وما تم من لقاءات جانبية مع بعض رؤساء وفود الدول المشاركة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بجانب المشاركة في الأنشطة التي أقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

​وأبان السفير محي الدين سالم أن اللقاء تطرق إلى مجمل الخطط والبرامج التي ستنفذها وزارة الخارجية خلال متبقي هذا العام، وهو العام الذي وضعته حكومة الأمل لتحقيق السلام والأمن في ربوع البلاد، اتساقاً مع ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة على أرض الميدان.