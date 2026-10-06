البرهان يجدد التأكيد على تحرير كل شبر من أرض السودان ويشيد بتضحيات مواطني أمري

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التأكيد على عدم التفاوض مع التمرد، والمضي قدماً في تحرير كل شبر من أرض السودان دنسته الميليشيا المتمردة، مشيداً بتضحيات مواطني منطقة أمري وإسهاماتهم الوطنية في دعم السودان وتنميته.

جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، الاحتفال بافتتاح مدرسة الكرامة الثانوية بالقرية (5) بمنطقة أمري الجديدة بمحلية مروي، حيث حيا مواطني المنطقة، وأشاد بما قدموه من تضحيات وإسهامات وطنية، مؤكداً أن من واجب الحكومة المركزية وحكومة الولاية والمحلية العمل على معالجة المشكلات التي تواجه المنطقة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، تقديراً لما قدموه من تضحيات وإسهامات في خدمة الوطن.

وجدد البرهان التأكيد على موقف الحكومة والقوات المسلحة الرافض للتفاوض مع التمرد، والمضي قدماً في تحرير الأراضي السودانية كافة من دنس الميليشيا المتمردة، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة السودان.

من جانبه، جدد والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، حرص حكومة الولاية على معالجة المشكلات التي تواجه منطقة أمري، والتي ظلت معلقة لسنوات، مشيداً بإسهامات مواطني المنطقة في تنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار الوالي إلى الدور الذي اضطلع به أهالي أمري في دعم وإسناد معركة الكرامة، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بقضايا المنطقة والعمل على معالجتها، مبيناً أنه لمس، خلال زيارته للمشروع الزراعي، حماساً ورغبة كبيرة من المواطنين في الإسهام في إنجاح الموسم الزراعي الشتوي وتعزيز جهود تأمين الغذاء لأهل السودان.

بدوره، أشاد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية، الأستاذ التجاني إبراهيم، بالجهد الشعبي لأهالي المنطقة في دعم قطاع التعليم، مؤكداً اهتمام الوزارة بتوفير الخدمات التعليمية والعمل على توفير وظائف للمعلمين، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية بالمنطقة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية مروي، الأستاذ دفع الله محمد صديق، أن والي الولاية شكّل لجنة لمتابعة قضايا منطقة أمري في مجالات الخدمات والمشروع الزراعي، مشيراً إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً، للوقوف على احتياجات المنطقة والعمل على معالجتها.