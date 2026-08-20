أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. من المستشفى لكتب الكتاب والبحر

احتفل النجم أحمد السعدني بعيد ميلاد زوجته ميرنا الهلباوي، وذلك من خلال حسابه بموقع “إنستجرام”، حيث نشر العديد من الصور التي جمعتهما بداية من كتب الكتاب، وأفضل لحظاتهما على البحر، إلى جانب صورة أخرى له داخل المستشفى وسط دعمها له.

وعلق السعدني على الصور برسالة تهنئة رومانسية، قائلا: “كل سنه وانتي طيبة يا حلالة العقد”، لترد عليه ميرنا: “حب كبير”.

أحمد السعدني يحتفل بزواجه من ميرنا الهلباوي

وكان الفنان أحمد السعدنى أعلن في يونيو الماضي زواجه من ميرنا الهلباوى، ونشر صورة تجمعهما على صفحة إنستجرام، وعلق قائلا: “اتجوزنا”.

يذكر أن أحمد السعدني شارك في السينما مؤخرا بفيلم ولنا في الخيال حب، وشارك في بطولته مايان السيد والفنان عمر رزيق، وعدد من الوجوه الشابة منهم سيف حميدة وفريدة رجب، والعمل قصة وإخراج المخرجة سارة رزيق، ومدير التصوير محمد جاد، والموسيقي التصويرية خالد حماد.

قصة فيلم ولنا في الخيال حب

يتناول فيلم لنا في الخيال حب الذى تخوض مخرجته سارة رزيق أولى تجاربها فى الأفلام الروائية الطويلة، قصة إنسانية عميقة تستكشف تعقيدات الحب والفقد، من خلال علاقة تجمع بين طالبة جامعية وأستاذها الانطوائي، الذي يعيش تجرِبة شخصية حزينة، يرفض الانخراط في العلاقات الاجتماعية أو العاطفية، قبل أن يجد نفسه في علاقة متشابكة تضعه أمام تساؤلات مؤلمة حول معنى الحب الحقيقي.

اليوم السابع