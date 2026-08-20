أحمد فهمي يقضي إجازة سريعة في إسبانيا ويعود لاستكمال الفيل ع الدرفيل

يقضي النجم أحمد فهمي حاليًا إجازة سريعة في إسبانيا، مستغلًا فترة التوقف القصيرة من تصوير أحدث أعماله السينمائية «الفيل ع الدرفيل».

ومن المقرر أن يعود أحمد فهمي إلى القاهرة يوم 26 الشهر الجارى، ليواصل تصوير الفيلم، بعدما انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير عدد من المشاهد برفقة فريق العمل، ضمن التحضيرات المكثفة للانتهاء من مراحل التصوير.

ويواصل فريق «الفيل ع الدرفيل» العمل خلال الفترة المقبلة، التصوير على أن يتم الإعلان عن تفاصيل العرض وموعد طرح الفيلم في دور السينما خلال الفترة القادمة.

فيلم الفيل ع الدرفيل بطولة أحمد فهمى، أسماء جلال ، حاتم صلاح، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعا.

اليوم السابع