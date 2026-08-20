حمادة هلال يصور أغنيتين جديدتين فيديو كليب فى تركيا

يتواجد النجم حمادة هلال حاليًا في العاصمة التركية إسطنبول، لتصوير أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، استعدادًا لطرحهما تباعًا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطته الفنية لمواصلة تقديم أعمال غنائية جديدة والحفاظ على حضوره في الساحة الغنائية .

وكان حمادة هلال قد طرح مطلع شهر أغسطس الجاري أحدث أغانيه بعنوان “كنت واحد من كتير” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي الأغنية التي تم تصويرها أيضًا على طريقة الفيديو كليب، وجاءت الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر ماهر صلاح، بينما تولى عبد الرحمن محمد مهمة إخراج الكليب.

حمادة هلال أول المكرمين في قسم صوت السينما

وعلى جانب آخر، يستعد حمادة هلال لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن قسم خاص أطلقه المهرجان تحت عنوان صوت السينما.

ويحتفي القسم بنجوم الغناء الذين كان لهم حضور مؤثر في السينما، سواء من خلال مشاركاتهم التمثيلية أو إسهاماتهم الغنائية في الأعمال السينمائية، واختار المهرجان حمادة هلال ليكون أول المكرمين في هذا القسم، على أن يتسلم درع التكريم خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة.

حمادة هلال: التكريم يحمل معنى خاصً

وأعرب حمادة هلال عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن اختياره من مهرجان سينمائي يحمل له معنى خاصًا، خاصة أن مشواره الفني ارتبط بالسينما إلى جانب مسيرته في مجال الغناء، مشيراً إلى تقديره للأعمال السينمائية التي قدمها خلال مشواره، سواء كمطرب أو ممثل، معتبرًا أن التكريم يمثل تقديرًا لمسيرته الفنية وما قدمه على شاشة السينما.

محمد الباسوسي يشيد بمشوار حمادة هلال السينمائي

وأشاد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، باختيار حمادة هلال ليكون أول المكرمين في قسم “صوت السينما”، مؤكدًا أن مشواره السينمائي حافل بالنجاحات، موضحاً أن حمادة هلال يعد من المطربين القلائل الذين استطاعوا تحقيق حضور لافت في مجال التمثيل، إلى جانب نجاحه كمطرب، وهو ما دفع إدارة المهرجان إلى اختياره لتكريمه في القسم الجديد خلال الدورة الرابعة.

اليوم السابع