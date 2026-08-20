منى زكي في فيلم جديد يجمعها مع النجم كريم عبد العزيز.. بعد نجاح الجواهرجى

تُعد الفنانة منى زكي واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية والعربية، واستطاعت على مدار سنوات طويلة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى الجمهور بفضل موهبتها وقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة.

ونجحت منى زكي في الجمع بين الحضور الجماهيري والاختيارات الفنية المميزة، لتصبح أعمالها دائمًا محل اهتمام ومتابعة، سواء على شاشة السينما أو في الدراما التلفزيونية.

وعلى الجانب السينمائي، تعاقدت منى زكي على فيلم جديد يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد رمضان المقبل.

كما تغيب منى زكي عن موسم دراما رمضان 2027، بسبب انشغالها بفيلمها الجديد ومسلسلها المنتظر، لتواصل بذلك حضورها السينمائي والدرامي بأعمال متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يُعرض لمنى زكي حاليًا فيلم «الجواهرجي» الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدي، وسط إشادات واسعة من النقاد والجمهور، ليواصل الثنائي تقديم تجربة كوميدية مختلفة على شاشة السينما.

اليوم السابع