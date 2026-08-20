شقيقة كيم جونج أون تشكك بتصريحات ترامب.. وتؤكد: واشنطن عدوا لكوريا الشمالية

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عزمه لقاء الزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن شقيقته الصغرى شككت في مصداقية التواصل بينهما، ما خفض الآمال بتحقيق انفراجة دبلوماسية.

وكان ترامب، الذي ادعى أيضاً امتلاك كوريا الشمالية 57 سلاحاً نووياً، ألمح الثلاثاء إلى أنه وكيم يجريان مفاوضات سرية، وذلك بعد إعلانه عن خفض الولايات المتحدة لمشاركتها في المناورات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان كيم قد استجاب لطلبه إجراء محادثة، أجاب ترامب: “نعم، لقد استجاب”.

وبحسب صحيفة الجارديان، ترامب كان يحث مساعديه على ترتيب لقاء مباشر مع كيم، ربما خلال زيارة إلى آسيا في نوفمبر لحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن، الصين.

لكن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي صرحت بأنها لا تعلم “شيئاً على الإطلاق” عن الاتصالات المزعومة، وأنه على الرغم من العلاقة الممتازة بين ترامب وكيم، فإن الولايات المتحدة لا تزال عدواً لبيونج يانج.

في الوقت نفسه، أكدت المتحدثة باسم كوريا الشمالية، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، أن سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية لم تتغير، وأن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون بقوة شن أنشطة عسكرية عدائية ضد كوريا الشمالية حتى في هذه اللحظة بالذات.

ووجّه الصحفيون مزيدًا من الأسئلة إلى ترامب حول محادثاته مع كيم أمام طائرة المارين وان يوم الأربعاء، وامتنع عن الإفصاح عما إذا كان على اتصال مباشر أم لا، ولكن عندما سُئل عما إذا كان يخطط للقاء كيم في وقت لاحق من هذا العام، أجاب: “نعم، سأفعل”.

في بيانها، أشادت شقيقة كيم بالعلاقة التي تربطه بترامب، قائلةً إنه يكنّ “ذكريات ومشاعر طيبة” تجاه الرئيس الأمريكي وشكت في إمكانية تواصل شقيقها سرًا مع ترامب، قائلةً: ربما يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي أجهله فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لقيادتنا العليا.

ونفت مزاعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن كوريا الشمالية تخطط لنشر عشرات الآلاف من الجنود للقتال إلى جانب روسيا.

اليوم السابع