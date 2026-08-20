القهوة تقفز عالميا 5.3% وتتجاوز 8000 دولار للطن وسط مخاوف من نقص الإمدادات

واصلت أسعار البن العالمية صعودها القوي، مسجلة قفزات قياسية في بورصتي لندن ونيويورك، مع تصاعد المخاوف بشأن تراجع المعروض من أكبر المنتجين في العالم.

أرابيكا تصعد 5.3%.. وروبستا ترتفع 2.3%

فى بورصة نيويورك، قفزت عقود البن (أرابيكا) لشهر سبتمبر بنسبة 5.3%، ما يعادل 18.3 سنتاً للرطل، لتتجاوز حاجز 8000 دولار للطن، مسجلةً 8012 دولاراً، وكان هذا أعلى ارتفاع بين جميع العقود المتداولة.

أما فى بورصة لندن، فارتفعت عقود روبستا لشهر سبتمبر 2.32% إلى 3755 دولاراً للطن، بينما صعد عقد نوفمبر 95 دولاراً ليصل إلى 3739 دولاراً، وعقد يناير 2027 إلى 3716 دولاراً، مع زيادات تراوحت بين 80 و82 دولاراً لبقية العقود.

البرازيل تثير القلق.. والمخزونات في أدنى مستوياتها

1- مخاوف المحصول البرازيلي: يُراقب السوق عن كثب تقدم حصاد البن في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، حيث لم تلبِّ الإمدادات التوقعات، مما زاد من حدة القلق بشأن نقص المعروض.

2. انخفاض المخزونات في بورصة ICE: سجّلت مخزونات البن العربي في البورصة مستويات متدنية، مما يضغط على الأسعار صعوداً، خاصة في العقود قصيرة الأجل التي تشهد طلباً شرائياً قوياً مع تضاؤل المعروض الفعلي.

القهوة في الأسواق المحلية الفيتنامية ترتفع

تأثرت الأسواق المحلية في فيتنام بهذا الصعود العالمي، حيث رفعت مراكز الشراء في منطقة المرتفعات الوسطى أسعارها اليومية، ليتراوح سعر الكيلو بين 96,200 و97,000 دونج فيتنامي، بزيادة تراوحت بين 1,700 و1,800 دونغ عن الجلسة السابقة.

وسُجل أعلى سعر في منطقة داك نونج عند 97,000 دونج، تلتها داك لاك عند 96,800 دونج، وجيا لاي عند 96,800 دونج أيضاً، بينما كانت لام دونج الأدنى عند 96,200 دونج.

توقعات بمزيد من الصعود مع استمرار أزمة الإمدادات

يتوقع المحللون أن تواصل أسعار القهوة مسارها الصاعد، مع استمرار الضغوط على جانب العرض، وضعف المخزونات، وترقب الأسواق لنتائج الموسم القادم في البرازيل وفيتنام، ما يجعل المستثمرين يراهنون على مزيد من المكاسب في الأشهر المقبلة.

اليوم السابع