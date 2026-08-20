مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يركز الآن على خنق إيران اقتصاديا

أكد مسئول رفيع فى البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يركز في المرحلة الحالية بصورة أساسية على خنق إيران اقتصادياً، مع استبعاد أي حديث عن تصعيد عسكري مباشر ضد طهران في الوقت الراهن.

ونقلت مراسلة مجلة “بوليتيكو” عن المسئول الأمريكي قوله إن الدبلوماسية الاقتصادية والتشديد المالي يشكلان رأس الهربة في الاستراتيجية الأمريكية الحالية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يجعل وزير الخزانة سكوت بيسنت أكثر انخراطاً ودوراً في إدارة الملف الإيراني مقارنة بوزير الحرب بيت هيغسيث في المرحلة الراهنة.

وتعكس هذه التصريحات التحول الملموس في التحركات الأمريكية نحو تضييق الخناق المالي وتقويض الموارد الاقتصادية لطهران للضغط عليها، وتجنب المواجهة العسكرية المباشرة في المنطقة.

اليوم السابع