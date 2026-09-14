الجزيرة تستهدف الانتقال بالمنتجات الزراعية والحيوانية من التصدير الخام إلى منتجات مصنّعة

​ أكد والي الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد بنك تنمية الصادرات برئاسة الأستاذ أبو بكر كمال رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، بحضور وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك ومدير عام بنك السودان فرع الولاية الدكتور مجدي البخيت، أن المشروعات التي ترتب لها الولاية – والتي تشمل مشروع الميناء الأخضر بمحلية أم القرى وقيام 8 مدن صناعية ومدينة متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية – تستهدف الانتقال بالمنتجات الزراعية والحيوانية من التصدير الخام إلى منتجات مصنّعة تحقق عائداً اقتصادياً أكبر.

​وأشار رئيس وفد بنك تنمية الصادرات إلى أن الجزيرة تمثل قاعدة مهمة للصادر الزراعي والبستاني والحيواني والصناعي، داعياً إلى تنظيم المنتجات وتهيئتها وفق متطلبات الأسواق الخارجية، معلناً التوجه لفتح فروع للبنك بمحليات الولاية، تبدأ بمدينة المناقل، والتوسع لاحقاً في بقية المحليات.

​وأشاد بجهود حكومة الولاية في استعادة خدمات الجهاز المصرفي وتطبيع الحياة، معلناً وقوف البنك إلى جانب برامج الولاية في إطار مسؤوليته المجتمعية.

​وأشار وزير المالية إلى الدور السابق لبنك تنمية الصادرات في الولاية، باعتباره من المؤسسات المصرفية الداعمة لحركة الصادر، فيما شدد مدير بنك السودان بالولاية على أهمية استعادة البنك لنشاطه عبر الميناء الجاف بمدينة ود مدني، دعماً لحركة التجارة والصادرات.

​وتراهن ولاية الجزيرة على الإنتاج والقيمة المضافة لفتح مسارات جديدة أمام صادراتها، عبر تنفيذ مشروع الميناء الأخضر بمحلية أم القرى والترتيب لقيام 8 مدن صناعية ومدينة متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني.

سونا