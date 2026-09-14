وزير التعليم العالي يهنئ طلاب الشهادة السودانية ويعلن قرب انطلاق التقديم الإلكتروني

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، طلاب الشهادة السودانية للعام 2026م بمناسبة إعلان النتائج، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب وأسرهم والمعلمون طوال مسيرتهم التعليمية، ومثمناً صبرهم واجتهادهم في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأكد الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمضي بصورة متسارعة في استكمال الاستعدادات والترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق إجراءات التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2026م–2027م.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن الإدارات المختصة بالوزارة تعمل بصورة متواصلة لاستكمال جاهزية المنظومة الإلكترونية، وتهيئة إجراءات تقديم ميسرة وواضحة للطلاب، بما يمكنهم من إتمام عملية التقديم وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وقال الوزير إن الوزارة تولي عملية القبول اهتماماً كبيراً، وتحرص على أن تتم إجراءات التقديم والقبول وفق أسس واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتراعي النظم واللوائح والضوابط المنظمة للقبول بمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال جميع الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بعملية التقديم قبل الإعلان الرسمي عن موعد بدايته، مشيراً إلى أن الاستعدادات الجارية تمضي بصورة جيدة، وصولاً إلى إطلاق العملية في الموعد الذي سيتم تحديده.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأسرهم إلى عدم الالتفات إلى المعلومات أو المواعيد المتداولة من مصادر غير رسمية، والاعتماد على البيانات والإرشادات الصادرة عن الوزارة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية، باعتبارها المصدر المعتمد لمعرفة موعد بدء التقديم وخطواته والضوابط المنظمة له.

وجدد البروفيسور أحمد مضوي تهانيه للطلاب الناجحين والمتفوقين وأسرهم ومعلميهم، مشيداً بما بذلوه من جهود أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة، وداعياً الطلاب إلى اختيار تخصصاتهم الجامعية بعناية، والنظر إلى احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة بما يعزز إسهامهم مستقبلاً في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأعرب الوزير عن تمنياته للطلاب الناجحين والمتفوقين بمزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية، مؤكداً أن إعلان النتائج يمثل محطة مهمة في مسيرتهم العلمية، وبداية لمرحلة جديدة تتطلب حسن الاختيار والتخطيط للمستقبل.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة لتوفير بيئة مستقرة للتعليم العالي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي، بما يواكب تطلعات الطلاب واحتياجات السودان في مرحلة البناء والتنمية.

سونا