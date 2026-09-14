ارتفاع المساحات المزروعة بالقضارف إلى (5.7) مليون فدان والتمويل إلى (447.6) تريليون

​ ارتفعت المساحات الزراعية بولاية القضارف خلال الموسم الزراعي الحالي 2026-2027، إلى (5.7) مليون فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة، من جملة الخطة التأشيرية البالغة (7.6) مليون فدان، وما زالت عمليات الزراعة مستمرة بكافة أرجاء الولاية.

​وكشف التقرير الأسبوعي للجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، ارتفاع المساحة المزروعة بكافة المحاصيل إلى (5,716,350) فداناً. فيما بلغت المساحات المزروعة بالذرة (3.5) مليون فدان، والسمسم (600) ألف فدان، والدخن (505) آلاف فدان، والفول السوداني (451) ألف فدان، والقطن المطري (103) آلاف فدان، وزهرة الشمس (50) ألف فدان، والتسالي (حب البطيخ) (405) آلاف فدان.

​وتشير (سونا القضارف) بحسب تقرير لجنة إنجاح الموسم الزراعي الأسبوعي إلى ارتفاع التمويل الزراعي بولاية القضارف بكافة الصيغ هذا الأسبوع إلى (447.6) تريليون جنيه مقارنة مع مبلغ (119.1) تريليون جنيه العام الماضي لذات الفترة، فيما بلغت المساحات الممولة (4,876,612) فداناً، مقارنة مع مساحة (2,517,065) فداناً للعام الماضي لذات الفترة، حيث استفاد من التمويل عدد (5,968) مزارعاً مقارنة مع (2,082) مزارعاً العام الماضي لذات الفترة.

​وأشارت اللجنة لجملة من المشاكل والمعوقات في مقدمتها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، بجانب ندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات، واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب التعدي على الزراعة بالمنطقة الشمالية من الرعاة بسبب تعدي المزارعين على المسارات.

​كما أوصت اللجنة بضرورة مشاركة بنك الخرطوم في عمليات التمويل للموسم الزراعي، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في حماية الموسم الزراعي، بجانب تفعيل لجنة مسار الماشية من وإلى البطانة.

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