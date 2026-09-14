فريني من مركز أبو حليمة الاجتماعي: حان وقت الإنتاج والعمل

​تفقد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، صباح اليوم، برفقة مدير الإدارة العامة للتنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر بالوزارة، مركز أبو حليمة الاجتماعي بمحلية بحري.

​ووقف فريني خلال الزيارة على سير العمل بالمركز ومستوى التأهيل الذي شهده، إلى جانب البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

​ووجّه فريني بالبدء الفوري في تشييد السور للمركز وتشغيل البيوت المحمية، والاستفادة منها في دعم البرامج الإنتاجية، إلى جانب إطلاق الدورات التدريبية للفئات المستهدفة، وفي مقدمتها شريحة النساء، بما يسهم في تعزيز قدراتهن وفتح مجالات أوسع للإنتاج وتحسين سبل المعيشة.

كما شكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومتين اليابانية والألمانية، لدعمهم تمكين النساء والفتيات في السودان عامة وولاية الخرطوم خاصة.

​من جانبه، استعرض الدكتور ناجي منصور الشافعي، المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع – الشريك الوطني في تأهيل مركز أبو حليمة الاجتماعي – سير عملية التأهيل التي شهدها المركز، موضحاً خطتهم المستقبلية لتطويره وتوسيع أنشطته بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومتين اليابانية والألمانية، بما يمكنه من أداء دوره بصورة أكثر فاعلية، والوصول إلى أن يصبح منارة اجتماعية لمحلية بحري ولولاية الخرطوم وللسودان.

​من جانبها، أكدت مديرة الإدارة العامة للتنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر، امتنان عثمان خميس، أن الزيارة تهدف إلى تفعيل المراكز الاجتماعية وتحويلها إلى منصات فاعلة للتدريب والإنتاج وخدمة المجتمع، بما يعزز جهود الوزارة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية.

سونا