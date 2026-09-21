مكونات فى اللانش بوكس تساعد طفلك على التركيز والانتباه بالمدرسة

مع بداية العام الدراسي، يصبح اختيار مكونات اللانش بوكس من التفاصيل المهمة في يوم الطفل، خاصة أن الوجبة التي يتناولها فى المدرسة يجب أن توفر له الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو والنشاط والتعلم.

ولا توجد أكلة واحدة يمكنها أن تجعل الطفل أكثر تركيزًا بشكل سحري، لكن الحصول على وجبة متوازنة تحتوي على مصدر للبروتين، وحبوب كاملة أو مصدر مناسب للكربوهيدرات، وفاكهة أو خضراوات، وماء يساعد الطفل على الحصول على تغذية أفضل خلال اليوم الدراسي.

وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الوجبات المدرسية المتوازنة، التي تضم الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين ومنتجات الألبان المناسبة، تدعم نمو الطفل وصحته وقدرته على المشاركة والتعلم داخل المدرسة.

البيض.. بروتين سهل في اللانش بوكس

يمكن وضع بيضة مسلوقة في اللانش بوكس، أو استخدامها في ساندويتش مع الخبز المناسب، لأنها توفر البروتين وتساعد على جعل الوجبة أكثر توازنًا. ويمكن إضافة الخيار أو الطماطم أو الجزر إلى جانبها، مع ثمرة فاكهة.

الجبن والزبادي

يمكن أن يكون الزبادي الطبيعي أو الجبن قليل الملح والسكر إضافة مناسبة للانش بوكس، لأنها توفر البروتين والكالسيوم. ويفضل اختيار الأنواع التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، خاصة أن بعض منتجات الأطفال قد تحتوي على سكر أكثر مما يتوقعه الأهل.

الفاكهة أفضل من العصير

التفاح، الموز، البرتقال، الكمثرى، الفراولة وغيرها من الفواكه يمكن أن تكون جزءًا عمليًا من اللانش بوكس. وتوفر الفاكهة الألياف والعناصر الغذائية، كما أن تناول الثمرة كاملة أفضل من الاعتماد على العصير؛ لأن الفاكهة الكاملة تحتوي على الألياف. وتشير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أهمية الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ضمن الوجبات المدرسية الصحية.

الحبوب الكاملة.. طاقة تدوم لفترة أطول

يمكن اختيار خبز الحبوب الكاملة، أو الشوفان، أو بعض أنواع الحبوب الكاملة بدل الاعتماد دائمًا على الخبز أو المخبوزات المصنوعة من الحبوب المكررة.

ويمكن استخدام خبز الحبوب الكاملة في ساندويتش البيض أو الجبن أو الدجاج، مع إضافة الخضراوات.

كما توفر الحبوب الكاملة الألياف، التي تساعد على الشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

المكسرات

يمكن أن تكون المكسرات أو زبدة الفول السوداني خيارًا غذائيًا جيدًا للأطفال المناسبين لها، لأنها توفر البروتين والدهون الصحية.

لكن يجب الانتباه إلى الحساسية وخطر الاختناق. ولا ينبغي إعطاء المكسرات الكاملة للأطفال الصغار المعرضين للاختناق، كما يجب الالتزام بسياسة المدرسة بشأن المكسرات والفول السوداني.

الماء جزء أساسي من اللانش بوكس

لا ينبغي أن يخلو اللانش بوكس من زجاجة مياه. وتوضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الحصول على كمية كافية من الماء مهم للأطفال، وأن الترطيب الجيد يمكن أن يساعد في الحفاظ على المزاج والذاكرة والانتباه. كما توصي بجعل الماء المشروب الأساسي بدل المشروبات السكرية.

ماذا عن الحلويات والشيبسي؟

ليس المطلوب منع الطفل من كل الأطعمة التي يحبها، لكن الأفضل ألا تكون الحلويات والشيبسي والمشروبات السكرية هي المكونات الأساسية في اللانش بوكس.

والأفضل أن يحصل الطفل على وجبة تحتوي على أكثر من مجموعة غذائية، بدل أن يعتمد على البسكويت أو الحلوى وحدهما للحصول على الطاقة

تنبيه مهم عن حساسية الطعام

يجب على الأهل معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه أي طعام قبل وضعه في اللانش بوكس، خاصة الفول السوداني والمكسرات واللبن والبيض والسمسم والقمح والصويا والأسماك والمأكولات البحرية.

وتوضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن كمية صغيرة من الطعام المسبب للحساسية قد تؤدي إلى تفاعل شديد لدى بعض الأطفال، ولذلك يجب إبلاغ المدرسة أو الحضانة بالحساسية بوضوح، وعدم السماح بتبادل الطعام بين الأطفال.

وفي حالة إصابة الطفل بحساسية معروفة، يجب أن تكون لدى الأسرة والمدرسة خطة واضحة للتعامل مع أي أعراض، وأن يكون العلاج الطارئ الموصوف من الطبيب متاحًا عند الحاجة.

شكل بسيط للانش بوكس المتوازن

يمكن أن يحتوي اللانش بوكس على:

– ساندويتش بيض أو جبن أو دجاج.

– خبز مناسب ويفضل أن يكون من الحبوب الكاملة.

– خيار أو جزر أو طماطم.

– ثمرة فاكهة مثل التفاح أو الموز.

– زبادي طبيعي أو طعام مناسب آخر حسب احتياجات الطفل.

– زجاجة مياه.

التركيز لا يعتمد على طعام واحد، وإنما على حصول الطفل على تغذية متوازنة، وماء كافٍ، ونوم جيد، ونمط حياة صحي. وكلما كان اللانش بوكس متنوعًا ويحتوي على البروتين والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، كان أكثر فائدة لنمو الطفل ونشاطه خلال اليوم الدراسي.

اليوم السابع