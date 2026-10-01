«اعترض على تصويره».. ضبط مسن تعدى بالسب على سيدة داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام مسن بالتعدي عليها بالسب، لاعتراضه على قيامها بتصويره أثناء وجوده داخل إحدى العربات المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص، بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الاقتصادي، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه بالمعاش، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، أثناء وجوده بإحدى العربات المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصري اليوم