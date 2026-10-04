«لدخولها أرضه».. حبس مزارع أطلق النار على 4 أبقار في أسوان

شهدت قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان واقعة غريبة، بعدما أطلق مزارع النار على 4 أبقار داخل إحدى الأراضي الزراعية، إثر خلاف بين مزارعين بسبب دخول المواشي إلى أرض زراعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مباحث مركز شرطة نصر النوبة بلاغًا يفيد بإصابة 4 أبقار بأعيرة نارية داخل منطقة زراعية بقرية الدكة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لبيان ملابساته.

وبإجراء التحريات، تبين أن خلافًا نشب بين مزارعين، أحدهما من قرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو، بعد دخول 4 أبقار مملوكة له إلى أرض زراعية تخص الطرف الآخر.

وكشفت التحريات أن صاحب الأرض أطلق أعيرة نارية باتجاه الأبقار، ما أدى إلى إصابتها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم عرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.

المصري اليوم