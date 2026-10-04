النائب العام الإماراتي: التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد طائرة فلاي دبي بتنفيذ عملية إرهابية

أعلن النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة “فلاي دبي” رقم FZ1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وقال الشامسي إن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، إذ اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأوضح أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب قد حولت وهبطت في مطار تبوك السعودي بعد وقوع اعتداء داخل قمرة القيادة، فيما أكدت السلطات أن التحقيق يشمل احتمال وجود صلة للواقعة بنشاط إرهابي أو تخطيط أو توجيه مسبق.

المصدر: وام +روسيا اليوم