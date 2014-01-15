الهندي عز الدين:تهيأوا لعلاقات طيبة وراقية مع الفريق أول (عبد الفتاح السيسي)هذا إرادة الشعب المصري ولا يمكننا أن نتدخل في تحديد اختياراته

[JUSTIFY]انتهى اليوم الأول في عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بسلام، حيث لم تشهد مراكز التصويت بالقاهرة أية مشكلات تعوق الاجراءات عدا حادثة واحدة في محكمة «امبابة» بالقاهرة.
} في مدينة الجيزة شاهدت طوابير النساء الممتدة على طول الشارع، فالمئات من السيدات احتشدن من الصباح الباكر أمام المراكز ليقلن (نعم) للدستور!
} حتى الذين يرفضون ترشيح الفريق “عبد الفتاح السيسي” تجد إجاباتهم متشابهة مع المؤيدين له: (حأصوت للدستور.. عشان البلد تمشي)!!
} (عشان البلد تمشي).. هي الجملة السحرية التي هزمت (الإخوان) في معركة الدستور الحالية ومنحت (كرت المرور) لترشيح قائد الجيش وزير الدفاع في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
} هذه العبارة بذات الاحساس سمعتها من سائقي تاكسيات وموظفين وعمال نظافة وبوابين وإعلاميين!! إذن مصر تتجه لتنصيب الفريق “السيسي” رئيساً للجمهورية خلال الأشهر القليلة القادمة.
} خسر (الإخوان) بسبب المرشح (الخطأ) للرئاسة، أو بسبب الإصرار على احتكار مناصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، هكذا دفعة واحدة، في دولة معبأة ضد (الإخوان) بالإعلام والمسرح والسينما والأمن لمدة (ستين عاماً) طويلة!!
} المواطن المصري العادي ما عاد بعد مرور ( عامين) على ثورة يناير يبحث عن (ترف ديمقراطي) أو يرغب في ممارسة سياسية قوامها الاحتشادات (المليونية) والهتافات والشعارات والجدل البيزنطي على المنابر العامة أو على شاشات الفضائيات المصرية حيث يهتف مقدمو برامج (التوك شو) أكثر مما يقدمون ضيوفاً أو يطرحون قضايا.
} غالب المصريين – الآن – كل أحلامهم وأمانيهم تتركز في عودة الأمن والاستقرار و(لقمة العيش) وانتعاش السياحة كما كانت قبل ثورة يناير 2011 .
} (عاوزين البلد تمشي).. ولن تمشي حتى يحكمها رئيس برتبة (فريق أول). هذا ما وقر في قلوب عشرات الملايين من المصريين.
} وهذا (الفريق أول) يتمتع بقدرات غير عادية، ويكفي أن راوغ (مكتب إرشاد) الإخوان ومرشدهم ونواب مرشدهم، فسلموه وزارة الدفاع وقيادة الجيش مؤمنين مصدقين! فإذا بهم الآن جميعاً بين المحاكم والمعتقلات!!
} سمعته يتحدث أكثر من مرة، تابعت ملامح وجهه، حركاته وسكناته، فوجدت قائداً عسكرياً على درجة عالية من الحنكة والدهاء والبرود والثقة بالنفس. “السيسي” لا يتهيب منابر الخطابة، خلافاً للكثير من وزراء الدفاع في دول العالم، بل ينطلق في الحديث الجماهيري وكأنه رئيس جمهورية حاكم منذ عشر سنوات!!
} إنه رجل عالي التدريب والترتيب، وكأنه (مجهز) ومصمم للرئاسة منذ فترة.
} يجب أن نتعامل مع ما يحدث في مصر باعتباره أمراً واقعاً، خاصة أن حكومتنا وحركتنا الإسلامية لم تقدما شيئا يذكر للسادة (الإخوان)، ولا هم قدموا لنا عوناً يستذكر إبان حكم السنة الواحدة. بل إن الرئيس “مرسي” زار السودان بعد سلسلة زيارات طويلة وعديدة للسعودية والصين وإيطاليا وإيران، بل حتى أوغندا – خصمنا اللدود – زارها قبل أن تحط طائرته في مطار الخرطوم!
} تهيأوا لعلاقات طيبة وراقية مع الفريق أول “عبد الفتاح السيسي”. هذا إرادة الشعب المصري ولا يمكننا أن نتدخل في تحديد اختياراته.
صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]
62 التعليقات
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2014/01/15 at 1:37 م (UTC 2) رابط التعليق
نحن ما لينا دخل البحكم مصر منو, لكن انت واحد واطى
2014/01/15 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق
الم تسمع راى المصريين فى حلايب بل فى السودانيين ما انهزمنا الا بامثالك
2014/01/15 at 1:42 م (UTC 2) رابط التعليق
عندما يكون الانسان فارغا معنى ومضمونا فهو يزيد من البحث في ماحوله عله يجد مايشغل به نفسه .. ويحاول ان ان يشغل الغير به وذلك مايسمى بالدارجى ( عدم الشغله ) ..
ايها المتسودن المسمى ( الهندى ) .. هل انتهت هموم الوطن ؟ هل كتبت عن مايهم السودانيين ؟ هل تاملت في ما تتقياه الحروف التى تجمعها وانت تستفز عامة الناس واقصد به السودانيين في مايخص البعض واقصد به اسيادك الجدد اولاد بمبه ؟ بالله عليك ان كنت تعرف الله .. قل لنا ما الثمن .. وهل هو وعد بالدفع ؟ ام هو قيمة فورية مستحقه الان ؟
وهل هو دفع مباشر ؟ ام هو في اطار خدمات متبادله (حك لى ظهرى واحك ليك ضهرك ) ؟
من انت حتى تفتى في من يصلح لحكمهم ؟ او لايصلح ؟ ماذا تعرف عن السيسى ؟ سابقا ؟ وحاليا ؟ صحى الاختشو ماتو .. وان كنت تفقه شيئا لعرفت ان شان مصر لن ينصلح ابدا .. لان كل العرض الذى تراه بعينيك وليس ببصيرتك مستهدف به الجيش المصرى اخر جيوش العرب النظامية المجهزه عدة وعتادا وجندا .. ودى المناظر والفلم لسه مابدأ
بلا يخمك واولاد بمبه في ساعة واحده ..
2014/01/15 at 1:47 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا هو النفاق بام عينه يا الهندي فانت معلروف انك دائما زليل تحت اسيادك المصرين وتطبل لهم يا ترى لماذ ماذا اعطوك المصرين اعجب لامر كثير من مثلك السودانيين دائما يرضون ان يكونو تحت المصرين
2014/01/15 at 1:53 م (UTC 2) رابط التعليق
هندي عزالدين ماتكسير الثليج نحن لا اريد علاقات مع مصريين اى كانوا اخوان او عسكر نحن عاوزين مصالحنا
2014/01/15 at 1:55 م (UTC 2) رابط التعليق
تاني برضه ؟ ياخي مالك ومالهم؟ بالله سيبنا منهم!!! وأرعى بي قيدك
2014/01/15 at 2:02 م (UTC 2) رابط التعليق
يا الهندي يا اخي حيرتنا في السودان تتطبل للاخوان وهنا تحارب وتقلل من شان الاخوان انت مع ايهم ؟؟
وبعدين من وين جبت انه السيسي حيترشح ويفوز مش ممكن يموت قبل الانتخابات ؟؟؟
2014/01/15 at 2:33 م (UTC 2) رابط التعليق
الصحفى السودانى الاصيل لايبيع قلمه حتى وان قطعت رقبته دعك من ان يبيعه بالدولارات بلاش تطبيل وكلام فارغ ايها الهندى وهذا السيسى الذى تطبل له مع ذمره المنافقين من الصحفيين المصرييين فهو قاتل شعبه وانت لاتدرى مايخبه بخبثه
2014/01/15 at 2:38 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخي انت مفروض تعتذر للسودانين مُش تجي تكتب مقال زي ده ، مكاوة منك يعني
بعدين نحن مامستفيدين اي حاجة من الحلب الملقطين ديل بل بالعكس هم المستفيدين مننا والدليل انهم موجودين في اي مكان في السودان والموجودين في السودان ديل ما فيهم زول ينفع السودان بي حاجة لأنهم ما أصحاب عقول وشغالين اشغال هامشية مابتنفع البلد
2014/01/15 at 2:58 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]الهندي عزالدين
كنت أتابع كتاباتك وأجدها منطقية إلى حد كبير ….ولم أكن أتأثر بما يرمونك به ، وحتى وقت قريب لما تكلمت عنك رفيدة ياسين لم أهتم ولكن عندما وجدتك تمجد الس سي بقولك :
(وهذا (الفريق أول) يتمتع بقدرات غير عادية، ويكفي أن راوغ (مكتب إرشاد) الإخوان ومرشدهم ونواب مرشدهم، فسلموه وزارة الدفاع وقيادة الجيش مؤمنين مصدقين! فإذا بهم الآن جميعاً بين المحاكم والمعتقلات!!
} سمعته يتحدث أكثر من مرة، تابعت ملامح وجهه، حركاته وسكناته، فوجدت قائداً عسكرياً على درجة عالية من الحنكة والدهاء والبرود والثقة بالنفس. “السيسي” لا يتهيب منابر الخطابة، خلافاً للكثير من وزراء الدفاع في دول العالم، بل ينطلق في الحديث الجماهيري وكأنه رئيس جمهورية حاكم منذ عشر سنوات!!
} إنه رجل عالي التدريب والترتيب، وكأنه (مجهز) ومصمم للرئاسة منذ فترة.انتهى كلامك
تعليقي :
أيها الهندي عدني بعد هذا مع من وصفتهم بشذاذ النت وصعاليك الكي بورد لا يمكن أن تكون جادا بأوصافك تلك …ما الذي يجعلك تنبطح بهذه الطريقة المزرية ؟!
فقد ظننتك تتحدث عن تشرشل ….لنكولن …كيسنجر…غاندي …بالله عليك ؟ إذن نحن بانتظار حاكم عربي أسطوري منقذ بيده عصا موسى …سيرمي اسرائيل في البحر …سيأكل المصريون على يده المن والسلوى !!
[B]الحمدلله أنك لم تقل هو المهدي المنتظر[/B] !![/SIZE]
2014/01/15 at 2:59 م (UTC 2) رابط التعليق
ارادة الشعب المصرى السيسى مسح به الارض انتم معشر الصحفين مواقفكم تتغير حسب ميزان القوى وانا اقول مواقف لا اقول مبادئ لان صاحب المبدا بضاعتة ليست للبيع
2014/01/15 at 3:00 م (UTC 2) رابط التعليق
انت قصتك شنو ياهندي دفروك بكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2014/01/15 at 3:41 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5]لا نعرف ماذا يريد الهندي مرة مصر خط احمر واليوم السيسي واقع مفروض بارادة شعبية مصرية . انت صحفي وسياسي يا سعادة الهندي اتحداك وارجع راجع التعامل المصري مع السودان في كافة قضاياه من قبل الاستقلال الى اليوم ايام مرسي كان هنالك امل الراجل حضر ووقع اتفاق والاهم المعبر او الطريق البري وحسب اعتقادي لومك له من التاخير وضح اكثر بعد الاطاحة به وانا شخصيا اضع له عزر هو ادرى بالداخل منك ومني هذه دلالة واضحة من الضغوط ومن اللوبيات المصرية الراسماليه التي ترتبط بورصتها بدول معروفة هو لم يتملك في حكم مصر لكي يقرر هو يعلم اللوبي المعادي والمستهدف والخادم للاجندة التي تضعف السودان . الامر الاخر هل نحن نحتاج لمصر لدرجة الانبطاح السودان نحن نمتلك ملفات كثيرة ولماذا لا تتحدث عن المناطق المحتله ودعم التمرد وكل شيء يسيء ويهدد امن وسلامة السودان . اليوم ايران تم فك حصر اموالها وبكرة السيسي وحكومته بل صحفيين امثالك سوف تطالهم العدالة الدوليه بعد ايام سوف تسمع ارجوكي ياهندي لا تسير نحو الانبطاح المصريين اخوتنا لكن حكامهم لا علاقة لنا بهم .
2014/01/15 at 3:42 م (UTC 2) رابط التعليق
وما للمرء خيرا فى حياة اذا ما عد من سقط المتاع
كنت والله حتى وقت قريب احسب ان سقط المتاع اخر مواضع الدناه والخسه والسقوط
ولكنى اجد ان هندى السودان هذا ازل واحقر من ذلك بكثير
ولكن عزاؤنا كشعب سودانى ان المذمه من ناقص شهاده على الكمال
2014/01/15 at 3:44 م (UTC 2) رابط التعليق
بل السيسي هو الغباء نفسه …وقد كشف للعالكم كله ان المصريين شعب مسكين وبسيط يلعب به امثال هذا الابله ….لك الله يا اسلام اذا كان حاكم دولة من اكبر الدول الاسلامية علي شاكلة السيسي …
2014/01/15 at 4:25 م (UTC 2) رابط التعليق
مقال ساذج ولايحمل اى تفكير وقد كتبه هذا المدعو العندى بدون استخدام العقل ولا يملك اى ادوات او مقدره تؤهله للكتابه فى ثل هذه الواضيع
2014/01/15 at 4:30 م (UTC 2) رابط التعليق
عجبى …..
قبل اشهر قليله كنت تكيل له السباب كما لم تفعل مع مناضلى الكيبورد , بعد رحلتك للقاهره لقبض ثمن مقالات حلايب , الآن صرت تلمع فى الفريق السيسى
2014/01/15 at 4:35 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5]غبي غباوة لدرجة…
[تهيأوا لعلاقات طيبة وراقية مع الفريق أول (عبد الفتاح السيسي)هذا إرادة الشعب المصري ولا يمكننا أن نتدخل في تحديد اختياراته ]!!!
اليوم عرفت صحّة كل ما وصفك به (ضياء الدين بلال)![/SIZE]
2014/01/15 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق
ايها المرتزق الهندي لايهمنا من يحكم مصر فكلهم واحد في تفكيرهم نحو السودان # وماهو قولك في النصيحة التي وجهها =حاكم دبي = للسيسي بان لايترشح للرئاسة ام ان هذهي نصيحة ذهبية لانها صادر من بلد دفع المليارات للسيسي = ارجو ان لاتكون قد صدقت انك مفكر وصحفي
2014/01/15 at 5:07 م (UTC 2) رابط التعليق
يا خسارة عليك يا الهندى ,,,,, رجل يعتمد على تحليلاته على ساقى التكاسى والمتجوليين ,,,,,ما ركبت مع احدهم الا قال لك بلسان العارف ,,, السودانيين اجدع ناس بس ليه عبد الناصر اهدى السودان لنميرى ؟؟؟؟؟ نعم اى والله هذا لسان الكثير منهم …… ثم ما ادراك ان السيسى خيار اهل مصر ؟؟؟؟ ثم بالله انت ما عندك دم !!!!! مالك ” والتحشر ” فى ما لا يعنيك ….. اقترح على ادارة الموقع ان تريحنا منك ,,,,, ريحونا يا ناس النيلين من هذا الرجل…
2014/01/15 at 5:09 م (UTC 2) رابط التعليق
الواحد لو علق على محتوى المقال يكون ابله زى صاحبو
بس المقال يوضح مدى انحطاط صاحبه
تمجيد الشخص دون الفكرة قمة فى الدناءة ومنتهى تواضع العقل
جد اخجل اخجل اخجل
2014/01/15 at 5:15 م (UTC 2) رابط التعليق
معقوووولة بس يااخوانا…الهندي يسترخص تراب بلدو و يقدموا عربون محبة ووفاء و مصلحة لاعداءنا اولاد بمبة..في ذل و خنووع وانبطاح اكتر من كدا؟
2014/01/15 at 5:24 م (UTC 2) رابط التعليق
دخلت وبدأت اقرأ التعليقات بالاول.. كسبا للوقت .. وفهمت محتوي المقال من التعيقات … شكرا لكم يامعلقي النيلين فقد اوجزتم وكفيتم …
2014/01/15 at 5:32 م (UTC 2) رابط التعليق
شابكنا مصرين مصرين تقول المصرين عايشننا بل يخمك ويخم المصرين معاك
2014/01/15 at 5:38 م (UTC 2) رابط التعليق
انت اما ساذج ولا تعى وتقصد ما تقول اذن فالصحافه ليست مهنتك او انك على علم وجراءه اذن فتبوأ مع السيسي مقعدك في جهنم … فقد نجح السيسي والغرب في هزيمة الشرعيه بامثالك .
امثالك من يحتاج اليهم السيسي حتى يرتاح ضميره الخاوى بعد غدر وتقتيل وتذبيح واعتداء على الشرعيه …,
امثالك من يلمعون التاريخ بعد خدشه ويمسحون دماء الغدر بصبها في اقلامهم حتى تكتب تاريخا مذيفا لامعا كما كتب اسلافك وزينو تاريخ عبد الناصر الزائف . انتم (ان علمت ام لم تعلم , مباشرة او غير مباشر) خنجر العلمانيه المسموم الطاعن في جسد هذه الامه .
دعنى اطمئنك يا من اثبت بهذا المقال انك وان كنت تجيد الكتابه متشدقا فإنك والله لاتفهم شيئا فى السياسه: ان وجود السيسي في التاريخ السياسي المصري ليس بمحض الصدفه , إنما عمل في استخباراتى مخطط له في الخفاء من زمن بعيد فقط كان عليه ان يتمرحل حسب المعطيات السياسيه والتى تم تغييرها بمسرحية الربيع العربي التى راح ضحيتها الاخوان بزعامة مرسي . وانت تكذب على نفسك او تحاول (لأن لا احد يصدق هذا السخف غيرك) عندما تقول ان ارادة الشعب المصري ارادة . فدعنى أطمئنك بأن السودان في اجندة السيسي وسيتفرغ له عندما يثبت نفسه لان الذين اتو به يريدون كل النيل وليس فقط القاهره . عندها يا هندى تذكر سقطتك الاعلاميه هذه.
2014/01/15 at 5:38 م (UTC 2) رابط التعليق
لا يوجد اجماع من الشعب المصري على السيسى , واذا فاز او لم يفز هذا شانهم والكل يعرف الطريقة التي يفوز بها امثال السيسي .
الاجماع فقط موجود من مناضلي الكى بورد الذين تسميهم انت شذاذ افاق بانك كاتب سيئ , وبليد وانسان منافق ومتكبر في الفاضي , لم يسلم منك احد حتى زملاء المهنة . راجع كل الكتاب والتعليقات الموجودة , لا يوجد شبه اجماع الا بما تكتب انت بانه يخرج من نفس مريضه بها الكثير من العلل النفسية وامراض القلوب واهمها الحسد والغل الذى يطفح من ذاتك الدنيئة
2014/01/15 at 5:45 م (UTC 2) رابط التعليق
كدي يا مناضلي الكي بورد ورونا الراجل دي عايزنو يكتب ليكم عن شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من هذا اليوم انا مع الهندي غلط لوصاح.مادام قال الكلام دي الراجل كتب بمهنية وبس .
2014/01/15 at 5:49 م (UTC 2) رابط التعليق
يستشهد الهندي بسيدات يحتشدن للتصويت لنعم للدستور وهو ايضا يستشهد بالتكاسة وعمال النظافة والورنيش . ما هي دي المحرية فيك ودا مستواك بالضبط. هذا السيسي الذي تلمع وتدلك فيه ملفوظ دوليا مع قناعتنا ان اداء حكومة الاخوان كانت تسعى لاحكام سياسة التمكين التي انتهجتها حكومتك التي لمعتك وانتدبتك مفوضا للسيسي كواسطة خير . السيسي انقلابي حاقد وسارق لسلطة متنخبة وهل ترى ان هنالك اي نظام راشد يتعامل معه. لقد تسبب في ادخال ارض الكنانة دائرة التراجع كما هو الحال في السودان بالضبط . هو لا يحتاج لقلمك لكي تلمعه وتجمل وجهه واصحابنا مضطرين رغم انفهم ان يتعاملوا معه برغم اصراره للاستمرار في احتلال حلايب
2014/01/15 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
[B] (عاوزين البلد تمشي).. ولن تمشي حتى يحكمها رئيس برتبة (فريق أول) ماذا تعني يااستاذنا الهندي هل هي رساله تحضيريه للسودانين ايضا!! تمجيدك للمصر ورئيسها فيهوا الكثير من علامات الاستفهام ! !! رغم ما تحوي بين السطور من اهانه للحكومه مصر قبل ثورة يناير 2011 !! في هذه الجزئيات وهذا (الفريق أول) يتمتع بقدرات غير عادية، ويكفي أن راوغ (مكتب إرشاد) الإخوان ومرشدهم ونواب مرشدهم، فسلموه وزارة الدفاع وقيادة الجيش مؤمنين مصدقين!!! معني كده حكومتنا ناس الانقاذ ورجالها يكفيهم مراوغه حكومه مبارك ومخابرته القويه حتي هم اول من اعترفوا بهم في 89 مؤمنين مصدقين!!! ويااستاذنا اعتقد هناك فرق بين الخيانه والدهاء!!!![/B]
2014/01/15 at 8:26 م (UTC 2) رابط التعليق
المؤكد ان الهندي هذا من انصاف السودانيين الذين عاشوا في عين شمس وقد يكون مجندا في المخابرات المصريه وقد يكون ان مايكتبه تم بموافقة وايعاذ من المؤتمر الوطني والسبب معروف.
2014/01/15 at 8:51 م (UTC 2) رابط التعليق
مقالك فطير ووهمي زيك والله ي الهندي
ياخي بلدنا مليان بلاوي عليك الله غالبك تكتب في الحاصل وجاي هاري فشفاشنا ب(سيسيك ده) ياخي انحنا مش برضو عندنا سيسي ما تتسجم تكتب عنو مالك ومال سيسي الناس التانيين؟؟؟؟
2014/01/15 at 8:57 م (UTC 2) رابط التعليق
البشاريين والعبابدة والرباطاب مناطقهم البحرالاحمر ومدنهم حلايب وشلاتين وابوحمد والدامر وبربر نقولها بالواضح السودان لا يهمنا ومصر لا تهمنا قريبا الانفصال وعلي السودانيين عدم الكلام عن هذه المناطق
2014/01/15 at 8:58 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ايها الهندى لماذا انت مكروه من قبل الامه السودانيه ؟؟؟؟؟؟
2014/01/15 at 9:02 م (UTC 2) رابط التعليق
(وهذا (الفريق أول) يتمتع بقدرات غير عادية، ويكفي أن راوغ (مكتب إرشاد) الإخوان ومرشدهم ونواب مرشدهم، فسلموه وزارة الدفاع وقيادة الجيش مؤمنين مصدقين! فإذا بهم الآن جميعاً بين المحاكم والمعتقلات!!) هل هذا مدح أم ذم ؟ رجل بتلك الصفات الرذيلة هل ترجو منه خيراً لشعبه أو لجيرانه ؟ وستسمع وترى أول من ياخد شلوت من السيسي زملاؤك الصحفيون والإعلاميون المطبلاتية ، والأيام بيننا
2014/01/15 at 9:24 م (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولا قوة الا بالله
والله ياجماعة مافى داعى للتعليق على الاطلاق
2014/01/15 at 11:52 م (UTC 2) رابط التعليق
اريد ان انبه جميع القراء والمعلقين ان يلتزمو بحسن الخلق . ارجوكم لا تثقلو على الاخ الهندي بهذه الالفاظ السيئة التى لاتليق ان ينطقها مسلم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولابذئ. الرجل يكتب رأيا ورؤية فقط يجب علينا ان نحترم الرأي الآخر
2014/01/16 at 12:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
أكيد في مصلحة معينة من كتابة هكذا مقال وللأسف يبدو أن ظاهرة شراء ذمم الصحفيين استشرت.
هذا الكاتب البائس وبلا منازع يستحق لقب “رويبضة الصحافة السودانية”.
2014/01/16 at 4:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الهندي عز ألدين .. أنت راجل أرزقي وصاحب مخ فاضي وغلطان البمر مرور على مقالات .. كتابات عباره عن مسخ ومداجنه بي صور مشمئزه … السوال هو .. أنت بقيت صحفي كيف ؟؟؟ وان صح ما كتبته عنك رفيده فأنت انسان عديم أخلاق
2014/01/16 at 4:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
علي الطلاق لو بقوني رئيس السودان لمدة دقيقه واحده ، أتخذ قرار بسحب الجنسية السودانيه منك.لأنك لا تستحق أن تكون سوداني .
2014/01/16 at 5:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
سموه في الموضوع اللي في الصفحة الاولى مفكر!!!!!! و قافلين التعليقات لانهم ما مقتنعين بمسألة مفكر دي
يا ناس النيلين : انتم لا تعرفون الفرق بين مفكر و ………!!!!!!!
2014/01/16 at 5:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
كالعادة تعليقاتنا عاطفية إندفاعية جوفاء لا تحسب حساب مصلحة الوطن، رغم أني مبدئيا ضد أن ينقلب الناس على الشرعية، لكن السياسة يحكمها الواقع، والواقع اليوم وغد أن مرسي لم يعد رئيسا لمصر، وأن الغد واضح السيسي رئيسا لمصر، فأين مصلحة السودان؟؟؟ أتفق مع كاتب المقال وأزيد أنه من الذكاءالسياسي أن يبادر الرئيس عمر البشير بتهنئة رئيس مصر بإجتياز المرحلة الحالية وأن يتمنى لمصر التوفيق فيما إرتضاه الشعب المصري.
كنت دائما وما زلت أقول أن المشير (سوار الذهب) فوت على السودان فرصة أن يكون بلدا مستقراً لو تعامل مع الفترة الانتقالية بحزم ولم يسلم السلطة إلا بعد أن تنظم الأحزاب السياسية نفسها، لكنه آثر النفاد بنفسه ليكسب إحترام الآخرين وليخسر الوطن.
أيها الناس رحم الله إمرء عرف قدر نفسه، وأيضا مد كراعك قدر لحافك، رضينا أم أبينا مصر دولة كبرى (سياسة) ولا نملك إمكانات مجاراتها، فلماذا نناطح الصخر، وماذا استفدنا من معاداتنا لحسني والقذافي وأمريكا، فلنفق ولنعلم أن مصلحة الشعب يجب أن تكون قبل كل شيء.
قناعتي التامة علاقات قوية ومتينة مع مصر فيها قوة ومتانة للسودان، ومعاداة مصر فيها ضعف وإضعاف للسودان ولنقرأ التاريخ.
2014/01/16 at 5:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
من الواضح ان نظام عمر البشير يحاول بعث اشارات الى السيسي قبل تسلمه السلطه عن طريق كتابات الهندى عزالدين المعروف هو شنو انهم مستعدين للتعامل من النظام الجديد فى مصر بعد ان تاكدو انه جماعتهم الاخوان ما عندهم طريقه لحكم مصر تانى لانهم عارفين انه ما من مصلحتهم معاداه مصر والسعوديه اكبر دولتين فى العالم العربى الهندى مجرد مبعوث بنفذ سياسات محدده ليه
2014/01/16 at 5:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
بعيد عن الاساءة مقال غير موفق على الاطلاق وعلى الحكومة ان تخلق علاقات طيبة مع العالم كله مش مصر بس عدا ايران (( ما يجينا منها خير))
2014/01/16 at 6:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
السيسى لا يريد مصلحة مصر ولا الاسلام والمسلمين ولذلك لا نريدعلاقة مع مصر فى هذا الوقت الا بعد ذهاب الانقلاب العسكرى الدموى الذى ترفضه كل الدول او زعماء الدول ذوى الضمير الانسانى السليم
2014/01/16 at 6:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
الآن استدركت ان ضياء الدين بلال سوداني اصيل وكمان ود قبائل وتاريخه ناصع وحقاني ولا يخشى في الحق لومة لائم . عرفت ان ادوارك السابقة معه كلها خسة ودناءة وحقد وحسد . استدركت انك لا تسوى شيء امام العملاق ضياء الدين بلال السوداني الحر عاشميق الاصم البشيل فوق الدبر ما بميل الكابي فوق الولية فشاش غبائن الهم تمساح جزائر الكرد . انت يا الهندي اثبت للشعب السوداني انك رمة الصحافة السودانية .
2014/01/16 at 6:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
وانت مالك ومال مصر ايها الهندى
كنت من المتابعين لكتاباتك ولكن بعد مدحك للسيسى وموقفك من مصر اصبحت لا قيمة لك ولا لكتاباتك
خليك فى هموم وطنك ياخى
واخيرا سقط القناع وكشفت وجهك الحقيقى
2014/01/16 at 6:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا هنيدي بلاش تطبيل وكسير ثلج لمصر ” الشعب السوداني كله يكره المصمريين خاصة على المستوي الرسمي “الحكومات كلها” لأنها تعتبر درجة أدني وتستتهزئ وتستخف بنا كشعب وتعتبرناجزء من مصر ” خلاص ياخي عرفناك مشيت مصر ” وبلاش تملق .. الواحد يشك في سودانيتك وفي وطنيتك نحن ما لنا ومال مصر يحكمها من يحكمها وثم ثانيا السيسي أتي بإنقلاب ضد الشرعية وضد الأخوان وأنت كوز كيف لك أن تؤيد السيسي وهذا يعتبر نفاق سياسي وكسير ثلج وخوف من السلطات المصرية أثناء تواجدك في مصر أو يكونوا دافعين ليك ودفع تقيل ” ياخي ديل كل يوم طالع فيهم واحد يشتم ويسب في السودان وإنه تابع لهم وإن حلايب مصرية ,,,,, ” إختشى ياخي .. “
2014/01/16 at 7:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
واصل يا الهندى
ولاتلتفت الى ناس زعيط
المصريين رجااااالة
وليس مثل مناضلى الضل
الذين حضر نقد عليه الرحمة ولم يجدهم
واصل
2014/01/16 at 7:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
كم أعطوك استاذ الهندي؟ نتمنى لك إقامة سعيدة ودائمة في قاهرة السيسي يا ابن السيسي
2014/01/16 at 7:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام كويس يا هندى وللناس الباقيين البيقولو حلايب فحلايب بالتفاوض والاثبات ان كانت لنا او لهم مش نقعد نولول زى النسوان اخدو منا حلايب كنتو وين لما اخدوها منكم وكنتو وين لامن اخدو الجنوب وكنتو وين لامن قصفتنا الصواريخ فى الخرطوم وبورتسودان – اصحو يا سودانيين فانتم محتاجوان للعلاقات الخارجيه والان عندكم فقط اديس واسمرا تانى ما عندكم زول محاصرين ومقاطعين من الكل
2014/01/16 at 8:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت يا الهندي مشيت القاعرة استلمت وجيت تطبل
2014/01/16 at 8:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
[[SIZE=3]SIZE=1]السيسي البشكر فيه المتملق الهندي هو من قتل الاف الابرياء في رابعة والنهضه من اخوانك المسلمين ولا خلاص نسيت انك اخو مسلم تف علي العفن والوسخ الفكري والمصالح التي تنسي الانسان نفسه واصله[/SIZE][/SIZE]
2014/01/16 at 9:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه آخر المبادئ وين رايح ياعزالدين ألم تكن تسوق نفسك أنك من الاطهار وأهل الرجولة تدعو للتعامل مع قاتل سفاح قتل الاسلاميين نكل بهم ، تبا لمواقفكم التي من خزي الى عار
2014/01/16 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم مثل هذا الكلام لايخرج الا من (هندى ) اين المبادىء التى يرسخها قلم الصحفى صاحب القضية لكنك غريب الوجه واليد واللسان لاتحكمك فكرة ولا يحرك قلمك مبدأ لذا تاتى كلماتك هكذا خبط عشواء لا طعم لها ولا لون ولا رائحة اضافة الى انها غير طاهرة هل بمثل هذه السذاجة وهذا التحليل الفطير اصبحت رئيس تحرير !!!!!!!!
2014/01/16 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياعوير بيغشوك زي ماغشو عبود قالو كاتب ومؤارخ في كم قنا صدقته دي اولاد بنبا ياعمي الصحفي هههههههههه والله طلعته هندي لكن
2014/01/16 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
قد كفرنا بكتاباتك يا صاحب القلم الماجور ..
2014/01/16 at 11:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
ها هى القزارة ( تتقيأ ) من مداد كلماتك ايها المبدل لجلده حسب مصلحته . كم انت رخييييييص ايها الفتى الدلل . بالله عليك كم دفعوا لك من الدولارات حتى تظهر السيسى نجما وبطلا ايها الباطل . وتحط من قدر الاخوان والرئيس الشرعى مرسى . فقد تفوقت على المصرين خساسة من انت حتى تقول فى السيسى
(إنه رجل عالي التدريب والترتيب، وكأنه (مجهز) ومصمم للرئاسة منذ فترة )
انت السيسى دا دفعتك ولا ود حلتك ..
فأنت معروف كتاباتك تتغير حسب ميزان القوة .. كما كنت تفعل مع الساسة فى السودان ..
2014/01/16 at 1:44 م (UTC 2) رابط التعليق
[COLOR=#FF0045][FONT=Arial][B][SIZE=6]وهذا (الفريق أول) يتمتع بقدرات غير عادية، ويكفي أن راوغ (مكتب إرشاد) الإخوان ومرشدهم ونواب مرشدهم، فسلموه وزارة الدفاع وقيادة الجيش مؤمنين مصدقين! فإذا بهم الآن جميعاً بين المحاكم والمعتقلات!!
معناها مراوغ وكذاب وخائن لعهده.. وعديل كدا ممكن يبع امه (ما مصري).. ما شاف المشير سوار الدهب لا لف ولا دار… ومسك خوفا من اراقة دماء السودانين… يلا بلا لمة… العدد تمّّ[/SIZE][/B][/FONT][/COLOR]… واقول ليك.. إنت زاتك بقيت مراوغ وكنت بحب اقرأ ليك لكن حيادك للمصريين وسند ليهم.. ياخي جريدتك وشهامة قلمك دي كانت وين .. ما تكتب عن الفساد ما تكتب عن تغيير المناصب وتجري وراء شكوى زول او زولة مسكينة جات وقالت اكتبوا لي شكواي…
2014/01/16 at 2:07 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5][B] الزيك هم خربو البلد انتا زول بعتا بلدك بي الرخيس .[/B][/SIZE]
2014/01/16 at 2:42 م (UTC 2) رابط التعليق
السيسي ينفق أموال طائلة لشراء أقلام الصحفيين معدومي الضمير داخليا وخارجيا
2014/01/16 at 3:57 م (UTC 2) رابط التعليق
***إنت يالهندي بتغرد داخل السرب المصري
***وخذها مني كلمه أللي ببالك باءذن الله ما رح يتم
ودا العوض
2019/04/21 at 7:24 م (UTC 2) رابط التعليق
قلنا مليون الف مرة هذا الهنيدي جاسوس وطابور مصري خسيس وتافه لسنوات طويلة ولان هذا الجاسوس لا يستطيع ان يكتب عن انتفاضة السودانيين ضد الحرامي البشير وعصابته فهو يكتب عن فرعون مصر لحاجة في نفسه الخبيثة نرجوكم اقبضوا علي هذا الجاسوس محاكمته أن فيكم خير وعاش السودان