بروف سوداني يدهش الخواجات في العلاج بدون تدخل جراحي

[SIZE=5][JUSTIFY]كشف البرويسور محمد علاء الدين الإدريسي تفاصيل ترتيبه ثالث طبيب فيالعالم والاول بين الشباب ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺱ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔةﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺛﻢ ﺃﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺩﻭﻥ ﻋﻼﺝ ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺛﻢ ﺃﺳﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻵﻡ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺮﻭﻓﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﺐ ﻧﻔﺴﻚ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﺎﺭﻭﺑﺎ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﻜﻨﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ : ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻭﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺠﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺴﺪﻳﺎً ﻭﻋﻀﻮﻳﺎً ﻭﻋﻘﻠﻴﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ .
ﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻻﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺕ ﻟﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻨﻲ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﻬﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﺴﺘﺸﺮ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺜﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﺐ ﺍﻟﻠﻮﻳﺤﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ %3 ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻋﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﺎﻟﺞ ﺑﺤﻠﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺮﻃﻨﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﺘﺤﺪ ﺍﻟﺨﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﻬﻀﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﻼﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺼﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻻﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺒﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺧﺮﺍﺟﻲ .. ﺃﻱ ﺃﻧﻨﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺓ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺎ ﺭﺍﺋﺪﻫﺎ ﻭﻣﻌﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﻭﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻙ 710 ﻋﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﻜﻨﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﻘﺒﺎﺽ ﻭﺍﻻﻧﺒﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻠﻨﺺ ﻟﻠﻌﻀﻼﺕ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻠﺠﺴﺪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎﺭﻛﺎً ﻛﻞ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
ﻭﻣﻀﻲ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍً ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺗﻨﺸﻂ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﻠﻨﺺ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﺋﺔ ﻟﻸﻋﺼﺎﺏ ﻭﺗﺤﺮﻕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﺳﺘﻤﺪﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﺟﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﻼﺝ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻳﻮﺏ ﻓﺎﻟﺠﺴﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻠﻞ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﻔﻄﺮﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻳﻮﺏ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﺇﻻ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺟﺴﺪﻩ ﺗﺤﻠﻞ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺍﺀﻧﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﻟﻲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ : ﺃﺭﻛﺾ ﺑﺮﺟﻠﻚ ﻓﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻭﻗﺼﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻳﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ 14 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻟﻢ ﻧﺪﺭﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﻣﺜﻼً ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﻠﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺗﻨﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ﺩﻡ ﻓﺎﻟﻘﻠﺐ ﻣﻀﺨﺔ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻬﺮﻳﺞ ﻓﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺶ ﺑﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻷﻛﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻐﺪﺩ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻀﻠﺔ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺼﻼﺕ ﻳﺘﻢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺼﻮﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺜﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺯﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻐﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﺑﺎﻟﻔﻜﻴﻦ ﻓﺄﻧﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻗﺎﺋﻼً : ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﻟﺞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀﺮﻭﻑ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﻐﻀﺮﻭﻓﻲ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻲ ﻋﺮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺍﻵﺧﺮﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺷﻬﻴﺮ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ ﺿﻒ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻨﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﺐ ﺍﻟﻠﻮﻳﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻛﺎﻳﺮﻭ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ؟ ﻗﺎﻝ : ﻫﻮ ﺻﺤﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﻩ ﻓﺎﻟﺠﺴﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ 200 ﺇﻟﻲ 450 ﻣﻠﺠﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻀﺎﻻﺕ.
الخرطوم : سراج النعيم
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13 تعليق
ادامك الله علما من اعلام السودان ووفقك اينما كنت
ربنا يوفقك ويزيدك علم وصحة وعافية لامتك والامة البشرية اجمع
ﺠﺎﻣﻌﺔ مانشيستر ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[SIZE=5]إنت ما عارف يا (*****) إنو (سراجو) أمّي؟
بعدين هو ما قال ليك (مانشستر) دي من عندك.
كتب( [B]ﻣﺎﻧﺴﺘﺸﺮ[/B] ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ) دي جامعة جديدة !
وإن شاء الله قدرت تفهم العبارة دي:
(ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺴﺪﻳﺎً ﻭﻋﻀﻮﻳﺎً ﻭﻋﻘﻠﻴﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ )[/SIZE]؟؟
يا سراج النعيم ما ممكن حاجاتك كلها ما عندها اساس علمي و لا ادبي
ده كله كذب في كذب
وكل ما ذكر لا علاقة له بالعلم و لا بالطب
ولا يوجد في العالم تصنيف للاطباء اسمه الطبيب الاول على مستوى العالم او الثاني او الثالث
ياخي ده لو عمل كل هذا لنال جائزة نوبل
مصر تنرفزنا يا سراج النعيم
يا اخوان حرام عليكم تنشروا مثل هذا الهراء .. لا تصدقوا من يقول لكم انا الاول في العالم و اني اعدت اختراع الطب فهذا دجل مكشوف ينطلي فقط على البسطاء و ضعاف العقول و طرق المعالجة التي ذكرت مثال نمطي للتدليس و الوهم .. ارتقوا بما تكتبون يا صحافة و لا تنساقوا بدعوات انه ابن البلد لتجعلونا مسخرة .. كم مدع قبل هذا نشرتم اسماءهم و اختراعاتهم المزعومة و لم نجد اهم اثرا في مرجع علمي معتبر؟….
أنا لسع ما قريت الموضوع وداخل عليه لكن أخونا سراج النعيم هداه الله بكون جاطه جوطة شديدة ولخبطه لخبطة بطالة مما سيؤدي إلى عدم فهمه والخروج منه بنتيجة ” منو جاه نفس الشعور يا جماعة ؟؟؟؟ “
ﻭﺫﻛﺮ ﻗﺎﺋﻼً : ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﻟﺞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀﺮﻭﻑ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﻐﻀﺮﻭﻓﻲ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺼﻠﺐ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻲ ﻋﺮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ????????
مالو زى الجماعة البكوركو فى السوق العربى دواء البرص البواسير الايدز الحصوة الكلى البلهارسيا الملاريا الانتصاب الشنو كدة ما عارف,,,,,,,,,,,
فتشو الزول ده كويس سراج النعيم ده ما مضمون
دكترة شنو دى, لا لادا لا عيادة
[COLOR=#FF1F00][SIZE=5]يا سراج النعيم هل تعلم ان هناك قانونا سيجاز قريبا بادخال عقوبة الإعدام للاطباء المزيفين وانت بالكلام الناشرو ده ممكن تعتبر شريك في الجريمة والحكومة تشنقك[/SIZE][/COLOR]
الاخوة في موقع النيلين ارجوا شاكرا مدي بعنوان او وسيلة اتصال بالبروف لعل الله يجعل للولادة الشفاء على يده.
يا جماعه سراج النعيم ده هو ذاتو بتاع كفته ندى القلعه ولا واحد غيرو…. بالله المره القادمه اكتب اسمك فوق …قبل العنوان … علشان الواحد ما يضيع وقته… اال كفته ااال
مافى جمله واحدة لها اساس علمى او عقلانى او لها علاقة بالطب – طبعا جات عليها زياده الركاكه اللغويه للكاتب -واخونا دا لو كان جد بروفيسر كان على الاقل يراجع الكلام المكتوب دا ويصححه قبل السماح بنشره – فهذه من ابسط مبادئ الاكاديميه.اما الcv والشهادة من جامعة (مانشستر?) فى المانيا فدى موضوعها تانى -فارجو من حضرة (البروف) نشر هذه الشهاده و على هذا الموقع وأنى لقادر على تمييزها – مع الاعتذار للقراء الكرام عن هذا اللغو والاستخفاف بالعقول – طبيب فى المانيا وعضو فى غرفة الاطباء الالمان
الذين التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/871781.htm#commentformاقول للذين علقوا وعقبوا تعقيب غير أخلاقي وغير حميد في حقي اولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أخاك لاتبهته ولاتبغته قال ماالبهتان وماالبغتان يارسول الله قال البغتان ذكر أخاك بمافيه والبهتان ذكر أخاك بمالم يكن به) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم الناس من يده ولسانه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتيت لاتمم مكارم الأخلاق) وقال الله تعالى في محكم تنزله (انزلوا الناس منازلهم) وقال ولاتبخسوا الناس اشيائهم) ثانيا إلى كل الجهلاء والعاطلبن عن العمل والذين يعانون مركب نقص في أنفسهم وهم ساقطين واماهتهم ساقطات وأنهم كلهم سرارا وأبناء سرارا وساقطبن في حياتهم ومجتمعاتهم ويردون إتمام مركب نقصهم من خلال سقوط أسرهم وزويهم.. قال من شيم المؤمنين ترك مالايعنبه هل انتم أطباء ام علماء والله والذي حلل القسم انكم ساقطين نفسيا واجتماعيا وعالميا وانكم جميعا منافقين اولاد فاقد تربوي ومنحلين أخلاقيا.. يقول الله تعالى (كلمة طيبه كشجرة طيبه) وقال أعز من قائل (قولوا حسنا) جادلهم بالموعظة الحسنة) وقال لاعدوان الا على الظالمين) فارد عليكم ياجهلاء بنفس منطقكم منطق الجهل والمنافقه يامنافقين من انتم اصلاء ياأيها الجهلاء الساقطين نفسيا وعلميا واجتماعيا الواحد فيكم يمشي يشوف له شغله يقصاها ياحتالة المجتمع ومنكسرين نفسيا واجتماعيا.. وبعدين هذا الجاهل انت مالك ومال مانشستر في لندن ام ألمانيا انت مالك ياجاهل يامنحط كلكم لعنة الله تخشاكم يامنافقين ياجهلاء الواحد فيكم لايراعي حرمات الله ولا آيات الله ويعلم أمور دينه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي يتكلم ويناقش وهو أكثر الناس منكسر نفسيا واجتماعيا لو فيكم خير على الأقل كان واحد منكم أصبح مثلنا علم مت علماء المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم.. الواحد الحقد والحسد ماليهو من راسه إلى ساسه ويجي يتكلم في منابر العلم والعلماء والله والذي أحل القسم انكم اسوء مخاليق الله ياحتالة المجتمع ياجهلاء أيها المنافقين افرض أمري فيكم إلى الله ياجهلاء ياحتالة المجتمع ولاعدوان الا الظالمين وان جئتم جئناكم باسوء ماتتخيلوه ياجهلاء ياحتالة المجتمع.. بروفيسور محمدعلاَءالدين الإدريسي
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/871781.htm#commentform