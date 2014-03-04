رأي ومقالات
خدمة الرسائل مدفوعة القيمة التي تقدمها شركة زين .. ورطة حقيقية
ولي تجربة شخصية مع خدمة إخبارية تأتي من مخدم يسمى ” الجزيرة ” ، حيث اشتركت في هذه الخدمة منذ ثلاثة اشهر تقريباً ولم أتمكن من إلغاء الخدمة حتى الآن .. رغم إبلاغي للشركة باني أريد إلغاء هذه الخدمة ، واخبرني الموظف أن الرابط أو البرنامج المستخدم لإلغاء هذه الخدمة لا يعمل ووعدني برفع بلاغ للقسم المختص ، ولكن الخدمة مستمرة والخصم مستمر .
والشيء المؤسف أن الأخبار والمعلومات التي تحملها تلك الرسائل ليست بالمعلومات الجديدة أو المفيدة و انما هي تكرار لأخبار قديمة ومعلومات يعرفها ابسط شخص في المجتمع .
ما جعلني أتساءل عن الدواعي التي تدفع شركة زين إلى تقديم مثل تلك الخدمات التي تضر بسمعتها كإحدى كبريات شركات الاتصالات في السودان .
معتصم السر – النيلين
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5 تعليقات
سيك سيك معلق فيك واحد قريبى رمى الشريحةكحل وحيد وكان خائف يلحقوه في رقموا الجديد
[SIZE=4]دي دايره ليها ذكاء بس قاعدين يسرقوكك[/SIZE]
هذه الخدمه تجد نفسك مشتركا غصبا عنك …ولا وجيع لك وهي اخذ اموال بغير وجه حق
نفس الشي يحدث معي …الله لا جاب باقيهم ..
كيفية الغاء خدمة نبانيوز الاخبارية برسائل نصية