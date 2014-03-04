خدمة الرسائل مدفوعة القيمة التي تقدمها شركة زين .. ورطة حقيقية





[JUSTIFY][SIZE=5]لا تخفى على مستخدمي شبكة زين للاتصالات الرسائل القصيرة التي تقدمها الشركة بالتعاون مع مخدمين آخرين والتي أصبحت منتشرة بصورة واسعة في الآونة الأخيرة ، حيث يستقبل كل مستخدمي الشبكة رسالة أو رسالتين يومياً ويظهر اسم الجهة المرسلة (info) تروج لتلك الخدمات ، وما أن تستجيب لتلك الدعوة أو الإعلان بالاشتراك في الخدمة تصبح من النادمين ، حيث يتفاوت سعر الرسالة بين 18 35 قرش ، ولا ادري لماذا لا يتم تضمين الضريبة في الأسعار .. والأدهى والأمر أن الرسالة الترويجية لتلك الخدمات والرسائل لا تحتوى على رمز إلغاء الاشتراك ، كأنهم لا يريدون لك إلغاء الاشتراك .

ولي تجربة شخصية مع خدمة إخبارية تأتي من مخدم يسمى ” الجزيرة ” ، حيث اشتركت في هذه الخدمة منذ ثلاثة اشهر تقريباً ولم أتمكن من إلغاء الخدمة حتى الآن .. رغم إبلاغي للشركة باني أريد إلغاء هذه الخدمة ، واخبرني الموظف أن الرابط أو البرنامج المستخدم لإلغاء هذه الخدمة لا يعمل ووعدني برفع بلاغ للقسم المختص ، ولكن الخدمة مستمرة والخصم مستمر .

والشيء المؤسف أن الأخبار والمعلومات التي تحملها تلك الرسائل ليست بالمعلومات الجديدة أو المفيدة و انما هي تكرار لأخبار قديمة ومعلومات يعرفها ابسط شخص في المجتمع .

ما جعلني أتساءل عن الدواعي التي تدفع شركة زين إلى تقديم مثل تلك الخدمات التي تضر بسمعتها كإحدى كبريات شركات الاتصالات في السودان .

معتصم السر – النيلين

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