رجل أعمال صيني يشتري العقارب في بربر

[JUSTIFY]كشف مواطنون في محلية بربر بولاية نهر النيل عن أن مستثمرا صينيا يشتري العقارب، بأسعار تتراوح ما بين (20 إلى 70) جنيها حسب الحجم، وقال المواطنون لـ(اليوم التالي) أمس (الجمعة) إن المستثمر اختار ثلاثة وكلاء له في سوق بربر ومناطق التعدين الأهلي عن الذهب، وأنه خفض أسعار العقارب في الآونة الأخيرة بسبب كثرة العرض.
وأوضح شهود عيان في بربر أن الشباب هناك تسابقوا على انتعال أحذية (البوت) وأخذ آلات خفيفة تسمى (الماشة) – تستخدم في وضع الجمر على الشيشة، يلتقطون بها العقرب وأنهم يأخذون البطاريات ويتوجهون ليلا إلى مناطق الزراعة بحثا عن العقارب التي يدخلونها في (علب مثقوبة الغطاء)، للحفاظ على حياتها ويسلمونها للوكيل الذي يسلمها بدوره إلى رجل الأعمال الصيني، ونوهوا إلى أن الأخير يجمع العقارب ليبيعها بدوره لجهات طبية تستخرج منها مادة يعالج بها السرطان.
صحيفة اليوم التالي
أ.ع[/JUSTIFY]
4 التعليقات
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2014/05/17 at 5:13 م (UTC 2) رابط التعليق
والله حكم!! العقارب راقده عندنا بالكوم شغالين فيها كتيل و الان كمان بقي تصدير و بعد ده نستورد المصل عشان نتعالج بيهو!!! الله يكفينا شرها و شر عقارب المؤتمر الوطني
2014/05/18 at 7:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا سبحان الله ربّض ضارةٍ نافعة لو كان بيعها حلال فهذا رزقٌ ساقه الله لهؤلاء المساكين فنسأل الله أن تتوسع هذه التجارة ويفتحو ليها محلات
هكذا يأتي الله سبحانه وتعالي لخلقه بالأرزاق .
بس نخشي الحكومة ما تعمل ليها ضرائب في هذه الشغلانة
الله المستعان .
2014/05/18 at 8:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
[FONT=Arial][B]من يستعن بالرفق فى امره يستخرج الحيه من جحرها[/B[/FONT]]
سفيان
2019/05/23 at 7:22 م (UTC 2) رابط التعليق
ازاة نوصل للراجل الصينى ده انا عندى كميات كبيرة جدا من العقارب