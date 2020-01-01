صدق أو لا تصدق شراء مكاوي الفحم من (5) إلي ( 250 ) مليون

[SIZE=5][JUSTIFY]كشف السمسار السمران سمير عبده.. الذي يعمل وسيطاً بين أصحاب المكاوي الفحمية القديمة والتجار الذين أعلنوا شراءها بمبالغ مالية كبيرة وخرافية تتفاوت ما بين ( 5 ) إلي (250 ) ألف جنية.
وقال : قصة المكاوي قصة حقيقية تكمن في أنه يوجد بها مغنطيس جاذب والمغنطيس هو المعني بشرائها بهذه الأسعار الخرافية التي يتم التطرق لها في مجالس المدينة وأسعار المكاوي يتفاوت سعرها ما بين الـ( 5 ) ألف جنية إلي ( 250) ألف جنية.
من أنت ومن هم الذين يشترون المكاوي الفحمية؟ قال : أنا ( سمسار ) أو وسيط بين البائع والمشتري الذي كلفني بالبحث عن المكاوي بمواصفات محددة لذلك تجدني أين ما كانت هنالك مكوي تنطبق عليها المواصفات المشار لها.
ما هو سر صفيحة المنشار والمسمار والهاتف السيار الذين الحظ أنك تحملهم في يدك؟ قال : إذا صادف وجذبت المكوي صفيحة المنشار أو المسمار مغنطيساً من الجزء الذي تكوي به الملابس فإنها تكون المكوي المرغوب فيها بالإضافة إلي أنها لابد ان تحمل خاصية أن ( تطش ) شبكات الاتصالات الهاتفية وذلك مجرد ما أن وضعت الهاتف داخل المكوي فإذا حدث ذلك فإنها المكوي المطلوبة للشراء.
ما الفائدة التي يجنيها المشتري من وراء دفع كل هذا المبالغ الكبيرة؟ قال : هم قالوا إنهم يستخدمونها في التنقيب عن الذهب ولم يضيفوا سوي أنهم منحونا المواصفات.
وماذا عن المكاوي التي لم تجذب صفيحة المنشار ؟ قال : مكوي من هذا القبيل يتم شراءها بـ( 5 ) ألف جنية نسبة إلي أنها (تطش) في إطارها ثلاثة شبكات هاتفية وهنالك مكاوي يجذبها باب الحديد دون أن تسقط منه يتم شراءها بـ( 250 ) ألف جنية.
هل تعرضتم للغش من أصحاب المكاوي؟ قال : هنالك البعض منهم يقومون ( بحك ) المكوي مع المغنطيس قبل عرضها علينا بلحظات ولكن هم ينسون أن المفعول في هذه الحالة يتلاشي بعد فترة محددة وما لا يعلمه العامة أن المشتري يرسل المكوي إلي فحيص بالخرطوم بحري لذلك لا مجال للغش.
ما هي الكيفية التي يصلك بها من يمتلكون مكاوي بهذه المواصفات؟ قال : عبر الاتصال الهاتفي.
الخرطوم : سراج النعيم
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6 تعليقات
[SIZE=5]ههههههههه اللي ببيع مكوته في الخليج يا ويله.
يا سروجة الله يديك مكوة أبو ديك وربنا يهديك.
انت ما عندك شغلة؟[/SIZE]
[B][SIZE=4][FONT=Arial]المكاوي دي من زمن الداخلية
اذكر قرأت في داخلية والجماعة ماخلوا مكوه ما ( شالوها ) وملاحظ الجماعة اشكلوا دي مكوتي ودي مكوة فلان المهم واحد سألني قال لي انت مالك ياود ( ) ما بتشيل ليك مكوه ولا شغال بيها ( ماعرفته قيمته الايام ديك ههههههههه ) زي اباهاتنا ضيعونا في الاراضي ايام الحجز
قلت ليهم عندنا المكوى بالكهرباء وحتى في مكاوي بترش الموية في الهدوم
اليوم داك طلعوني كضاب كبير وجنس ضحك اي واحد احكي في ( كضبتي ) المكوة البي كهرباء وبترش الموية في الهدوم
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اناامتلك واحدة بهذة المواصفات, لمن يرغب يرجي الاتصال 0122373854
عندي اتنين وحدة من عام 1958 جابها ابوي من مصر والتانية اشتريناها من السوق العربي عام 1970 وابوي رحمة الله عليه كان مانعنا ما نحتهم فوق اي حديد وما كنا عارفين السب بس بشقاوتي مرة ختيت القديمة فوق منشار حديد صغير واتلصق فيها مما ادي الي عقابي من اخي الكبير واداني علقة وقال انت نسيت كلام ابونا ولا ايه . ولمن يهمه الامر الاتصال غلي الرقم عد وصولي من الرياض الي دنقلا في 10 شعبان ( 00249119120293 ).
لدي مكواة تنطبق عليها جميع المواصفاة 0627501958
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