بالفيديو: الداعية الإسلامي محمد مصطفى يصف د. محمد عبدالله الريح بالسافل والمنحط لحديثه عن الضب !!
جائتني في بريد إلكتروني رسالة تحمل جزءً من شريط فيديو ظهر فيه شخص يدعى محمد مصطفى عبدالقادر وهو يحمل نسخة من جريدة السوداني و يشير إلى مقال كتب فيها عن ندوة كنت قد تحدثت فيها (ضمن ما تحدثت) عن الضب إجابة لسؤال وجهه أحد الحاضرين . محمد مصطفى عبد القادر كان يتحدث لمصلين في أحد المساجد وكان منفعلاً لدرجة أنه خبط المايك فهوى به بعيداً . وسبب إنفعاله كما يقول إنني تدخلت في أمر لا يخصني وهو إنني تشككت في حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بقتل الضب وإن من يقتل الضب في ضربة واحدة ينال 100 حسنة وإذا قتله في ضربتين ينال 70 حسنة وإذا قتله في ثلاثة ضربات ينال 50 حسنة . و العلة كما يقول إنه في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعندما أراد الكفار أن يحرقوه كان الضب (العفن) ينفخ النار لتزداد إشتعالاً لتقضي على سيدنا إبراهيم عليه السلام والضب داعية للشرك . فكيف آتي أنا وأقول إن الضب غير ضار و أنه مفيد ولا يجب أن يقتل . وأنني أستبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم قد قال ذلك الحديث . و الرجل يشير إلى المقال في الجريدة و يقول : ( دا واحد موهوم واحد حليق دكتور إسمه محمد عبد الله الريح وأنا ما عارفو دكتور في شنو؟ دكتور في الويكة أو الكمونية و قد يكون دكتور عناقريب أو زبالة و زول زي دا يكتبوا ليهو في الجرايد بدل يقبضوه و يجلدوه كم جلدة دا زول سافل و منحط) ظل محمد مصطفى عبدالقادر يشتم ويسخر مني طيلة خطبته تلك.
أما من ناحية إني حليق ، نعم فأنا حليق وهذه حقيقة لا مجال لإنكارها ولكن هل أنا فعلاً موهوم و سافل و منحط؟
لقد قلت أنني أستبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم قد قال ذلك الحديث لأسباب كثيرة سأوردها فيما بعد:
أولاً : من حقي أن أتشكك في صحة الحديث المذكور مهما كان قدر الذين قاسوه وفي رأيهم إنه صحيح. و القضية كلها قضية إجتهاد وكما أنهم بشر مثلي احتمال صوابهم و خطأهم وارد فأنا أيضاً يمكن أن أخطئ و أصيب إذ لا أحد معصوم.
ثانياً: في عدد من الكتب الموثوق بها نجد أخباراً متواترة أن النبي صلي الله عليه و سلم كان ينهى عن كتابة أو رواية أحاديث عنه و حتى أبو هريرة نفسه راوي الحديث عن الضب يقول:
(خرج علينا الرسول و نحن نكتب أحاديثه فقال : ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا أحاديث نسمعها منك يا رسول الله . قال : أكتاب غير كتاب الله؟ يقول أبو هريرة فجمعنا ما كتبناه و أحرقناه بالنار).
وفي موضع آخر يقول أبو هريرة :
(بلغ رسول الله أن أناساً قد جمعوا أحاديثه فصعد المنبر وقال : ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم ، إنما أنا بشر فمن كان عنده شئ منها فليأت بها . يقول أبو هريرة فجمعنا ما كتبناه و أحرقناه بالنار. الخطيب البغدادي تقييد العلم ص32، 33).
وأبو هريرة نفسه هدده الخليفة عمر بن الخطاب و أنذره بالكف عن التحدث بأحاديث النبي . ولم يكتب أبو هريرة حديثاً حتى مات عمر بن الخطاب و يقول أبو هريرة بعد أن انتقل إلى قصر معاوية بالشام (إني أحدثكم بأحاديث لو حدثتكم بها زمن عمر بن الخطاب لضربني بالدرة ) تذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص 7)
وحديث أبو هريرة نفسه عن الضب أو الوزغ جاء بوجهين و أبو هريرة يرويه عن الرسول صلى الله عليه و سلم و يرويه عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا قالت نقتل به هذه الأوزاغ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.
ثالثاً : الحديث بروايتيه تلك (في نظري) لا يشبه بلاغة الخطاب النبوي و لا يحمل نكهته (قارنوا هذا الذي يسمونه حديثاّ بجزالة اللفظ وقوة العبارة ونفاذها في خطبة الوداع . أو في مناجاة الرسول صلى الله عليه و سلم لربه يوم أن تعرض للأذى من بني ثقيف بالطائف.
رابعاً : الرسول صلى الله عليه و سلم كان خلقه القرآن بشهادة السيدة عائشة رضي الله عنها . فإذا كان الذي أذنب في زمن سيدنا إبراهيم هو ضب أو وزغ بعينه فكيف يحكم الرسول صلى الله عليه و سلم بإبادة (أمة الضبوب) و هو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى :
﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام:38].
وقوله تعالى ( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً) سورة الإسراء: 44
أو فوق ذلك كله :
قوله تعالى (لا تزر وازرة وزر أخرى)
وأخيراً أقول لمحمد مصطفى عبدالقادر إن الخلق القرآني الذي كان صفة من صفات الرسول صلى الله عليه و سلم يشع كالنور الباهر يوم أن جاء عكرمة بن أبي جهل مسلماً فقال لأصحابه عليهم رضوان الله :
يأتيكم عكرمة مسلماً فلا تسبوا أباه لأن ذلك لا يبلغ الميت و يؤذي الحي
فمن أين جاء الرسول صلى الله عليه و سلم بهذا الخلق الرفيع ؟
جاء به من قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الأنعام:108) .
فكيف به و هو يقرأ قول الله عز و جل (ولاتزر وازرة وزر أخرى) فيأمر بإبادة أمة الضبوب؟
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن سب (الذين يدعون من دون الله ) فكيف أجزت لنفسك أن تسبني بأني موهوم وسافل ومنحط وأنا أشهد إنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن النار حق والجنة حق وإن الله يبعث من في القبور؟
وقد تشككت في صحة الحديث حسب فهمي و مقاييسي الموضوعية .
وختم الدكتور الريح : أقول يا محمد مصطفى عبدالقادر:
أما شتيمتك لي أمام جمع من المصلين و في بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه و تصفني بأني موهوم و سافل و منحط فأني أقول : اللهم انت تعلم و أنا لا أعلم فإن كنت تعلم إنني موهوم و سافل و منحط أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنتشلني من مستنقع الوهم و التسفل و الإنحطاط إل شرفات الحقيقة والمجد والعز و المغفرة وإن كنت تعلم أن عبدك محمد مصطفى عبدالقادر قد ولغ في اللعن و الطعن وفاحش القول و بذيئه أن تنتشله من تلك الأوحال إلى شرفات الكلم الطيب ورحابة الصدر و عفة اللسان الرطب بذكرك فإنه يقود أناساُ أولى بطهارة النفوس و التهذيب.
وأقول لمحمد مصطفى عبدالقادر أن رجلاُ شتم الشيخ العبيد قائلاً له يا كلب فقال له الشيخ العبيد : أنت وضعتني في مقام أنا لا أصله .. إن شاء الله أكون في مقام الكلب ، الكلب صاحي و سيدو نايم .. وأنا نايم و سيدي صاحي دا مقاماً أنا ما بصلو.
أكتب قولي هذا و أستغفر الله لي ولكم و لمحمد مصطفى عبدالقادر .. فقد أمسك بجناح بعوضة لم يحسن الإمساك به.
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59 تعليقات
الله يهدينا ويهديك ي شيخ محمد مصطفى ويتوب علينا وعليك
الدكتور اداك درس في الاخلاق بالمجاني ان شاء الله تراجع نفسك وتستفيد وتبطلي الدراب البترميهو في بيوت الله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دكتوراة في الويكه!! ي راجل اختشي وخليك محترم
[F[SIZE=3]ONT=Arial Black]كل الود وكل الاحترام للقامة الدكتور والمفكر محمد عبدالله الريح علي هذا الحلم الذي قابل به هذا الداعية..واقول للدكتور ..شكرا علي اسلوبك الرفيع وكلماتك التي نحتت بداخلي .. اسال الله ان يعيننا علي فعل الخيرات وان يهدينا الي مافيه الخبر والصلاح …[/FONT][/SIZE]
الحديث فعلاً غير صحيح ولا سند له كغيره من مئات الاحاديث المفترى عليها، والدكتور محمد عبد الله الريح لم يقل غير ذلك بكل تهذيب0 أما حديث هذا الامام رغم إحترامنا له فلم يكن موفقاً، بل فيه الكثير من التنابز والهمز والتطاول الذى لا يليق بداعية كأقل ما يمكن أن يقال عنه، بالإضافة إلى السذاجة فى تناول الأمور أمام كل هؤلاء المئات من المصلين الذين لا يهمهم أمر (الضب) فى شئ وكان من الاجدى تناول أمرٍ غيره وما أكثر الامور التى تهمنا0
بالله عليكم اليس هذا قمة البؤس ان ينشغل الدكاترة و الائمة بقضية ضب و قتله …امة ضحكت من جهلها الامم
[SIZE=4][B]يجب على المدعو الشيخ ان يرد فى الموضوع و الابتعاد عن التهجم الى شخص الدكتور لانه يمكن ان يكون الدكتور افقه من الشيخ و لذلك كان رد الدكتور موفقا٠ عليك ياشيخ ان تعتزر الى الدكتور وان تطلب العفو و الا سوف يلاقيك فى قبرك يوم لا ينفع البطبطه و انت تعلم ذلك او ان تكون شيخ جاهل لنا و لكم صالح الاعمال٠[/B][/SIZE]
حاشي والله لدكتور محمد عبد الله الريح ان يكون كما وصفه هذا المهوس دينيا, وحتي ان كان دكتور محمد عبد الله الريح قد اخضأ في تضعيفه لحديث الضب فكان الأحري يمن يسمي نفسه داعية ان يوضح له خطأه بإسلوب لين ومهذب ومسنود بالأدلة الشرعية بدلا من الشتم والتقريع, فقد طلب الله سبحانه وتعالي من سيدنا موسي عليه السلام واخوه ان يذهبا الي فرعون وهو قمة هرم الكفر ان يقولا له قولا لينا في قوله سبحانه وتعالي “اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى” فما بالك بمن هو مؤمن.
لقد كان الكتور محمد عبد الله الريح قمة في الوعي والبعد عن ساقط القول وهو يرد علي من شتمه وحقره بل دعي لنفسه ولمن شتمه بالهداية والبعد عن الضلال. لقد افحمتنا يادكتور بردك المهذب كما كنت تفحمنا دائما بغزير علمك (علم الحيوان) وبكتاباتك الأدبية.
في الحقيقة انا من المعجبين بالشيخ محمد مصطفي عبد القادر منذ طفولتي وانا الان شيخ كهل , ما صدر منه غير مقبول في حق الدكتور وفي حق اي مسلم , ونشكر الدكتور على التسامح والخلق العالى الرفيع .
والله بعد مقال دكتور الريح دا بعد الناس البيصلوا وراء الراجل يراجعوا نفسهم ، او تاني يهربوا من خطبه والصلاه وراهوا .
نلاحظ من خلال المقطع ان التسجيل تم فى عام 2007م يعنى قبل سبعة سنوات تقريبا ما هو الجديد ليتم مناقشة الموضوع حاليا
شكراَ للدكتور محمد عبد الله الريح علي هذأ الرد الذي إن دل علي شي يدل علي الأدب الرفيع وأحترام راي الأخر والترفع عن الصغائر ,ولكن أذا كان هذأ حال مشايخنا في السودان فعلي الأرض السلام
جزاك الله خيراً عن الإسلام و المسلمين يابرف لقد اعطيته درسا بليغا لعله يرعوى و يحترم عقول الناس و يتأدب بأخلاق المسلمين و قد قيل من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر مصوابه
ليس من حق د.الريح التدخل في الاحاديث وهو فن لا علاقة له به.خصوصا وإن جهله بعلم الحديث بائن عندما تناول احاديث الصحابي ابوهريرة رضي الله عنه ولم يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ وقد نال أبو هريرة رضي الله عنه هذه الدرجة في الحفظ وعدم النسيان ببركة دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم له، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن أبي هريرة – رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال في حديث يحدِّثه: “إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول”، فبسطتُ نَمِرة عليّ، حتى إذا قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيتُ من مقالة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تلك من شيء!”.
فكيف ينهاه ثم يدعو له بالحفظ؟
هذه الشبهة تدعمها شواهد كثيرة وما عليك يا دكتور إلا أن تسأل اهل العلم
وليس من من الادب من الشيخ مصطفى ان يشتم هذا الرجل. وكان الاولي دعوته ومناظرته
الدكتور معروف واستفدنا من علمو وحلقاتو بالتلفزيون وصديق للبيئة وقامة معروفة
ولايهمك يادكتور ده زمن انقلبت فيهو الموازيين
[B][SIZE=4][FONT=Arial]ياخي الدكتور غلطان في الحديث ولا يعرف الفرق بين الضب والوزغ
الشيخ انفعل في نكران الحديث وجهل الدكتور بامور الشريعة ، والدكتور لو جاب دفتر فلوسكاب هنا وعرض ادلته فهي لا ترقى الى انكار الحديث لان الدكتور جاهل بامور الشريعة ويحكم عقله على نصوص مثبتة في البخاري ومسلم
بعدين الملاحظ المعلقين
الموضوع الاصلي قتل الوزغ ( الضب ) والمعلقين في الاهتمام بالامور الفرعية واللي هي جمال رد الدكتور واخلاق الدكتور
ياخي امسكوا اصل الموضوع مش تعلقوا على الظل
ومن خلال المتابعة اكتشفت ان جنس البشر يفكرون افكار ليس لها اي دخل بالمواضيع وافكار حتى تحتار منها يمسكون قشور الاشياء
الدكتور مهما نزلت من آيات وبراهين فقد سبقك بها ( جبال ) في العلم والورع
اقراء للامام النووي في اثبات الحديث اقراء لابن حجر في تصحيح الحديث
مش تاتي اخر السباق وتتكلم عن التصحيح والتضعيف وتحكم عقلك الضعيف في امور الدين لو سألوك سؤال واحد ماهي فرائض الصلاة لا تعرف ان تجاوب
الدكتور غلطان ويستغفر الله ويعتذر عن تحكيم عقله على النقل الصحيح ونسال الله له الهداية والرجوع عن انكار حديث صريح في البخاري ومسلم
والدكتور لو عمل بحث في الفرق بين الضب والوزغ لكان احسن له وابرك
من الدخول في امور الدين والمجادلة على الجهل
معظم الذين يثنون على الدكتور هم في اوربا وامريكا فهم ابعد شيء عن امور الدين ويتكلمون بالعاطفة متأثرين بالعولمة وضغط المجتمع عليهم
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( الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) جزاك الله خير يا دكتور علي حلمك [/SIZE]
نسأل الله ان يحفظ الشيخ محمد مصطفي ويهديه وكل اخوانه الذين هم علي
ثغر من ثغور الاسلام وانه ليفرح المسلم عندما يجد من يدافع عن الاسلام
في زمن كثر فيه الجهال والمتخاذلون والمنافقون والعقلانيون
والحديث صحيح نقلا وفطرة اي ان الانسان السوي اقصد السوي بفطرته عندما يري
الضب تتجه نفسه لقتله او استدعاء من يقتله وتطهير المنزل منه اضف الي ذلك
ماقال الشيخ محمد مصطفي وما يسببه الضب من امراض حتي ان السيدة عائشة رضي
الله عنها كانت لها عصا من الخشب وعندما سئلت عنها قالت نقتل بها الاوزاغ
والمنصف الذي استمع لكلام الشيخ وان انكر سبه وتهجمه يعلم ان كل ما قاله
الحق والذي ينذر حياته لله ويقدر الله حق قدره يصغر امامه كل شئ
فنحن اخواني ما وجدنا في هذه الحياة اساسا الا لعبادة الله وتوحيده واقامة
دينه وشرائعه ونصرة دينه وبذل النفس فيه فلاتكترثوا بالبشر ان خالفوا
رب البشر لكن مع القول اللين
والله لقد استمرأ المدعو محمد مصطفي الاستهزاء بالناس و السب فيهم بصورة تسي للائمة و المسلمين عموما. وللعلم فقط المدعو تم فصله من كلية الدراما و المسرح و لم ينفي ذلك.
حقد علي المجتمع و الناس اكثر من ادعو الي سبيل ربك بالموعظة الحسنه
بالله عرفتوا نحن ليه فى القاع؟
الاساءة والتجريح ديدن محمد المصطفي عبدالقادر … يزعم انه مدافع عن منهج السلف … وهل كان سلف هذه الأمة هكّذا ..؟ …. كان يمكن ان ترد الاستاذ الدكتور محمد عبدالله الريح الي الحق ردا جميلا …
نعم أخطأ د. محمد عبدالله الريح فالحديث في صحيح مسلم …. لكن بأدبك الجم وتواضعك الكبير وصدرك الرحب لقنت محمد المصطفي درسا لم يحظ به من قبل …ارجو ايها الدكتور النبيل — محمد عبدالله الريح — ان تقبل اعتذارنا عن بذاءة ذاك الرجل … فما عهدته الا فاحشا بذئيا
محمد المصطفى بعيد كل البعد من بروفيسور محمد عبدالله الريح للعلم هو بروف اما محمد المصطفى لا ينفع فيه القول لانه بسب ويشتم ويقول بذيئآ وهو يعتلى المنبر وان كان المدعو بالشيخ يعتقد ان اللذين امامه اتباع له فاليفيق وصحو ما هم يأتون الا لمهرج مسرحى ليضحكوا عليه..
فمن انت يامحمد المطفى بالله عليك اهدأ وبطل العبط الذى تقوم به
محمد المصطفى بعيد كل البعد من بروفيسور محمد عبدالله الريح للعلم هو بروف اما محمد المصطفى لا ينفع فيه القول لانه بسب ويشتم ويقول بذيئآ وهو يعتلى المنبر وان كان المدعو بالشيخ يعتقد ان اللذين امامه اتباع له فاليفيق وصحو ما هم يأتون الا لمهرج مسرحى ليضحكوا عليه..
فمن انت يامحمد المصطفى بالله عليك اهدأ وبطل العبط الذى تقوم به
السلام عليكم
والله لو كانت دي السنة ودة الدين باسلوب محمد مصطفي دة ما كان في زول اسلم اصلا ياخي مش انت انصار سنة هل سمعت مرة انو الرسول صلي الله عليه وسلم حصل
نبز حد او طعن في حد ياخي الكفار ما كان بنبزوهم باسلوبك دة خلي زول اكون مسلم من اين جئتم بالسنة هل توجد رسالة اخري غير رسالة سيد المرسلين وكل التقدير للدكتور محمد عبدالله الريح باسلوبه الجميل والراقي عسى ان يكون سبب في هدايه محمد مصطفي
استمعت لهذا المدعو في اليو تيوب في تناوله للصوفية في السودان و بالرغم من قناعتي بان الصوفية فكر يحتاج الى الكثير من التصحيح الا انني لم استسيغ اسلوبه الركيك و تركيزه على السلبيات في المجتمع و تصوير المجتمع على انه مجموعة من الفاسقين دون تمييز , و ها هو اليوم يسيئ الى قامة في مقام د محمد عبد الله الريح الذي قدم للسودان الكثير من علمه و فكره , و لكنه اخر الزمان !! ……
اولا على دكتور الريح عدم الفتوى دون علم وليترك الامر للمتخصصين فى علم الحديث فهم ادرى بالصحيح من الموضوع او الضعيف وغيره ,,,, ثم ان المدعو محمد المصطفى فهو عار ان يتسمى باسم النبى وهو من اخلاقه براء ,,,, هذا الرجل الدعى بذئ اللسان لا يصلح للدعوة ولا الدعوة تصلح له ,,, رجل سوقى عليه من الله ما تستحق
اولا يادكتور ويا شيخ الخلاف موجود والضب مقصود به الحيوان الذى يؤكل فى السعوديةويشبه الورل واكله حلال والوزغ هو الضب الذى يوجد على جدران منازلنا فى السودان ولايمكن اكله فنرجو العفو من الطرفين واقول للشيخ حسن خلقك وكلامك وللدكتور لاتتعامل بالعاطفة والعفو مطلوب ونحن فى الاخر سودانيين ربنا يهديكم جميعا
[SIZE=4]يا ناس النيلين خبر د. ود الريح ومشكلة الضب نشرتوا أمس ولا يزال موجودا، وقد تفاعل معه الكثيرون … والآن تعيدون انتاجه وتضعونه في الرف (القدامي) علي طريقة بتاعة الخضار اللي عنده باقي ملوخية بايتة من أمس يقوم يديها رشة وينفضها ويغتيها بي شوال مبلول .[/SIZE]
لا حول ولا قوة إلا بالله .. والله رد هذا الدكتور أسوأ من الموضوع الأساسي نفسه .. وتعالوا معي بعيداً عن التعصب نراجع كلامه .. بغض النظر عن صحة إسلوب الشيخ مصطفى عبدالقادر من عدمه:
أولاً : قوله : (من حقي أن أتشكك في صحة الحديث المذكور مهما كان قدر الذين قاسوه وفي رأيهم إنه صحيح. و القضية كلها قضية إجتهاد وكما أنهم بشر مثلي احتمال صوابهم و خطأهم وارد فأنا أيضاً يمكن أن أخطئ و أصيب إذ لا أحد معصوم)
من أنت حتى تشكك في حديث من الأحاديث .. هل الدكتوراة هذه في علم الحديث حتى تعرف صحة الحديث من عدمه .. ومن الذي يحق له الإجتهاد .. لو كان الأمر هكذا لكان كل منا يضعف ويصحح ما يشاء من الأحاديث على هواه.
ثانياً : وهذه الأسوأ على الأطلاق وأتمنى أن تكون نية الدكتور سليمة ولا يقصد ما كتبه .. وهو نسف السنة كلها والتشكيك فيها : (في عدد من الكتب الموثوق بها نجد أخباراً متواترة أن النبي صلي الله عليه و سلم كان ينهى عن كتابة أو رواية أحاديث عنه) معنى الكلام ـ ولا أدخل في نية الدكتور والأصل في ذلك سلامة نيته ـ أنه لا يعترف بالسنة وأنه قرءانياً.
ثالثاً : (الحديث بروايتيه تلك (في نظري) لا يشبه بلاغة الخطاب النبوي و لا يحمل نكهته) لا ي شيخ .. أهكذا يضعف الحديث ويصحح بالنظر والشبه والنكهة .. لا حول ولا قوة إلا بالله.
رحم الله السودان رحمة واسعة .. إذا كان مثل هذا دكتور ويكتب في صحيفة يقرأها الناس يومياً.
طبعاً الديك-تور عامل فيها ظريف وخفيف ويهابش في أيي حاجة, وزلّ لسانه وأخطأوهو مصرَ على خطأه وكلامه ويستدل كمان باحاديث وآيات وكمان قال من حقه يشكك في الاحاديث الصحاح.. والله آخر زمن يجي واحد حالق شنبو حلاقة الضبانة ركت ويجي يعمل فيها مفتي ويلغوس ويسوط في الدين والاحدايث الشريفة..أبعدمن الحته دي ياديك-تور الهنا
يا دكتور محمد عبدالله الريح ، ومنذ نحن نصغار والي يومنا هذا كنا في شقف بأنتظار برامجك التلفزيوني وحديثك عن عالم الحيوان والحشرات وفعلا تشبعنا بالمعرفة ولو قليلا عن هذا العالم الذي نجهله …..
والآن يأتي جاهلا مثل المدعو ويصف نفسة بالشيخ محمد مصطفي ، الأجدر به أن يجلس معك ويحاورك بدلا من التشهير بك علي منابر المساجد مما يدل علي أنه ضعيف وغير قادر علي مواجهتك وجها لوجه حتي تقتنع أو تقنعه من الناحية العلمية ..
ويا دكتور خليك مع كلام المتنبي :-
أذا أتتك مذمتي من ناقص **** فهي الشهادة لي بأني كاملا
أخونا محمد المصطفي وانا اعرفه شخصيا صحيح نفسه حار زياده لكن ليس له الحق في شتم وسب د محمد عبد الله الريح وانا شخصيا سأتوجه اليه واناقشه في هذا الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم – “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” وكذلك “ليس المسلم بطعان ولا لعان وبفاحش ولا بذيء” وكذلك “كل ابن خطاؤون وخير الخطائين التوابون”.
نسأل الله تعالي أن يهدي قلب الخطيب للدعوة إلي الله بطيب القول “لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك” – ولو أنه وجه نقده للدكتور بطريقة الدعوة إلي الحق بالحكمة والموعظة الحسنة – لا ستمع إليه الدكتور وربما قبل إرشاده – وتجنبت الأمة هذا الموقف الذي تورطت فيه.
ونسأل الله تعالي ان يكمل للدكتور حسن خلقه وصبره علي الكلمات الجارحة التي وردت علي لسن الخطيب بحقه – فعفاها وسأل الله أن ينتشل كليهما من أي حالة غير مرضية.
علي سيرة الحيوانات – فهي بالفعل امم – فلننظر لامة الغراب التي تعلمنا منها موراة سوءتنا بدفن موتاناوأمة البقر الضأن والغنم والإبل وعموم البهائم التي نشرب ألبانها ونأكل لحومها ونركب ظهورها ونتخذها زينة وامةالنمل هذه التي تكسر الحبوب حتي لا تنبت ثم تقوم بتخزينهاتعلمنا منها التخزين والسحب من مخازنها إذا ادلهمت الخطوب وبلغ بنا الجوع مبلغا وهكذا. ومن بين هذه الامم من يأكلنا أو يقتلنا إذا وجد الفرصة سانحة كلأسود والنمور والتماسيح وغيرها كثير.
بعض الحيوانات يعلمها الله سبحانه وتعالي وحده ويعلمهاالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله سبحانه وتعالي ورسوله أعلم بالضار والنافع من بين الحيوانات ولا مراء – فلنتبع هدي القرآن والسنة الشريفة – ولنتفادي الجدل ونقتدي – ولنعلي من شأن الرفق بالحيوان الذي امر به سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم بشأن الحيوانات التي ينبغي الرفق بها عند الذبح وحمل الأثقال وحلب الألبان ..إلخ.
حيرتونا ياناس النيلين الموضوع ده قديم جدا جدا فماهو سبب اعادته ام كنتم نائمون فى العسل اسال الله الهدايا لنا ولكم وان يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا انه ولى ذلك والقادر عليه
أما شتيمتك لي أمام جمع من المصلين و في بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه و تصفني بأني موهوم و سافل و منحط فأني أقول : اللهم انت تعلم و أنا لا أعلم فإن كنت تعلم إنني موهوم و سافل و منحط أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنتشلني من مستنقع الوهم و التسفل و الإنحطاط إل شرفات الحقيقة والمجد والعز و المغفرة وإن كنت تعلم أن عبدك محمد مصطفى عبدالقادر قد ولغ في اللعن و الطعن وفاحش القول و بذيئه أن تنتشله من تلك الأوحال إلى شرفات الكلم الطيب ورحابة الصدر و عفة اللسان الرطب بذكرك فإنه يقود أناساُ أولى بطهارة النفوس و التهذيب.
وأقول لمحمد مصطفى عبدالقادر أن رجلاُ شتم الشيخ العبيد قائلاً له يا كلب فقال له الشيخ العبيد : أنت وضعتني في مقام أنا لا أصله .. إن شاء الله أكون في مقام الكلب ، الكلب صاحي و سيدو نايم .. وأنا نايم و سيدي صاحي دا مقاماً أنا ما بصلو.
أكتب قولي هذا و أستغفر الله لي ولكم و لمحمد مصطفى عبدالقادر .. فقد أمسك بجناح بعوضة لم يحسن الإمساك به.
أنصحك يا أخ / محمد مصطفي عبد القادر أن تذهب لهذا الرجل وتطلب منه الصفح والعفو وعسي أن تستفيد منه ويستفيد منك وتعم الفائدة لجميع المسلمين .
أولاً :- فالأستاذ/ يعمل محاضراً بجامعة المغتربين ويحمل درجات عليا في العلوم ومن أعرق وأفضل الجامعات التي تمنح هذه الوثائق كما أنه تخرج على يديه الكثير من الطلاب الذين منهم الآن أساتذة يقومون بالتدريس في أفضل وأقوي الجامعات .
ثانياً:- الرجل نال درجة الإستاذية التي يطلق عليها ( البروفسير ) وهي درجة لا تُعطي إلاَّ من يستحقها وسبق له أو قدمَّ محضارات وندوات عدة وبحوث كثيرة وأستفاد منها طلاب العلم والمجتمع بكل ظوائفه .
ثالثاً- إذا كنت تختلف معه ق=في شئٍ ما لماذا لا تبحث عنه و تذهب إليه وتناقشه في الموضوع إما أن تفنعه بأن ما يعتقده خطأ أو أقنعك بأنه على صواب وبذلك تعمَّ الفائدة .
أما الشتم والسب فهذا ليس من أخلاق الرجال والعلماء الفضلاء الكرماء وذوي الأخلاق الحسنة .
والله المُستعان ؛؛؛؛؛؛ واللهُ من وراء القصد .
أما شتيمتك لي أمام جمع من المصلين و في بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه و تصفني بأني موهوم و سافل و منحط فأني أقول : اللهم انت تعلم و أنا لا أعلم فإن كنت تعلم إنني موهوم و سافل و منحط أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنتشلني من مستنقع الوهم و التسفل و الإنحطاط إل شرفات الحقيقة والمجد والعز و المغفرة وإن كنت تعلم أن عبدك محمد مصطفى عبدالقادر قد ولغ في اللعن و الطعن وفاحش القول و بذيئه أن تنتشله من تلك الأوحال إلى شرفات الكلم الطيب ورحابة الصدر و عفة اللسان الرطب بذكرك فإنه يقود أناساُ أولى بطهارة النفوس و التهذيب.
وأقول لمحمد مصطفى عبدالقادر أن رجلاُ شتم الشيخ العبيد قائلاً له يا كلب فقال له الشيخ العبيد : أنت وضعتني في مقام أنا لا أصله .. إن شاء الله أكون في مقام الكلب ، الكلب صاحي و سيدو نايم .. وأنا نايم و سيدي صاحي دا مقاماً أنا ما بصلو.
أكتب قولي هذا و أستغفر الله لي ولكم و لمحمد مصطفى عبدالقادر .. فقد أمسك بجناح بعوضة لم يحسن الإمساك به.
أنصحك يا أخ / محمد مصطفي عبد القادر أن تذهب لهذا الرجل وتطلب منه الصفح والعفو وعسي أن تستفيد منه ويستفيد منك وتعم الفائدة لجميع المسلمين .
أولاً :- فالأستاذ/ يعمل محاضراً بجامعة المغتربين ويحمل درجات عليا في العلوم ومن أعرق وأفضل الجامعات التي تمنح هذه الوثائق كما أنه تخرج على يديه الكثير من الطلاب الذين منهم الآن أساتذة يقومون بالتدريس في أفضل وأقوي الجامعات .
ثانياً:- الرجل نال درجة الإستاذية التي يطلق عليها ( البروفسير ) وهي درجة لا تُعطي إلاَّ من يستحقها وسبق له أو قدمَّ محضارات وندوات عدة وبحوث كثيرة وأستفاد منها طلاب العلم والمجتمع بكل ظوائفه .
ثالثاً- إذا كنت تختلف معه ق=في شئٍ ما لماذا لا تبحث عنه و تذهب إليه وتناقشه في الموضوع إما أن تفنعه بأن ما يعتقده خطأ أو أقنعك بأنه على صواب وبذلك تعمَّ الفائدة .
أما الشتم والسب فهذا ليس من أخلاق الرجال والعلماء الفضلاء الكرماء وذوي الأخلاق الحسنة .
والله المُستعان ؛؛؛؛؛؛ واللهُ من وراء القصد . A
[SIZE=6][SIZE=4]أوفيت وكفيت يا دكتور … وقابلت الإساءة بالاحسان .. ليتهم يدركوا ذلك ..[/SIZE][/SIZE]
مفروض الداعية تكون اخلاقة افضل منك وصدره رحب ولو محمد عبدالله الريح ضب او ورل دا ما شغل الداعية لان الزمن فيه بلاوي اكبر من كدا ومفروض الداعية يتجه لمعالجتها بالتي هي احسن قبل الهجوم ولكن للاسف شيوخ اخر زمن هم نفسهم اصبحوا جزؤ من المشكلة ويخلقوا مشكلة من العدم يشغلوا بيها الراي العام ويا شيخ يا داعية شكرا ليك بس في ناس جعانة وفي عطالة وفي سجناء ابرياء وفي ظلم وفساد فاين انت من هذا رغم انك في مرمى حجر من مصدر هذه البلاوي دا لو مش كان واصل راس الصوط لانكم كلكم اصبحتوا دعاة وواسطة كبيرة في فيزة العمرة وغيرها من حاجيات مدفوعة الخدمات
ليست من صفة الرجولة أن تفرض عضلاتك يا من أدعيت المشيخة ، منابر الرحمن للعبادة والهدآية لا منبر أن تشتم فيه شخص بعينه ، وأذا كان المصلون سكوتا ويسمعونك ولا يقاطعونك وأنت تلعلع ، فبداخلهم ينبذونك ، ما هكذا علمنا الأسلام يا من تدعي المشيخة ..وبفعلتك لا تستحق أن تصعد أي منبر من منابر الرحمن ، ولا حتي يقبلك الناس في زاوية حتي يصلوا خلفك …
أذهب وأركع تحت قدمي هذا الدكتور وأطلب منه الصفع ، وهذا أقل عمل تفعله حتي تحسن صورتك والتي سوف لا تتحسن أبد الآبديـــــن ……..
والله فقعت مرارتي …..
[[SIZE=4]SIZE=2]ارجوا التكرم بسعت الصدر اولا فى اختلاف فى الضبوب هنا لان الضب المقصود فى الحديث هو الضب الصحراوى وحجمه اقرب (للورل) عندنا فى السودان بدليل ان العرب كانت تصطاده ….اما الضب بتاع محمد عبدالله هو الضب الصفير بتاع البيوت…وبالمناسبه محمد عبدالله قال:( الضب ارجل من الرجال…….لانوا بخوف النسوان)[/SIZE] [/SIZE]
لا بد في هذا المقام أن نتفق على الأمور التالية في هذا الشأن:
– أن الدكتور لا يحق له تحكيم (العقل) أمام النصوص المنقولة إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من الواجب عليه الرجوع إلى أهل الاختصاص في شأن صحة الحديث من عدمه ثم من بعد ذلك يحدد موقفه من هذه القضية.
– أن الشيخ ابتعد عن المنهج النبوي في رد الناس عن الخطأ بالحكمة والموعظة ولو قدر لهذا الشيخ أن يرى أحداً يبول في المسجد لأهدر دمه
الواجب علينا جميعاً أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله قولاً وفعلاً وتسليماً.. والله المستعان
الموضوع قديم جدا من2007 حسب تاريخ التصوير
لى صاحب التعليق GANIM استغفر ربك يبدو انك علماني او شيوعي جاهل ما عارف شيئ
عليك الله اسحب لقب داعية دا من يدعوا الي الاسلام يكون عفيف اللسان وهذا المدعو محمد مصطفي عبدالقادر بذئ اللسان هولاء من يسئون للاسلام
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=6][COLOR=#7600FF]يا (بدوي) يا دوب عرفنا الشيخ دا زعلان ليه، عشان الدكتور قال الضب أرجل من الرجال عشان بيخوف النسوان … بعيدا عن الجدل الفقهي والعلمي الدائر عن (الضببة)، حقو نخلينا في كلام ود الريح دا بتاع (الضب بيخوف النسوان)، صراحة لو لم يقل ود الريح الا هذه العبارة، لكفته سخرية! لانها اختصرت ما لن تستوعبه مقالات وكتب، لأن النسوان تلقاهن ظابطات البيت ومقطعاتنو النفس وأولاد علي (راجل) ما في زول قادر يقول (بغم) .. بس من يظهر ضب في الحيطة الجرسة والكواريك تكتر فلنقف تحية لضببة بلادي .. فقد انتصرت لكرامتنا المهدورة ولهزائمنا المتكررة علي أر ضنا وبين جمهورنا … عافي منك آ الضب …. هيع ككع .. كع !![/COLOR][/SIZE][/FONT]
سعادة الكتور الكبير العلامة ود الريح تحية واجلال كلنا يعلم بأنك بعيد كل البعد عن هذه الالفاظ البزيئة التي لا تشبهك علي الاطلاق وهذا المدعو محمد المصطفي عبدالقادر داعية اسلامي غير مؤهل وهذا زمن المهازل ونسأل الله ان يصلح الحال ودمتم
دكتور محمد عبد الله الريح سقط داخل زبالة الانتباهه
[B]بصراحة طريقة الشيخ حتى لو كان كلامه صحيح إلا أن أسلوبه منفر ..
وفيه كثير من التعالي والسفاهة وقلة الأدب .
يقول الله سبحانه وتعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم باللتي هى أحسن .
إلا أن الشيخ إتجه إلى العناقريب … الويكة … الكمونية … الحليق
إيش هذا الكلام الفارغ … من المفروض أن يتحدث بأدب ولا يخرج عن
عن الموضوع الأساسي .
التحية للدكتور القامة د. محمد عبدالله الريح … حساس محمد حساس
الخزي والعار لعلماء الإرهاب والسفاهة .
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أولا نقول لهذا الداعية “الإسلامي ” محمد مصطفي أن مثل هذه الألفاظ السوقية الدارجة يجب أن لا تأتي من داعية إسلامي ” سافل ومنحط هذه ألفاط لا يأتي بها إلا أولاد الشوارع والذين من أمثالهم ولا تأتي أبدا من إنسان مهذب “ود ناس ومتربي ” وخاصة يدعي أنه داعية إسلامي ” أين الإسلام الذي يدع للتسامح والتواد والتعاطف واللين والحكمة والموعظة الحسنة ” أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ” ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك … وأنا متأكد من أن هذا الداعية قد إلتبس عليه الموضوع ولم يفهم ما يعنى الدكتور العلامة “محمد عبدالله الريح” وأنه تسرع في الرد ولم يفهم ما يقصد الدكتور من ناحية علمية بحتة وأكيد ود الريح الذي نعرفه جيدا لا يقصد ما ذهب إليه الدكتور الداعية.
من أنت حتى تشكك في حديث من الأحاديث .. هل الدكتوراة هذه في علم الحديث حتى تعرف صحة الحديث من عدمه .. ومن الذي يحق له الإجتهاد .. لو كان الأمر هكذا لكان كل منا يضعف ويصحح ما يشاء من الأحاديث على هواه.
تعليقي علي هذا الموضوع في نقطتين :
الاولي اتفق مع الدكتور تماماَ بأن الحديث موضوع وافتراء عليه صلي الله عليه وسلم وهل الضب الذي عاصر سيدنا ابراهيم موجود ام هو جزاء للجنس ؟ وهل تزر وازرة وزر اخري ؟
ثانيا خلافي معك مع خالص تقديري في انه لاشك انه صلي الله عليه وسلم بشر ولكنه مؤيد معصوم فكل ما يقوم به هو تشريع ولا نريد ان نكرر الخطأ الذي وقع فيه من حاول ان يفصل بين حياته صلي الله عليه وسلم كنبي وكبشر بينما قال الله عزوجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) ولم يفرق وكل من قال ذلك حاول ان يجد مبرراً لتلك الاحاديث بدلاُ من نفيها وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ وسعوا صدوركم ايها الدعاة ما هكذا تصحح الأخطاء ـ الرسول كان يقول ما بال قوم كذا وكذا ؟؟
[SIZE=7][FONT=Arial Black]انا يا جماعة الخير رجل شارع عادى جدا بس عنى ثلاث ملاحظات على هذا المقال.
1/ واضح فى الفديو الملحق انو الموضوع ده كان عام 2007م
الملاحظة الثانية : الاخ الامام كان بعيد كل البعدعن الهدى النبوى فى معالجة الموضوع ولم يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة واظن كلنا بنعرف حديث الاعرابى الذى تبول فى المسجد وكيف تعامل معه سيد المرسلين عندما امر اصحابه ان يتركوه حتى يكمل بوله فلم يكن موفق بالمرة فى معالجة الموضوع وفى المقابل عجبنى جدا رد الدكتور فى الحلم والادب.
الملاحظة الثالثة وفاتت على اغلب اناس انو الامام اساء الى دكتور اخر عمل الكتوراة على حد قوله فى العناقريب (( دع الخلق للخالق))
ختاما نسأل الله ان يغفر للجميع [/FONT][/SIZE]
[B]نسال الله السلامة كل تاريخ السودان لم نسمع شخص شتم شخص الا هذا الزمان تعلموه من صحيفة الراكوبة بدون اخلاق والله مهما كان الغلط او الخطا لا نقبل الشتم عيب والف عيب ثانيا . مالوا الويكة والله اكلنا الويكة من نعومة اظافرنا وهي ساس وتراث من يتنكر للويكية جاحد وفاقد للهوية [/B]
[SIZE=6][COLOR=#FF003B]الناس البتتكلم ان الفديو 2007 قد يكون خطأ في ضبط تاريخ الكاميرا هذا المقال كتبه قبل يومين د الريح على صفحته وقال ان محمد مصطفى جاء واعتذر له
الموضوع جديد لنج ومنشور اول امس ( تقريبا ) على صفحة الدكتور بالفيسبوك امشوا شوفوها [/COLOR][/SIZE]
وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ” من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ، وان قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة ” وفي رواية ” من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك ” رواه مسلم رقم الحديث2240
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين ج 4 ص 536 ما نصه :
كل ذلك تحريضا للمسلمين على المبادرة لقتله ، وان يكون قتله بقوة ليموت في اول مرة ، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا ، … ولذلك ينبغي للمسلم ان يتتبع الأوزاغ في بيته ، في السوق ، في المسجد ويقتلها ..
عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا قلت يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح ؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفىء النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله .. الصحيحة للألباني (4/10 .
قاعده في الدعوه الى الله الا و هي قوله عز و جل (( ادعُ الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنه))
و الايه واضحه لا تحتاج الى تفسير
اما بالنسبه للدكتور محمد عبدالله الريح
هل من المعقول ان يفتح الباب للتشكيك في الاحاديث سواء اكانت صحيحه او غير صحيحه لغير اهل العلم و الحديث؟
اذا سياتي زمان و يتجرا كل من هب و دب على الطعن في الاحاديث و بذلك الطعن في مصداقية الرواه من الصحابة و التابعين مما يؤدي الى زعزعة ضعاف الايمان في صدق ما جاء من احاديث و احكام قد تؤدي الى الانتقاص من الدين و هذا ما يمكر به اعداء الامه تشكيك الناس في دينهم…. نعوذ بالله من ذلك
لكل مجال اهله فاتركوا امر الدين العظيم لاهل الدين
حفظنا الله و اياكم
والله يادكتور ادخلت الشيخ فى قرن ويكه
(ان الدعوة الاسلامية تحصد الشوك من اناس قليلى الفقه كثيرى النشاظ ينطلقون بعقولهم الكليلة يسيئون ولا يحسنون )كما قال الامام الغزالى هذا الداعية غريب فى منهجه وغريب فى الفاظه وفى منطقه حتى وكلماته تدل عليه هؤلاء بدعوتهم هذه لا يفرخون الا التكفيرين والقتلة ونسال الله ان يردهم الى سماحة الدين الاسلامى
اما حضرة الدكتور فلا يحق له الخوض فى هكذا حديث وهو يعلم المخاطر ومآلات كلامه هذا وان كان لايعلم فايضا تلك مصيبة نسال الله ان يهدينا الى احسن القول الرحمةفى الرسول ليس فى العطف والقول الهين اللين فقط ولكن حتى فى شدته رحمة حتى فى امره ان يتم قتل اشخاص محددين حددهم وقال عن احدهم لو وجدتموه معلق باستار الكعبة اقتلوه هذه هى ايضا قمة الرحمة فهو بنا رؤوف رحيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى
نسال الله الهداية للجميع
يا شيخ هداك الله فكيف تسب الناس بهذه الطريقة انت للاسف تتحدث عن الاسلام وبعيد كل البعد عن اخلاق الاسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اخطأوأول وسائله صلى الله عليه وسلم في التربية ومعالجة الخطأ؛ التربية بالابتسامة، الابتسامة الحانية يعاتب فيها صلى الله عليه وسلم المخطئ ويوجهه ويقوِّم سلوكه .
انت يا مهرج اذا كان النبي (ص) نهي عن سب الضب تقوم انت تسب اخوك المسلم
دا شنو العبط والتهريج دا….