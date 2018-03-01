رسمياً..الحسناء السودانية “لوشي” تصدم معجبيها وتوافق على الزواج من الثري السعودي

أعلنت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي” موافقتها المبدئية على الزواج من رجل أعمال سعودي كان قد عرض عليها مبلغ 25 مليون دولار وفيلا بالعاصمة السعودية الرياض كمهر حال قبلت الزواج منه وفقاً لما نشر محرر موقع النيلين في وقت سابق.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الحسناء السودانية نشرت تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث نشرت صورة الخبر وكتبت عليها “موافقة” وأتبعت موافقتها بإيموشن لوجه ضاحك, وهو ما فسره المتابعين لمتابعتها للأحداث وأن تغريدتها القصد منها المزاح.
رواد موقع التواصل فيسبوك قاموا بنقل تغريدة لوشي على “تيوتر” لعملاق مواقع التواصل فيسبوك وعبروا عن حزنهم الشديد بعد موافقتها. ويخشى هؤلاء أن ينقطع تواصل حسناء الإعلام معهم حال تزوجت من رجل الأعمال السعودي أو غيره.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
6 التعليقات
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السوداني الخطر
2018/03/01 at 3:14 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا زمانك يا مهازل فأمرحي !!!!!!!!!!!!
إقتباس:
(يخشى هؤلاء أن ينقطع تواصل حسناء الإعلام معهم حال تزوجت من رجل الأعمال السعودي أو غيره)
أكتبر واحد بيضرر في حال زواج لوشي هو انت محمد عثمان
اعوذ بالله من الفراغ والفارغة
بوشي طلعت …لوشي دخلت…
لوشي دخلت…لوشي ظرطت هههههه
اعوذ بالله من عدم الموضوعية
جنرال💡
2018/03/01 at 3:17 م (UTC 2) رابط التعليق
صحيح السعودي مقرش بس السوداني احسن ليك
بعدين انت بمقاييس السعودية شينة
والسعودي زاتو ما ظنيته يقدر عليك
جنرال💡
2018/03/01 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق
تعالي اعرسك اسبوع عرس سعودي بتاع المتعة والمسيار داك و افكك للسعودي زي حرب اليمن السوداني يدخل يمهد الطريق والسعودي يدخل بعدو
ما عارفك بكر ولا ثيب لكن ما اظنك جربتي يدخل عليك واحد خرمان و زهجان و زعلان و قرفان
السوداني الخطر
2018/03/01 at 3:57 م (UTC 2) رابط التعليق
إتقي الله يا جنرال
أترضاه في أمك؟؟
أترضاه في أختك؟؟
Algnral algali
2018/03/01 at 4:08 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام وظهور اعلامى كاتب الخبر غبى ماذا فى لوشى ما عند غيرها من بنات حواء العرس مجانى من اجمل نساء العالم فى أوربا وأميركا و البرازيل وبقية دول العالم حتى فى السودان المراة ليست معزة بتدفع ثمنها عشان لحمها أو لبنها بل شريكة حياة ومنبع حنان أم أو أخت أو زوجة
عابد
2018/03/01 at 4:14 م (UTC 2) رابط التعليق
أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه، فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء، كذلك عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية، فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها، وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بله الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس، فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع، فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها، وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة…………. نحن للاسف الاخبار التي تقتل النخوة الضمير تقتل الرجولة ممنهجه تنشر ولا رقيب بينما اذا تحدث مواطن عن فساد مسؤول كل السنن واللوائح والقوانين تطبق فيه….. زي ما المسؤولين كل يوم يقولوا جرائم معلومات الجريمة التي يعاقب عليها ربنا جل علاه نتركها اما من يعوث في الارض فسادا يترك بل تترك لها كل السبل وبامكانية الدولة هذا الموقع من اين تدفع اشتراكاته ؟؟؟؟؟؟؟