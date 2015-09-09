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منوعات

2015/09/09

2015/09/09


ظهور عادل إمام بالجلابية السودانية يثير جدلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي!



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تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنان المصري المعروف باسم (الزعيم) عادل إمام، مرتدياً الجلابية السودانية، وهي الرداء التقليدي والشعبي للسودانيين..وأثارت الصور جدلاً واسعاً على الانترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي،

حيث تظهر فيها لأول مرة ملامح كبر السن على الفنان عادل إمام، فيما فتحت الصور باب الجدل بشأن حجم المكياج الذي يستخدمه الفنانون عند أداء أدوارهم، سواء في الدراما أو على المسرح أو في أي مكان آخر.. بينما هاجمه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي..وعبروا عن دهشتهم من ارتدائه للجلابية السودانية بدلاً عن الجلابية الصعيدية وهي الزي المصري للفلاحين في صعيد مصر!!.

تهاني عوض

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15 التعليقات

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      1. 1
        البجاوي

        2015/09/09 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق

        الجلابيه دي بيلبسوها كتير من المصرين

        الرد
        1. 1.1
          ناصح

          2015/09/09 at 5:03 م (UTC 2) رابط التعليق

          مظبوط … مين قال سودانية ؟

          الرد
      2. 2
        المك

        2015/09/09 at 4:57 م (UTC 2) رابط التعليق

        والله ناس فارغين شنو يعنى لبس جلابية سودانية ولا غيرو

        الرد
      3. 3
        كايدهم

        2015/09/09 at 5:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        جلابية صعيدية الا انه اغلق الزرار

        الرد
        1. 3.1
          ابوبكر

          2015/09/11 at 6:01 م (UTC 2) رابط التعليق

          الجلابية الصعيديه بدون ازرار للعلم والاحاطة

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      4. 4
        سوداني وافتخر

        2015/09/09 at 7:36 م (UTC 2) رابط التعليق

        سودانية وبي عمودا

        الرد
      5. 5
        الفارس

        2015/09/12 at 9:26 ص (UTC 2) رابط التعليق

        نوبية وليست بالضرورة سودانية..

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      6. 6
        رنقو

        2015/09/13 at 12:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        سبحان الله لكل بداية نهاية …وينك ياعدولة شيل شيلتك.

        الرد
      7. 7
        البطل النميري

        2015/09/13 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق

        بصراحة الجلابية السودانية جاية فيه 100%، لأنه الصعيدية مفتوحة الصدر وشكلها قبيح ، فهي محذقة في اعلى اليدين وعريضة تحت كذلك محذقة عند الصدر والبطن وعريضة من تحت إلى أسفل القدمين .. مبروك عليك جلابية العيد ..

        الرد
      8. 8
        أغبش

        2015/09/16 at 3:33 م (UTC 2) رابط التعليق

        الهلفوت ههههههههه

        الرد
      9. 9
        سوداني

        2018/03/24 at 9:40 م (UTC 2) رابط التعليق

        عادل إمام شخصية محبوبة جدا في للسودان وجزء من تكويننا ولبسه لجلابيتنا زاده حبا لدينا.

        الرد
      10. 10
        وليد

        2018/07/14 at 2:43 ص (UTC 2) رابط التعليق

        للعلم
        عادل امام سوداني الأب

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      11. 11
        علي وراق

        2018/07/25 at 3:27 ص (UTC 2) رابط التعليق

        عادل امام سوداني الاب مصري الام يعنى عادل امام سوداني مياخد الجنسيه المصريه لانو عاش في مصر
        دي الحقيقه إنشاءات او ابيتو جنسيته سودانيه
        والجلابيه الزي الرسمي للشعب السوداني بدون فرز

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      12. 12
        طارق

        2019/01/27 at 3:40 م (UTC 2) رابط التعليق

        عادل إمام حبيب الشعب السوداني.

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      13. 13
        طارق

        2019/01/27 at 3:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        سواء أن كان مصري أو سوداني نحبه وله علينا فضل البهجة والسرور والفرح.

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