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بالصور.. المذيعة جدية عثمان تظهر بملابس مثيرة جداً وتثير جدلاً واسعاً داخل المواقع الاسفيرية
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قيل أنها للمذيعة السودانية المعروفة جدية عثمان, حيث أظهرت الصور الواسعة الانتشار داخل مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة وهي ترتدي ملابس وصفها الكثيرون بالمثيرة.
وبحسب ما ذكر بعض رواد المواقع الاسفيرية فقد تم التقاط هذه الصور من شاشة قناة الجديد اللبنانية والتي انضمت إليها حديثاً.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا ضالتهم في المذيعة جدية والتي صنعوا منها حدثاً هاماً علي صفحاتهم عبر المواقع الاسفيرية.
حيث وجدت جدية حظها من النقد والسخرية وهاجمها الكثير من الرواد بسبب مظهرها والذي وصف بالمخجل كونها سودانية.
فيما دافع البعض منهم عن مذيعة mbc وذكروا أن إدارة القناة هي التي ربما ما أجبرتها علي الظهور بهذا المظهر.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
31 تعليقات
عندها راجل هو المسئول انتو خليكم فى نفسكم واهلكم
أجبرتها !!!!!!!!
لم تأبه لكلام رب العالمين فكيف تأبه لتعليمات مخانيث لبنان !!
دة كلام مردود . . . فالايمان ماوقر فى القلب وصدقه العمل .
هههههه البنت دي شكلها ما صدقت نفسها انها اشتغلت مع اللبنانيين والخوف من الجاي واحتمال تصاحب ليها واحد لبناني. دي مشكلة عقدة اللون
ده إنت المخلوع أو نظرك فيهو شي من حتي , لون شنو التتعقد منو دي زيها زيهم واحد في اللون أبكي همك إنت
خلوها عندها اهل..
اجري اجري شوف مرتك بتعمل شنو لما انت في الشغل،،،ههههه ،،،هااااااا بدل ما عاملين لي كلس في حريم الناس
نعم مظهر غلط لكن اهلها وزها أولى بيها عشان يوروها الدرب الصاح
حلوه ووجه مشرف بدل الفيران القادننا بيها دي للامام جديه
استغفر الله اعوذ بالله من اعراض الناس الله يهديها ويهدينا ويهدي كل من ينقل اخبار لا تودي ولا تجيب الامر الاخر والله الرجال بقت جلاليب عيب البيحصل دا في ناس م عندها اصل ولا فصل م بتختشي بقت
حلوة أحسن من البقر العندنا
ياعماد حرام عليك ..هى ليست اجمل من شهد المهندس ولااجمل من نسرين النمر ولااجمل من رشا الرشيد ..والقائمة تطول وكل المذيعات ديل لبسهم محتشم
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
بلاش تخلف معاكم
أقرأ الاية رقم 59 من سورة الاحزاب وانت تعرف من هو المتخلف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وتعرف من هو الصاح هي المتبرجه الحاسرة السافره ام المعلقين الذين نصحوها ….
اين الإثارة ؟؟؟ عالم جعانة ساكت !!!!
مالكم عليها خليكم فى حالكم وكل واحد يحافظ على اهله وبيتو وبس
انتو ما شفتو نانسى محجوب وغاده عبده فى قناة الجزيرة نفس الاستايل هو الشغل فى القنوات العالمية كدا
اى واحد فينا مسئول عن بيتوا وهى فى هل وزوج مسئؤلين عنها فلا تتبعوا عوارات الناس
هو : ياهلا
ست الكل : قلت ليك ح أظهر في التلفزيون وقلت ح تشوني
هو : اي شايفك التــــــــــــوب ح ياكل من حتة ( كضاب لكن )
ست الكل : التواب اللابساه لونو شنو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا أخوانا خلوا الخلق للخالق ولا تنسوا إنو عندكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات فمن منكم يرضى بأن يُنتهك عرضه في أيٍ من تلك الفئات؟. الله يهدي الجميع
الشيطان سول لها وزين لها حب الدنيا، ولم تتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث الكاسيات العاريات ، وحديث حُفّت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، وهي أعلامية معروفة ومحتشمة بالثوب السوداني منذ صغرها وتزوجت من عالم طب وأنجبت البنين وإن تعدٌّوا نعمة الله لا تحصوها، لكن زيّن لها الشيطان حب الشهرة على الكرامة مع الأسف، وسؤالي المباشر هل زوجها راضي بهذا الوضع؟ أم أصلاً تشاورت معه من قبل؟؟ فإن كان كذلك فالمصيبة أعظم.
لكم دينكم ولي دين… اللهم اهدينا واهدي امة محمد
والله عندها حلاة تنة
جميله ومشرقه
يا ياسين الشيخ
والله ويلك من عذاب الله — انت قاعد تنشر في الفساد وقاعد تتبع الناس
خلي الناس في حالهم ..وكل يوم قاعد تنشر صور خليعه ل فنانين ومشاهير
الا تخااف الله ….
اللهم قد بلغت — اللهم فاشهد
* ارجو من النيلين نشر هذا التعلييق — والا تكونو شركاء في الاثم
ف حر جهنم شديد تذوب منه الجبال
والموت ياتي بغته
شديدة لكن
تعليقاتكم سخيفة وياسر الشيخ اسخف منكم
بعض التعليقات تدل علي مدي الجهل وضعف الوازع الديني العالم ماشة قدام ونحن راجعين للخلف تبا لكم
والله كلامك صاااااااح الزمن الغالي كلوا هدرناهو في داك لونو وداك شكلو وداك لبستو حياتنا كلو قاعدين نوصف والناس مشت بعيد مسافة.
صحى جديه ..
بسبب التخلف الديني و الذي بسببه تخلف السودان ، بقى الناس تعاين لها بان لبسها جريمة مع ان اللبس عادي جدا، شوفوا الناس الذين ينهون عن هذا اللبس نهبوا كم من الاموال و حساباتهم كم في دبي و كوالا و سنغافورة و شنقهاي. و هم بيعملوا شنو في اسيا و اروبا هم الضرر الوحيد على السودان لانهم ينهبون الثروات الى
استغفروا ربكم وتوبوا اليه -المشكله ما فيها هي لابسه شنو ؟ المشكله في العوير المتخلف الصورها ونشر صورتها في الموقع وهذا عند الحبش يسمي بالقواد وهو يسوق للفساد ويعرض لك صور البنات الجميلات كي تمارس معهن الجنس والعياذ بالله
اللهم اهدينا واهد بنا
شعب جاهل
والله عندها حلاة تنة