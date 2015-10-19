بالصور.. المذيعة جدية عثمان تظهر بملابس مثيرة جداً وتثير جدلاً واسعاً داخل المواقع الاسفيرية





تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قيل أنها للمذيعة السودانية المعروفة جدية عثمان, حيث أظهرت الصور الواسعة الانتشار داخل مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة وهي ترتدي ملابس وصفها الكثيرون بالمثيرة.

وبحسب ما ذكر بعض رواد المواقع الاسفيرية فقد تم التقاط هذه الصور من شاشة قناة الجديد اللبنانية والتي انضمت إليها حديثاً.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا ضالتهم في المذيعة جدية والتي صنعوا منها حدثاً هاماً علي صفحاتهم عبر المواقع الاسفيرية.

حيث وجدت جدية حظها من النقد والسخرية وهاجمها الكثير من الرواد بسبب مظهرها والذي وصف بالمخجل كونها سودانية.

فيما دافع البعض منهم عن مذيعة mbc وذكروا أن إدارة القناة هي التي ربما ما أجبرتها علي الظهور بهذا المظهر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين