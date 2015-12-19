بالصور: قصة أمينة المفتي.. جاسوسة عربية وصلت لمكتب ياسر عرفات
تغلغلت في الفصائل الفلسطينية حيث عاشت في لبنان وتحديداً في بيروت، ووصلت بدهائها إلى مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحصلت منه على إذن موقع على تصريح يمكنها من دخول جميع المواقع الفلسطينية على أنها طبيبة، إنها أمينة داود المفتي،واحدة من أشهر الجواسيس العرب،التي تجسست لصالح إسرائيل.
وفيما يلي 7 معلومات عن الجاسوسة أمينة المفتي..
أمينة داود المفتي، المولودة عام 1939 م، في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمان لأسرة شركسية مسلمة هاجرت إلى الأردن منذ سنوات طويلة، وتبوأت مراكز سياسية واجتماعية، حيث كان والدها تاجر مجوهرات ثري، وأمها سيدة مثقفة تجيد أربع لغات وكانت أمينة أصغر إخوانها وأخواتها وعاشت حتى إكمال المرحلة الثانوية في الأردن.
في عام 1957 م سافرت أمينة إلى فيينا لاستكمال دراستها الجامعية، إلى أن أتمت دراستها وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس الطبي من جامعة فيينا، من ثم عادت إلى الأردن عام 1961م، لتغادرها مرة أخرى إلى النمسا للحصول على شهادة دكتوراه في علم النفس المرضي.
تزوجت من أخ لصديقتها وهو طيار عسكري برتبة نقيب يهودي مقيم في النمسا، ساعدها على الحصول على شهادة دكتوراه مزورة في علم النفس، كان اسم زوجها موشيه بيراد، والذي تزوجته في معبد شيمودت في فيينا بعد أن اعتنقت اليهودية واستبدلت اسمها بالاسم اليهودي الجديد آني موشيه بيراد، عام 1967م.
هاجرت هي وزوجها إلى إسرائيل خوفاً من تهديد أسرتها بالقتل، وتقلد زوجها رتبة رائد طيار في سلاح الجو الإسرائيلي، وأسقطت المدفعية السورية طائرته، هنا بدأت مشوار جاسوسيتها باعتقاد أنها تنتقم لفقدان زوجها على أيدي السوريين والفلسطينيين، لتقحم نفسها في ملاجئ الفلسطينيين بحجة أنها طبيبة متطوعة لشفاء الجرحى.
تغلغلت في الفصائل الفلسطينية حيث عاشت في لبنان وتحديداً في بيروت، ووصلت بدهائها حتى إلى مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وحصلت منه على إذن موقع على تصريح يمكنها من دخول جميع المواقع الفلسطينية على أنها طبيبة ماهرة تشارك في تأهيل الجرحى، وخدعته بتأثرها الزائف بوضع المشردين الفلسطينيين وحماسها للمقاومة.
تم اعتقال أمينة من قبل السلطات الفلسطينية بعدما انكشفت عمالتها وأنها كانت ترسل معلومات وتقارير عن العمليات الفدائية وأسماء أفراد المخابرات الفلسطينية مع تفاصيل دقيقة عن تحركات وتواجد أهم شخصيات منظمة التحرير الفلسطينية وبعد اعترافها الكامل أُبقيت في السجن لمدة خمس سنوات حيث تم مقايضتها بأسيرين فلسطينيين لدى الإسرائيليين.
المؤلف «أحمد علي أحمد» كتب قصة أمينة المفتي كسيناريو مسلسل تحت مسمى «فتاة من الشرق»، وتعثر تصوير هذا العمل لمدة 3 سنوات بسبب مشكلات مالية تخص شركة الإنتاج، كما أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي اعتذرت عن دور البطولة.
MBC
6 تعليقات
الاقوى من الحب التضحيه والاقوى من الكره الانتقام والاقوى من الحظ الايمان بالرب
شركسيه فلا عجب!
و ماذا عن الجواسيس و الخونة العرب ولاد عرب ؟
انصحكم جميعا بقراءة هذا الكتاب لأنه الهمني وأثر بي تأثير شديد وغير نظرتي للحياة ورفع عزيمتي وهمتي لمغالبة الدنيا ومصاعبها وهو مختلف
:ومتميز عن بقية الكتب العربية وهو كتاب
” جاسوس من أجل لا أحد ”
المؤلف :
” باسل محمد روحي صنيب
.Basel Saneeb.AL Sannib ” . :
الكتاب يتحدث عن سيرة الكاتب الذاتية خلال حياته ، و خاصة عن عمله في شعبة المخابرات ( الأمن العسكري) العائدة للنظام السوري في عهدي
حافظ الأسد ثم بشار الأسد وذلك رغم كونه معارض للنظامين المذكورين ، وما مر به من أحداث غريبة وشهاداته على جرائم
نظام الأسد ، وعن دوره منذ سن الشباب المبكر في تشكيل تنظيم طلابي سري ضد نظام الأسد و هدفه اسقاطه ، وبشكل
عام يتحدث عن مذكرات سوريا السياسية والممارسات القمعية والأعمال الأمنية الإستخباراتية ضد الشعب في عهدي الأسدين الديكتاتورين الأب والإبن ،
وعن الثورة السورية وبداياتها ، وعن مشاركة الكاتب فيها منذ بدايتها ، ثم اعتقاله وتعرضه للتعذيب ، وغيرها من هذا النوع
من التفاصيل التي تتعلق بالظلم الرهيب والإضطهاد المريع الذي كان يتعرض له اغلبية الشعب السوري في ذلك الزمان و
التي يعرضها الكاتب ويكشفها للعلن لأول مرة ، خاصة لكونه كان مُطلع خلال حياته كضابط امن على ما لا يطلع عليه
سوى القليل من الناس من اسرار ذلك النظام ، ويتحدث الكاتب ايضا عن تجربته ومشاهداته أثناء الإعتقال الذي تعرض له في اقبية معتقلات
نظام الأسد المظلمة الرهيبة ومنها سجن تدمر ذو السمعة السيئة الرهيبة عالمياً..
. الكتاب هو سيرة ذاتية مع شهادة على العصر، وهو ايضا وثيقة سياسية امنية تاريخية ، و يروي
تجربة غير مسبوقة في سوريا وقل نظيرها في العالم…
وهذا الكتاب تم إتخاذه كمرجع للأبحاث
والدراسات المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط وبأجهزة المخابرات العالمية وغيرها من المواضيع في أهم وأشهر جامعات العالم مثل : جامعة واشنطن وستانفورد وهارفرد وكامبريدج وغيرهم من الجامعات ، كما تم: ايراد الكتاب في الموقع العالمي للكتب وورلدكات worldcat
وموقع كتب غوغلGoogle .
كتاب : جاسوس من أجل لا أحد .للكاتب والخبير الأمني والصحفي الإعلامي الإستاذ :
باسل محمد روحي الصنيب :
The book : spy for nobody
.Basel Saneeb .AL SANNIB.
Fantastic book and awesome intelligence adventure.
I read it several times. It is a very interesting book with important information. For this reason, the largest and most prestigious universities in the United States have taken that book as a reference for research. I hope someone will translate it into English. Or turn the book into a movie because it will be a wonderful film very interesting.
انصحكم جميعا بقراءة هذا الكتاب لأنه الهمني وأثر بي تأثير شديد وغير نظرتي للحياة ورفع عزيمتي وهمتي لمغالبة الدنيا ومصاعبها وهو مختلف
:ومتميز عن بقية الكتب العربية وهو كتاب
” جاسوس من أجل لا أحد ”
المؤلف :
” باسل محمد روحي صنيب
.Basel Saneeb.AL Sannib ” . :
الكتاب يتحدث عن سيرة الكاتب الذاتية خلال حياته ، و خاصة عن عمله في شعبة المخابرات ( الأمن العسكري) العائدة للنظام السوري في عهدي
حافظ الأسد ثم بشار الأسد وذلك رغم كونه معارض للنظامين المذكورين ، وما مر به من أحداث غريبة وشهاداته على جرائم
نظام الأسد ، وعن دوره منذ سن الشباب المبكر في تشكيل تنظيم طلابي سري ضد نظام الأسد و هدفه اسقاطه ، وبشكل
عام يتحدث عن مذكرات سوريا السياسية والممارسات القمعية والأعمال الأمنية الإستخباراتية ضد الشعب في عهدي الأسدين الديكتاتورين الأب والإبن ،
وعن الثورة السورية وبداياتها ، وعن مشاركة الكاتب فيها منذ بدايتها ، ثم اعتقاله وتعرضه للتعذيب ، وغيرها من هذا النوع
من التفاصيل التي تتعلق بالظلم الرهيب والإضطهاد المريع الذي كان يتعرض له اغلبية الشعب السوري في ذلك الزمان و
التي يعرضها الكاتب ويكشفها للعلن لأول مرة ، خاصة لكونه كان مُطلع خلال حياته كضابط امن على ما لا يطلع عليه
سوى القليل من الناس من اسرار ذلك النظام ، ويتحدث الكاتب ايضا عن تجربته ومشاهداته أثناء الإعتقال الذي تعرض له في اقبية معتقلات
نظام الأسد المظلمة الرهيبة ومنها سجن تدمر ذو السمعة السيئة الرهيبة عالمياً..
. الكتاب هو سيرة ذاتية مع شهادة على العصر، وهو ايضا وثيقة سياسية امنية تاريخية ، و يروي
تجربة غير مسبوقة في سوريا وقل نظيرها في العالم…
وهذا الكتاب تم إتخاذه كمرجع للأبحاث
والدراسات المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط وبأجهزة المخابرات العالمية وغيرها من المواضيع في أهم وأشهر جامعات العالم مثل : جامعة واشنطن وستانفورد وهارفرد وكامبريدج وغيرهم من الجامعات ، كما تم: ايراد الكتاب في الموقع العالمي للكتب وورلدكات worldcat
وموقع كتب غوغلGoogle .
كتاب : جاسوس من أجل لا أحد .للكاتب والخبير الأمني والصحفي الإعلامي الإستاذ :
باسل محمد روحي الصنيب
انصحكم جميعا بقراءة هذا الكتاب لأنه الهمني وأثر بي تأثير شديد وغير نظرتي للحياة ورفع عزيمتي وهمتي لمغالبة الدنيا ومصاعبها وهو مختلف
:ومتميز عن بقية الكتب العربية وهو كتاب
” جاسوس من أجل لا أحد ”
المؤلف :
” باسل محمد روحي صنيب
:
الكتاب يتحدث عن سيرة الكاتب الذاتية خلال حياته ، و خاصة عن عمله في شعبة المخابرات ( الأمن العسكري) العائدة للنظام السوري في عهدي
حافظ الأسد ثم بشار الأسد وذلك رغم كونه معارض للنظامين المذكورين ، وما مر به من أحداث غريبة وشهاداته على جرائم
نظام الأسد ، وعن دوره منذ سن الشباب المبكر في تشكيل تنظيم طلابي سري ضد نظام الأسد و هدفه اسقاطه ، وبشكل
عام يتحدث عن مذكرات سوريا السياسية والممارسات القمعية والأعمال الأمنية الإستخباراتية ضد الشعب في عهدي الأسدين الديكتاتورين الأب والإبن ،
وعن الثورة السورية وبداياتها ، وعن مشاركة الكاتب فيها منذ بدايتها ، ثم اعتقاله وتعرضه للتعذيب ، وغيرها من هذا النوع
من التفاصيل التي تتعلق بالظلم الرهيب والإضطهاد المريع الذي كان يتعرض له اغلبية الشعب السوري في ذلك الزمان و
التي يعرضها الكاتب ويكشفها للعلن لأول مرة ، خاصة لكونه كان مُطلع خلال حياته كضابط امن على ما لا يطلع عليه
سوى القليل من الناس من اسرار ذلك النظام ، ويتحدث الكاتب ايضا عن تجربته ومشاهداته أثناء الإعتقال الذي تعرض له في اقبية معتقلات
نظام الأسد المظلمة الرهيبة ومنها سجن تدمر ذو السمعة السيئة الرهيبة عالمياً..
. الكتاب هو سيرة ذاتية مع شهادة على العصر، وهو ايضا وثيقة سياسية امنية تاريخية ، و يروي
تجربة غير مسبوقة في سوريا وقل نظيرها في العالم…
وهذا الكتاب تم إتخاذه كمرجع للأبحاث
والدراسات المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط وبأجهزة المخابرات العالمية وغيرها من المواضيع في أهم وأشهر جامعات العالم مثل : جامعة واشنطن وستانفورد وهارفرد وكامبريدج وغيرهم من الجامعات ، كما تم: ايراد الكتاب في الموقع العالمي للكتب وورلدكات
وموقع كتب غوغل .
كتاب : جاسوس من أجل لا أحد .للكاتب والخبير الأمني والصحفي الإعلامي الإستاذ :
باسل محمد روحي الصنيب :