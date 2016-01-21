صورة تجمع السلطان كيجاب، مشاعر سيف الدين والفنان سيدي دوشكا

ضمن فعاليات الدورة المدرسية التي اقيمت بحاضرة ولاية شمال كردفان والتي شارك فيها مجموعة كبيرة من المطربين والممثلين ويظهر في الصورة فنان الشرق الاول سيدي دوشكا الذي ابهر ولاية شمال كردفان واصبح اسمه على كل لسان لما قدمه من فن رائع عكس حضارة الشرق واهل البجة وتظهر في الضورة ايضا الممثلة السودانية المشهورة مشاعر سيف الدين التي كان لها دور مميز في جذب انظار الجماهير ولفتهم الى فعاليات الدورة المدرسية بالابيض والتي اعجب بها سكان ولاية شمال كردفان واعتبروها جزء من تراث الولاية وهي تمتاز بالادب الرفيع واللباقة وحسن الاستقبال مما تركت اثر في وجدان الجماهير
وكذلك في الصورة السباح السوداني العالمي السلطان كيجاب
2 التعليقات
المدقق
2016/03/12 at 5:13 م (UTC 2) رابط التعليق
سيجنال
hiytham
2019/07/13 at 8:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
ملاحظتك قويه هههههه وبتاع الصور م بعرف اصور