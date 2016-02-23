بالصور والفيديو..شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها..كم عملية أجرتها قبل الوصول لهذه المرحلة؟ وما هي المشاكل التي كانت تعاني منها قبل دخولها لبرنامج “جويل”؟ وماذا قال العرب عنها؟