بالصور والفيديو..شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها..كم عملية أجرتها قبل الوصول لهذه المرحلة؟ وما هي المشاكل التي كانت تعاني منها قبل دخولها لبرنامج “جويل”؟ وماذا قال العرب عنها؟

نجحت الشابة السودانية منيرة في شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بل وخارجه, وذلك بعد اشتراكها في برنامج جويل والذي شاركت فيه بهدف الحصول على الإطلالة التي طالما حلمت بها.
منيرة والتي درست الطب شعرت أنها أهملت كثيرا في مظهرها بسبب انشغالها بالدراسة.
المشاركة السودانية لم تتخيل أنها ستنضم إلى البرنامج بسبب العدد الهائل من الفتيات اللاتي تقدمن للاشتراك.
دخلت منيرة تحدي خسارة الوزن في البداية، بممارسة رياضة مكثفة ساعدتها على تحقيق حلم الرشاقة. المشكلة الأساسية التي كانت تعاني منها منيرة هو تأخر بدء نمو شعرها، فكانت بحاجة إلى عملية تجميلية لزرع الشعر بمنطقة متقدمة من الجبين. كما أجرت منيرة عملية لإزالة الدهون المتراكمة أسفل الجفون.
وبعد أن أكملت الطبيبة السودانية مشوارها مع “جويل” ظهرت بشكل أكثر من رائع جعل الكثير من متابعي البرنامج يتداولون فيديو مشاركتها.
وقد ذكروا أن منيرة نجحت في تغير مفهوم العرب عن نساء السودان, وهو ما أكدته بعض الصفحات العربية حينما قالوا أن نساء السودان جميلات ويفتقدن للاهتمام بالبشرة والوجه.
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محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
16 التعليقات
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الزيدابي
2016/02/23 at 4:18 م (UTC 2) رابط التعليق
عان القباحة . . هسي الإطلالة وينها؟؟
عبدالعظيم مكاوي
2016/02/23 at 4:27 م (UTC 2) رابط التعليق
انا ما عارف عقدة العرب الملازمانة دي شنو؟
الكاتب السعودي …. قال عننا كدة والصحفي الكويتي …. كتب عننا كدة ، ومقدمة البرامج الشهيرة …. قالت عننا كدة.
وناس اراب دول قال فنانا صوته جميل …. وشيرين…. قالت بتحب السودانيين.
هم يسوا شنو العرب عشان يحكموا علينا؟؟؟
سوداني وافتخر
2016/02/23 at 6:32 م (UTC 2) رابط التعليق
حقد واستفزاز واستحقار وانانيه منهم ما اكتر
ابو خالد
2016/02/24 at 8:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا مكاوي نحن عرب ونفتخر بهذا النسل العربي ولو انت غير ذلك فلا تتطاول على العرب … ده مجرد حقد على المصاريين البيض … لا يسخر قوم من قوم .. الاية …
Tango
2016/02/23 at 4:41 م (UTC 2) رابط التعليق
البت دى انا شفتها فى البرنامج
شعرها خشن زى ليفه الجبنه لمن يخجل
rhmanahmed62
2016/02/23 at 5:12 م (UTC 2) رابط التعليق
تسلم اخي عبد العظيم مكاوي .
من هم حتي يشبدوا بنا او يمدحونا؟؟؟؟
نحن نعرف قدر نفسنا اكثر من اخوتنا في الخليج مع تقديري لهم.
ameen
2016/02/23 at 5:37 م (UTC 2) رابط التعليق
شناتا
شناء مُــــــــــرة
🙁
سوداني وافتخر
2016/02/23 at 6:38 م (UTC 2) رابط التعليق
عاديه وين الاطلاله وين الجمال الابهر دا آي مقبوله لكن ما لدرجه الجمال البخلع وثم تانيا دا حالتوا بعد الصنفره والصيانه واللحام والبوهيات والترميمات يعني كانت كيف طيب قبل ما تدخل الورشة ؟!
الكوشى
2016/02/23 at 6:53 م (UTC 2) رابط التعليق
عريسوها للحلو
ساخرون
2016/02/23 at 8:01 م (UTC 2) رابط التعليق
عيييك يا كوشي
شكلك من قدامى المحاربين في الموقع
لأن المرحوم ( الحلو ) رحمة الله عليه لا يعرفه إلا القدامى من المعلقين
ty
2016/02/23 at 10:45 م (UTC 2) رابط التعليق
ممكن اكون انا الحلو
ty
2016/02/23 at 10:46 م (UTC 2) رابط التعليق
الحلو مدمن تعليقات واظنه فقط غير اسمه
الزول ده بشتغل النسوان وما بحبهن واظنه علبة
تمساح
2016/02/24 at 7:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله مهازل ثم مهزلة وقمت المهزلة حينما يكون هذا هو ضموح بعض الفتيات السودانيات ارضا العرب واشادة العرب وهن لايدرون بأن نظرت هؤلاء لن تتغير حتي وإن إنغمساً في ماء الدهب ………………..؟
حلو
2016/02/24 at 4:15 م (UTC 2) رابط التعليق
كدي نطلع بيها تيستا بعد داك بوريكم
نعم لرفع العقوبات
2016/02/25 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
العرب العاربة ام المستعربة عشان نفهم
ياخوي بعد الاحداث الاخيرة في سوريا والعراق الكنديين واليونانيين والفرنسيين بقولو نحنا عرب
افتخرو بالاسلام يرحكمكم الله
عليك الله وريني صفة واحدة من صفات العروبة عند المصريين واللبنانييين ومن لف لفهم
لاكرم
لا اخلاق
حقد
تبرج
العرب تجمعهم مائدة واحدة وياكلون من صحن واحد غير كدا الباقي ديل كلهم عرب لسان وعرب دنيا
وبعدين ماضروري العرب يقولو او مايقولو هو العرب ذاتو بتزوجو من برا العرب يعني مفهومهم في بناتهم ذاتهن داير تغيير
Mansour
2019/09/18 at 8:24 م (UTC 2) رابط التعليق
مركب نقص ادهشت العرب
خليكم كاملين ومكمليو وقولوا ادهشت العالم يا عالم
اصحو من غيبوبة العروبة