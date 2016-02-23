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منوعات

2016/02/23

  

2016/02/23


بالصور والفيديو..شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها..كم عملية أجرتها قبل الوصول لهذه المرحلة؟ وما هي المشاكل التي كانت تعاني منها قبل دخولها لبرنامج “جويل”؟ وماذا قال العرب عنها؟



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نجحت الشابة السودانية منيرة في شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بل وخارجه, وذلك بعد اشتراكها في برنامج جويل والذي شاركت فيه بهدف الحصول على الإطلالة التي طالما حلمت بها.

شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها

منيرة والتي درست الطب شعرت أنها أهملت كثيرا في مظهرها بسبب انشغالها بالدراسة.

شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها

المشاركة السودانية لم تتخيل أنها ستنضم إلى البرنامج بسبب العدد الهائل من الفتيات اللاتي تقدمن للاشتراك.

شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها

دخلت منيرة تحدي خسارة الوزن في البداية، بممارسة رياضة مكثفة ساعدتها على تحقيق حلم الرشاقة. المشكلة الأساسية التي كانت تعاني منها منيرة هو تأخر بدء نمو شعرها، فكانت بحاجة إلى عملية تجميلية لزرع الشعر بمنطقة متقدمة من الجبين. كما أجرت منيرة عملية لإزالة الدهون المتراكمة أسفل الجفون.

شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها

وبعد أن أكملت الطبيبة السودانية مشوارها مع “جويل” ظهرت بشكل أكثر من رائع جعل الكثير من متابعي البرنامج يتداولون فيديو مشاركتها.

شاهد السودانية التي أدهشت العرب بجمالها

وقد ذكروا أن منيرة نجحت في تغير مفهوم العرب عن نساء السودان, وهو ما أكدته بعض الصفحات العربية حينما قالوا أن نساء السودان جميلات ويفتقدن للاهتمام بالبشرة والوجه.

 

لمشاهدة الفيديو علي قناة فيديو النيلين أضغط هنا

 

 

محمد عثمان _ الخرطوم

 

النيلين

 

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16 التعليقات

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      1. 1
        الزيدابي

        2016/02/23 at 4:18 م (UTC 2) رابط التعليق

        عان القباحة . . هسي الإطلالة وينها؟؟

        الرد
      2. 2
        عبدالعظيم مكاوي

        2016/02/23 at 4:27 م (UTC 2) رابط التعليق

        انا ما عارف عقدة العرب الملازمانة دي شنو؟

        الكاتب السعودي …. قال عننا كدة والصحفي الكويتي …. كتب عننا كدة ، ومقدمة البرامج الشهيرة …. قالت عننا كدة.

        وناس اراب دول قال فنانا صوته جميل …. وشيرين…. قالت بتحب السودانيين.

        هم يسوا شنو العرب عشان يحكموا علينا؟؟؟

        الرد
        1. 2.1
          سوداني وافتخر

          2016/02/23 at 6:32 م (UTC 2) رابط التعليق

          حقد واستفزاز واستحقار وانانيه منهم ما اكتر

          الرد
        2. 2.2
          ابو خالد

          2016/02/24 at 8:15 ص (UTC 2) رابط التعليق

          يا مكاوي نحن عرب ونفتخر بهذا النسل العربي ولو انت غير ذلك فلا تتطاول على العرب … ده مجرد حقد على المصاريين البيض … لا يسخر قوم من قوم .. الاية …

          الرد
      3. 3
        Tango

        2016/02/23 at 4:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        البت دى انا شفتها فى البرنامج
        شعرها خشن زى ليفه الجبنه لمن يخجل

        الرد
      4. 4
        rhmanahmed62

        2016/02/23 at 5:12 م (UTC 2) رابط التعليق

        تسلم اخي عبد العظيم مكاوي .
        من هم حتي يشبدوا بنا او يمدحونا؟؟؟؟
        نحن نعرف قدر نفسنا اكثر من اخوتنا في الخليج مع تقديري لهم.

        الرد
      5. 5
        ameen

        2016/02/23 at 5:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        شناتا
        شناء مُــــــــــرة
        🙁

        الرد
      6. 6
        سوداني وافتخر

        2016/02/23 at 6:38 م (UTC 2) رابط التعليق

        عاديه وين الاطلاله وين الجمال الابهر دا آي مقبوله لكن ما لدرجه الجمال البخلع وثم تانيا دا حالتوا بعد الصنفره والصيانه واللحام والبوهيات والترميمات يعني كانت كيف طيب قبل ما تدخل الورشة ؟!

        الرد
      7. 7
        الكوشى

        2016/02/23 at 6:53 م (UTC 2) رابط التعليق

        عريسوها للحلو

        الرد
        1. 7.1
          ساخرون

          2016/02/23 at 8:01 م (UTC 2) رابط التعليق

          عيييك يا كوشي

          شكلك من قدامى المحاربين في الموقع

          لأن المرحوم ( الحلو ) رحمة الله عليه لا يعرفه إلا القدامى من المعلقين

          الرد
      8. 8
        ty

        2016/02/23 at 10:45 م (UTC 2) رابط التعليق

        ممكن اكون انا الحلو

        الرد
      9. 9
        ty

        2016/02/23 at 10:46 م (UTC 2) رابط التعليق

        الحلو مدمن تعليقات واظنه فقط غير اسمه
        الزول ده بشتغل النسوان وما بحبهن واظنه علبة

        الرد
      10. 10
        تمساح

        2016/02/24 at 7:57 ص (UTC 2) رابط التعليق

        والله مهازل ثم مهزلة وقمت المهزلة حينما يكون هذا هو ضموح بعض الفتيات السودانيات ارضا العرب واشادة العرب وهن لايدرون بأن نظرت هؤلاء لن تتغير حتي وإن إنغمساً في ماء الدهب ………………..؟

        الرد
      11. 11
        حلو

        2016/02/24 at 4:15 م (UTC 2) رابط التعليق

        كدي نطلع بيها تيستا بعد داك بوريكم

        الرد
      12. 12
        نعم لرفع العقوبات

        2016/02/25 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق

        العرب العاربة ام المستعربة عشان نفهم

        ياخوي بعد الاحداث الاخيرة في سوريا والعراق الكنديين واليونانيين والفرنسيين بقولو نحنا عرب

        افتخرو بالاسلام يرحكمكم الله

        عليك الله وريني صفة واحدة من صفات العروبة عند المصريين واللبنانييين ومن لف لفهم

        لاكرم
        لا اخلاق
        حقد
        تبرج

        العرب تجمعهم مائدة واحدة وياكلون من صحن واحد غير كدا الباقي ديل كلهم عرب لسان وعرب دنيا

        وبعدين ماضروري العرب يقولو او مايقولو هو العرب ذاتو بتزوجو من برا العرب يعني مفهومهم في بناتهم ذاتهن داير تغيير

        الرد
      13. 13
        Mansour

        2019/09/18 at 8:24 م (UTC 2) رابط التعليق

        مركب نقص ادهشت العرب

        خليكم كاملين ومكمليو وقولوا ادهشت العالم يا عالم
        اصحو من غيبوبة العروبة

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