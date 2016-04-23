فجر السعيد تثير ضجة على صفحات التواصل بعد ان طالبت السيسي بضم السودان الى مصر





بعد أن طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضم السودان لمصر بعد أن طلب السودان إعادة حلايب وشلاتين أسوة بجزيرتي تيران وصنافير التي أعادتهم مصر للسعودية، أثارت تصريحاتها ضجة واسعة على وسائط التواصل.

وقالت “فجر” في تدوينة لها : “بما إن البشير تجرأ وطالب بوقاحة مصر في حلايب وشلاتين، فلماذا لا يطالب الرئيس السيسي باستعادة السودان كلها والخرايط موجودة”.

وعادت فجر السعيد للتدوين حول الموضوع وقالت يوم السبت(حلو إن الإخوان السودانيين يدشون تويتر ويتفاعلون مع الأحداث ويعرفون يسبون بالمنشن ، شي جميل ونتمنى لهم مزيد من التطور).

وأضافت الكاتبة المثيرة للجدل (المنشن عندي Full سب من السودانيين زعلانين ليش طالبت #السيسي يضم السودان لمصر ويعود الفرع للأصل طالما البشير يطالب في حلايب وشلاتين).

وقالت فجر السعيد (لك حق الإعتراض على كلامي ولك حق السب أيضاً فضاء تويتر مفتوح .. ولكن لايمكن إنكار إن السودان كانت تابعه لمصر يوماً ما). وأضافت صورة مع تدوينتها للوثيقة التاريخية التالية



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