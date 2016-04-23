فجر السعيد تثير ضجة على صفحات التواصل بعد ان طالبت السيسي بضم السودان الى مصر

بعد أن طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضم السودان لمصر بعد أن طلب السودان إعادة حلايب وشلاتين أسوة بجزيرتي تيران وصنافير التي أعادتهم مصر للسعودية، أثارت تصريحاتها ضجة واسعة على وسائط التواصل.
وقالت “فجر” في تدوينة لها : “بما إن البشير تجرأ وطالب بوقاحة مصر في حلايب وشلاتين، فلماذا لا يطالب الرئيس السيسي باستعادة السودان كلها والخرايط موجودة”.
وعادت فجر السعيد للتدوين حول الموضوع وقالت يوم السبت(حلو إن الإخوان السودانيين يدشون تويتر ويتفاعلون مع الأحداث ويعرفون يسبون بالمنشن ، شي جميل ونتمنى لهم مزيد من التطور).
وأضافت الكاتبة المثيرة للجدل (المنشن عندي Full سب من السودانيين زعلانين ليش طالبت #السيسي يضم السودان لمصر ويعود الفرع للأصل طالما البشير يطالب في حلايب وشلاتين).
وقالت فجر السعيد (لك حق الإعتراض على كلامي ولك حق السب أيضاً فضاء تويتر مفتوح .. ولكن لايمكن إنكار إن السودان كانت تابعه لمصر يوماً ما). وأضافت صورة مع تدوينتها للوثيقة التاريخية التالية
95 تعليق
و ترجع الكويت للعراق
ليس من حقك تتكلمين على التطور والتكنلوجيا
ليس لك مساهمه فى تويتر حتى ولا تعلمين ما هى الية عمل تويتر
انتى كما نحن كلنا عاله على العالم المتحضر هم يبتكرو ونحن نستخدم فلماذا التطاول وقلة الادب
انتى وجدتى حنفية بترول علمتك الكلام اتحداك ان اغلقتيها ان يصل صوتك خارج حدود بلدك
نحن وجدنا حضارة ودوله لها تاريخ اعطتنا جراءة على الكلام
اذا كان السودان تبع مصر فلماذا يكتب فاروق فى الوثيقه ملك مصر السودان الطبيعى ان يكتب ملك مصر الكبرى مثلا
المهم هنا الحديث عن التطاول وليس التاريخ مع اناس هم اساسا بلا تاريخ
صح لسانك ايها الرجل
ينصر دينك يا عثمان والله ادبتها ادب
صراحةً، جهلولة مثل هذه الشمطاء لا تستحق الرد عليها، لكن يا عثمان لقد القمتها حجراً صلداً، بس المشكلة أن هذه النوعية من الحيوانات الناطقة لا تفهم وليس بوسعها الفهم، وزي ما بيقول المثل (الفهم قسم) … أحسنت يا عثمان وخسئتي يا شمطاء الكويت
أستاذ يا osman أحييك أينما كنت والله
ونحن أيضاً نطالب بإعادة محافظة الكويت لانها جزء تاريخي من العراق.
وقد فصلها الإنجليز من العراق
ويجب ان تعود للعراق المحافظة ال١٧
انت ساقطه تاريخ ولاشنو،؟
وبعدين كويت شنو يااخ انتو اصغر ولاية في السودان اكبر منكم
المصيبة والمصيبة الكبرى والمؤسفة فغلا ومؤلمة أن في دنيانا هذه شعوب ليس لها أي تاريخ وتكتب في الشعوب والدول التي لها تاريخ منذ آلاف السنين …. ويا ليتهم كانوا يكتبون كتابة متزنه لتدل على أنهم أناس متعلمين ولكن للأسف لا كتابة تدل على فهمهم للواقع بل هي كتابة تدل على الغطرسة والكبر المعهود لديها وهذا ما نراه في كثير من الدول العربية في وقتنا الحاضر …….
نحنا نستاهل أكتر من كدا . كلو حاجة معتمدين فيها علي التاريخ. لو الان السودان دولة قوية اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ماكان اولاد بمبا لعبو بينا . وهم أصلا عندهم اعتقاد انهم الاحسن والافضل وهم الاوصياء علينا وووووو.السودان في نظر العرب أصبح عبارة عن شيخ كبير والشباب في هذا الزمن هو المال . السودان محتاج شباب يمسكو دفة الاقتصاد والزراعة والصناعة . عشان المتبرجة دي لو بتشرب لبن من السودان ماكان طولت لسانها. ولكن هي لاتعرف عن السودان غير الجوع والحرب
فاروق ده مصري؟ ياجاهلة نحن موافقين اذا عادت مصر للانضمام للامبراطورية العثمانية اقصد تركيا وبكده نفكر ننضم للاتحاد الاوربي ونفارقكم ياعرب ودقي يامزيكا
الجاهله هذه لا تعرف الأصول عندما دخل صدام الكويت وضمها له لأنها جزء عزيز من العراق حتي الآن وجاءت الدول كبيرها وصغيرها تلهث وراء الدولار لتحرير الكويت وكان لهم ذلك حتي مصر التي دافع عنها الخايسه هذه قبضة الثمن من ارسال النساء القحاب للجنود الامركان ولم يرسلو جنود لتحرير الكويت .عدا السودان ترك مظارف الدولارات علي ارضية المطار حين وزعت لهم وقال القائد السوداني نحن لست مرتزقة ولا شكر علي واجب اسألي التاريخ يا جاهلة تعرفي اصاحب النخوة والشهامة والعزة في السودانين هاكذا. وصونا بها.
(عندما حشد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم قواته في أوائل ستينيات القرن الماضي وهدد باجتياح دولة الكويت ، ارسلت الجامعة العربية قوة عربية مشتركة ضمت كتيبة من القوات المسلحة السودانية للمساعدة في صد الغزو اذا وقع، وعندما انتهت مهمتهم واصطفوا في المطار ليستقلوا طائرتهم عائدين، تقدم احد أمراء أسرة الصباح وسلم كل عسكري ظرفا ضخما محشوا بالمال والساعات الفاخرة فانتظر قائد القوة اللواء أ.ح صديق الزيبق حتى انتهى سمو الأمير من توزيع الظروف وعندها صاح باعلى صوته موجها النداء لضباطه وجنوده: «طابور صفا.. انتباااااه» «أرضا ظرف» اي ضع الظرف على الارض، ونفذ جميعهم الامر ووضعوا الظروف على الارض بدون اي تذمر.«معتددددددل مارش» وتحركوا وركبوا طائرتهم تاركين الظروف والساعات على الارض، ووقف كل من حضر هذا الموقف العجيب مشدوها!!
كانت الرسالة التي اراد قائد القوة السودانية ان ينقلها للاشقاء الكويتين ان (لا شكر أو مال على واجب، نحن لسنا مرتزقة)
بسبب ذلك الموقف العظيم ولما عرف به الجندي السوداني وقتذاك من بسالة واقتدار، استعانت دولة الكويت فيما بعد بعدد من الضباط السودانيين لانشاء اول كلية حربية بالدولة الكويتية، وكان أمير الكويت يستقبلهم بنفسه أثناء فترة عملهم اذا دعت الحاجة، بدون أي حواجز او قيود في اي وقت من الاوقات، وكان من بينهم الزيبق نفسه والعميد وقتها ا.ح مزمل سليمان غندور والرائد عمر محمد الطيب.
ذلك الموقف الرائع للزيبق وقواته تم انتاجه في فيلم سينمائي قصير بواسطة الاستاذ عباس احمد الحاج بطلب من سفير السودان وقتذاك في دولة الكويت، وتم تسليمه الى وزير الخارجية الكويتي الذي بكى عند مشاهدته له وقد كان وقتها يافعا يقف بجوار والده الامير الذي اتصل بوزير الدفاع الكويتي وطلب حضوره وعرض عليه الفيلم فبكى ايضا وامر بتجهيز خمسة آلاف نسخة وتوزيعها على جميع الوحدات في الجيش الكويتي
يقول الله تعالى في محكم تنزيله:(( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله)) صدق الله العظيم
لك الله يا سودان… كل من هب ودب يريد أن يشتهر فيسب السودان إبتداءاً من كونداليزا رايس وإنتهاءاً بهذه العاهرة…
يبدو أنك وجدت سياسة هز الوسط لا تجلب لك الشهرة أياً كان نوعها، فإتجهت الينا…
على العموم لسان العاهرات أوسخ شئ ولا يجلب الا القذارة….
وهي في صميم اعتقادنا سيناريوهات مصرية ولكن لن تجدي نفعاً…
سيأتي اليوم والذي ستفقد فيه حكومتنا هذه وشعبنا معهم الأعصاب والهدؤ، عندها نتمنى أن تكوني (مصيفة) في مصر وكعادتك (بالمايوه).. وسترين (ود أمبعولو)
وكذلك الكويت جزء أصيل من العراق العظيم
لذلك نطالب برد الكويت للعراق
السودان كان حق ابوكم عشان تضمو لمصر والله للكويت انتو عرب اجلاف ياناس الكويت وباقي فراعنه يامصريين ياخ انتو كلكم خليج علي مصريين اجرمتو علي انبياء الله مجارمه تاريخيا وحاليا
شمال السودان مصري معروف حتي للغنم والحمير المشكلة مصر تنازلت عنه بدون مقابل
السؤال من الذي أعطي البرلمان السوداني في ذلك الوقت للتصويت لصالح الانفصال عن مصر الشماليين اليوم يطالبون مصر والمجتمع الدولي للتخلص من السودان والانضمام الي الام مصر حدودنا تنتهي في الدامر وشرقا سواكن وغربا العوينات
لا يا أخي يا Ali … كيف شمال السودان مصري معروف ؟ ومن الذي عرّف ذلك ؟؟ يا أخي حرام عليك …. هل أنت تقصد التكامل السوداني المصري بتاع وادي النيل أم أنت يا أخي تسبح خارج السرب ؟ ومتى طالب الشماليون مصر والمجتمع الدولي للتخلص من السودان …. يا أخي نحن نوبيين ونعرف تماما ما يدور في شمال السودان وجنوب مصر نعرفه معرفة كمعرفتنا لأبنائنا وكجوع بطوننا فإن لم تكن أنت منّا أي من الذين هم يناضلون من أجل النوبية وشمال السودان فأرجوك إلزم الصمت …. لأن الموضوع أكبر من ما أنت تتوقع فالوضع لا يحتمل كلامك هذا أقولها لك على الرغم من أنه كان من المفترض أن لا أتطرّق معك في هذا الموضوع الحساس بالنسبة لنا نحن كنوبيين ولكنك أنت هبشت أو ضربت أو مسيت الوتر الحسّاس بالنسبة لنا ….. أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني فيا أخي من الأفضل أن نلتزم الصمت ……..وكيف الصمت أن لا تكون كلاما غير موجود على أرض الواقع ….. فأرجوك أصمت وإن كنت من الشمالية أو كنت نوبيا فمن الأجدر والأولى أن تصمت فقط …….
ومن اعطى السودانيين حق الانفصال عن مصر ؟؟؟ كأنه مصر كانت تملك شئ حتى تعطيه سواء بالانفصال او بأي شئ .. مصر لم تكن تملك قرارها لمدة 3000 سنة متواصلة من الاحتلال .. وكل المعارك التي دارت على ارضها بين محتل يدافع عن احتلاله ومحتل اخر يريد اخراج المحتل الجديد .. والمصريين قاعدين بتفرجوا .. نعود لموضوع الحدود حتى قبل فترة احتلال العثمانيين لمصر كانت حدودهم جنوبا ما قبل اسوان .. والا لما سمي محمد علي حاكم او والي مصر والنوبة وتبعها لاحقا كردفان وسنار ودارفور .. أي ان النوبة كلها حتى اسوان لم تكن ملكا لمصر .. بل هي اراضي سودانية تتبع لمملكة المقرة السودانية التي كانت تقوم من اسوان وحتى جنوب الخرطوم … ثانيا من العام 1899 وحتى 1/1/1956 لم يكن لمصر قرار على نفسها دعك من ان يكون لها قرار على السودان فمصر كانت تقبع تحت احتلالين وعلينا ان ننوه ان الاسرة العلوية التي حكمت مصر لم تكن مصرية حتى يوسف ما يضموه الهم تحت سلطتهم انه تابع لمصر فالسلطان العثماني محمد علي باشا القوللي هو ألباني الجنسية وكل العالم يعلم ويعرف ومقتنع بأنه عندما يقوم بحكمك شخص أجنبي فهذا يسمى احتلال الا المصريين والسودانيين المتمصرين لا يرون هذا .. في فترة الحكم الاولى على السودان من قبل الدولة العثمانية لم يأتي حكمدار واحد على السودان مصري .. بل جلهم اتراك ومن القوقاز والبانيا واخر الفترة انجليز بعد سيطرتهم على الاسرة العلوية في مصر .. فترتي الاحتلال التي مرتا على السودان لم يكن فيهما الامر من القاهرة وانما من الاستانة اي ان القاهرة لم تكن تملك قرارها في المرتين .. الاولى عثمانية والثانية انجليزية عثمانية .. فترة الاحتلال الثانية للسودان والتي مرت عليه بعد انفصال الاسرة العلوية بمصر عن الدولة العثمانية لم تقدم مصر على حكم السودان وانما كانت محتلة بريطانية وتم الحاق السودان باسم تاج الملك الالباني لتحميله مصاريف الحكم وهذا يبين لنا لأنه لم يكن هناك حاكم عام مصري واحد في هذه الفترة .. وانما كانوا من الانجليز وقام الانجليز ببناء الدولة الحديثة في السودان على نفقة الملك الالباني ولم يمكنوه من الحكم .. حتى وصول ثورة 1952 يوليو والتي رهن فيها الانجليز جلاءهم من مصر باعطاء السودان حق الاستفتاء .. و وافق المصريون ذاعنين .. والغريب في الامر انه عندما تم استقلال السودان في 1956 لم يستفتى احد وانما تم الاعلان مباشرة أي ان ذلك يدل على شئ واحد .. وهو ان مصر كانت مجرد صورة في حكم السودان .. والشواهد كثيرة عند اغتيال سير لي استاك في القاهرة تم سحب جميع الضباط المصريين في السودان .. وهنا يوجد خطأ تاريخي بالقول وحدات الجيش المصري .. لم يكن وحدات جيش مصري .. كان الجيش المصري وقوة دفاع السودان في وحدات مختلطة تحت قيادة البريطانيين .. تم سحب المصريين من السودان ولم يستطيع احد ان يعترض او يغير القرار لانهم كانوا محكومين من بريطانيا .. اذا كيف لشخص لا يملك قراره ومحكوم من قبل مواطن اجنبي الباني الجنسية جاء عليه احتلال بريطاني احتل الالباني المحتل والبلد المحتلة من قبل الالباني بان يحتل ويحكم دولة اخرى ؟؟؟ ارحمونا ياخ
من انتي اصلا وما هي الكويت اصلا واين كنتي عندما ضم صدام كاظمة الي العراق الكبير والي اي بلد هربت عائلتك ومن حمي اعراضكم واموالكم ومن نهب ثروات الكويت غير المصريين وعن اي تاريخ تتحدثي تاريخ الطلاق في بلد المليون مطلفة ام تاريخ السودان الذي كان وما زال دولة قبل تخلق الكويت في الوجود .
فعلا تبقي الاسود اسود والكلاب كلاب فهذا زمن العاهرات الكاشفات .
اعلمي لا انتي ولا السيسي ولأ جيوش العالم يستطيعون التوغل في السودان قيد انملة وليس كم دخل صدام بلادك كلها واعني كلها في اربع ساعاتوهربتم كلكم من المير حتي المصري في اربع ساعات ونقي فثط السودانيون يحفظون عروضكم واموالكم .
سبحان الله شعب هرب بكامله في ساعات يتحدث عن شعب قال عنه تشرشل هم اشجع من مشي علي ظهر الارض وايضا نقول انه زمان العاهرات ونرجو اخيرا ان لا تكوني ابنة واحدة من اللواتي فتحن ارجلهن اكراما للجندي الامريكي اسوة بالمصريات اللاتي جاهدن بفروجهن حق الجهاد وانتظرهم الازواج في مطار القاهرة بالزغاريد
الكويت سودانية بالف جندي لنا التاريخ مسطر باحرف من ذهب 10سوداني يعادل الف كويتي
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اخوتي اثبابكم الله وانتم تدافعون عن بلدنا العظيم وتردون الصاع صاعين لكن كان الاجدر بالموقع ان ياتينا برابط هذه المسمية نفسها فجر لنذهب ونرد عليها هناك وليس لنكتب ونقرأه وحدنا .. فاكيد من هنا صوتنا لن يصل ..
واقول كلام ليس ردا عليها لانها لن تقرأه وانما توضيح للاخوة عن مثل هؤلاء الناقصين .. اولا هذه المرأة السيئة السمعة .. تدعي العروبة ومعروف اصلا 90% من اهل الكويت ليسوا بعرب فهم ام ايرانين او باكستانين او اتراك وهي على المعتقد ترجع جذورها للاتراك ..
ثانيا هم دائما يتعاملون مع السودان باحتقار وليس من منطلق دولة مساوية لهم في الحقوق والواجبات وهذه الظرفاء قالت في حديثها انها مبسوطها انه السودانين يعرفون الشتم .. والله انها ليست مذمة بل محمدة لانه لا احد يعرف ان السودانيون يشتمون او يعرفون مثل هذا الخلق فقالت زين انهم تعلموا وانا اقول والله مو زين ..
تناست او انها تجهل اذا كان دا موقفها فنحن ايضا بمكننا ان نقول كما قال السابقون ندعم العراق وليه مايضم عشرة كيلومترات ويرجعها لحضن الوطن الكبير .. تتحدث من بلد حباه الله بنعمة البترول فتعلموا وتحولوا من حفاة رعاة يسكنون بيون الوبر ويعيشون على حليب الابل وتتطاول على بلد بعانخي ومهيرة .. والمهدي وقاطعة رأس الحاكم الغربي المستعمر غردون .. تتكلم هذه الخرقاء من بلد والله لو وقفت في حدها الجنوبي وتبولت ليصل البول للحد الشمال او من الشرق للغرب ,, تتحدث من بلد لو مر عليها فيل من فيلة السودان لما اكفت مساحتها ليضع خفه دون ان يدخل في الدول الاخري .. تتحدث من بلد اشتهر باللواط حتى انهم طالبوا بمقاعد لهم في البرلمان في سابقة هي الاولى من نوعها في العالم الايسلام
تتحدث من بلد نسيت ان السودانين هم من علموا اجدادها وابائها متي يكتب الالف بهمزة او بدونها ونسيت ان السوادانين ايضا هم من علمها ما الفرق بين الدجاج والدياي والرجال والريال .. ونسيت انها من تتثقف بثقافة داؤود حسين ومريم الغضبان و غيرهم من تربى على فتات موائدهم ومن ثم تحول ليضحكهم ويثقفهم فمن اين ستتعلم الادب ومن اين ستتعلم احترام الاخرين
ان هذه المخروقة قبل عقد ووالدة بعد شهر من الزواج وحاضنة الراغب والدافع تنسى انها تناطح جبال شماء اسمها السودانيون .. ياليت نجد الرابط لنرحل اليها في عقر وسخها ونهيله على راسها
اضافة .. هذه الذبابة التي تطن وتدعي انها من بلد وفخورة به نحن ايضا فخورين بوطننا ولكن المساحة التي تتحدث عنها تعادل مساحة بلدها التي تعمل لها شنة ورنة ..
فجر السعيد ـ Fajer Alsaeed
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فجر السعيد
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لاولا اساءتك للسودانيين لما سمعك بك احد ايتها المنحطة
السودانيين كالنجوم في هذا العالم
كل منحط اراد ان يسطع نجمه يسئ للسودانيين
ليتعجب كل العالم ويجتهدو ليعرفو من هذا الحقير اللذي يسئ لاكرم وانبل شعب في العالم وهكذا يشتهر من لم يسمع صوته
ولكن يصغر في نظر كل العالمين ويرتقي عند المصريين فقط
انتهو أيها السادة أشم راحة المصرييين النتنة في هذا الموضوع زي ما عايزين يسممو علاقتنا مع السعودية كذالك عازين يسممو علاقتنا مع الكويت و مع كل العرب
صدقي يا مزه كنت فاكر بعض المصريين اغبي شعوب الارض لكن اتضح ان دخل معهم بعض اهل الكويت
دليل انك لا جاهله و ثيقتك الانتي جايبها دي مكتوب فيها فاروق ملك مصر و السودان
من هو فاروق و ما اصولهو و ما جنسيته هل كان ابن احد الرقاصات المصريات ام ابن فلاح ؟
كان الملك فارق تركي و الاتراك كانو اسياد مصر و حكموا مصر
+
الحضاره الفرعونيه سودانيه للنخاع ابا و جدا و ترابا و اهراما و جينيا ووراثيا
+
السيسي الانت بتتكلمي عنو و اغلب شعب مصر لا علاقه لهم لا جينيا و لا ثقافيا بالحضاره الفرعونيه
لانهم بقايا ذريات من امم غازيه غزت مصر اتت من مشارق الارض و مغاربها
و الانسان الاول ف المنطقه سوداني اسياد الحضاره و اسياد الملك
و تم التزيف من مصر لكن عند الخواجه و الشعوب الراقيه الخبر اليقين
احلام 2:عجبك ردحي احلام على اللبنانيين…..القاع مزدحم بتعساء الليل …منتوج سخافة داؤد…اللئام على خطى سفائهم
يا اخوان ما تلخبطو الكيمان بين هذة الفاجره وبين شعب الكويت …هذا الشعب و رجال دينه في نشر الدين الاسلامي في مجاهل افريقيا واسيا …حيثما تذهب تجد مسجد او مجمع اسلامي تم بنائه بواسطة رجال من دولة الكويت …نحترم ونقدر شعب حكومة ودولة الكويت في القيام بمشاريع ضخمة في شرق السودان الان لتوطين وتقديم الخدمات لمئات الالاف من المواطنين دون اعلام وبهرجه وصياح …..التحيه ثم التحية لشعب وحكومة الكويت وان شاء الله في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون ….اما هذة البائسة المافونة الضايعه ظلام الحزن فهي من فلول حسني مبارك والكل يشهد لها بذلك حتي المصرين لهم معها سجال في ذلك ….ينطبق عليها المثل إذا جاك العيب من أهل العيب ما هو عيب….فهي كلها عيب فلا يعيب ان ياتي مثلها بهذا الحديث ..
نقول لها بأن هذا يؤكد قمة جهلك بحضارة دولة يحضر لها العلماء من شتي بقاع العالم لفك رموز حضارتها وأما انتي فحبك لمصر جعلك لا تميزين بين المصري والتركي والانجليزي وهل الملك فاروق مصري ………..!!!
وهل سألتي نفسك من كان يحكم السودان قبل أن يكون له ملك يحكمها ولماذا سير من حكمو مصر جيوشاً لإحتلال السودان رقم حبنة للكويت ولكن بعض الأحيان يخرج لنا بعض الشواذ امثالك ويتحدثون فيما لا يعنون وكل من دخل مجال الأعلام والكتابة ظنة بأنه إفلاطون زمانه حتماً إنكِ عالة علي المجتمع الكويتي نأمل ان تتعلمي من هذا الخطاء وتدرسي تاريخي السودان القريب لأن تاريخه القديم سوف يصعب عليكِ فهمه حينما تقرأين عن بعانخي وترهاقا والكنداكة وامانة تيرا
الي الوم برضو علينا نحن الذينا لم نستطيع تغير هذا المفهوم في عقول الكثير من المصرين وبعض الشعوب العربية التي خدعهم الاعلام المصري بأن السودان هو جزء من مصر
لم يسجل التاريخ لا قديما ولا حديثا فرار شعب كامل من دولته الا في حادثة غزو صدام للكويت حيث فر شعب كامل عن بكرة ابيه تاركا الجمل بما حمل لصدام وبعد هذا تجد امثال هذه الكاسية العارية تتحدث عن وطن الرجال خسئت ورب الكعبة فوطنك زجاج وبيتك زجاج وانتي زجاج وان عدتي عدنا
نحن ذاتنا عايزينك تضمينا.. عشان نوريك الخت الظرف منو!..
هذه ساقطة تاريخ وعايزة تشتهر على حساب السودان
متى برزت الكويت كدولة لحيز الوجود؟
من الذي أسس الكلية الحربية في الكويت؟
مصر لم تكن يوما مستعمرة للسودان لكنها كانت بوابة للمستعمر لدخول السودان أيام الدولة العثمانية وأيام الإنجليز فحالها حال السودان خاضعة للحكم العثماني ثم الحكم الإنجليزي فلم يكن لها أي نفوذ حقيقي على السودان
أول رئيس مصري وطني هو جمال عبد الناصر
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للذكرى والتاريخ
(عندما حشد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم قواته في أوائل ستينيات القرن الماضي وهدد باجتياح دولة الكويت، ارسلت الجامعة العربية قوة عربية مشتركة ضمت كتيبة من القوات المسلحة السودانية للمساعدة في صد الغزو اذا وقع، وعندما انتهت مهمتهم واصطفوا في المطار ليستقلوا طائرتهم عائدين، تقدم احد أمراء أسرة الصباح وسلم كل عسكري ظرفا ضخما محشوا بالمال والساعات الفاخرة فانتظر قائد القوة اللواء أ.ح صديق الزيبق حتى انتهى سمو الأمير من توزيع الظروف وعندها صاح باعلى صوته موجها النداء لضباطه وجنوده: «طابور صفا.. انتباااااه» «أرضا ظرف» اي ضع الظرف على الارض، ونفذ جميعهم الامر ووضعوا الظروف على الارض بدون اي تذمر.«معتددددددل مارش» وتحركوا وركبوا طائرتهم تاركين الظروف والساعات على الارض، ووقف كل من حضر هذا الموقف العجيب مشدوها!!
< كانت الرسالة التي اراد قائد القوة السودانية ان ينقلها للاشقاء الكويتين ان (لا شكر او مال على واجب، نحن لسنا مرتزقة)!!
< بسبب ذلك الموقف العظيم ولما عرف به الجندي السوداني وقتذاك من بسالة واقتدار، استعانت دولة الكويت فيما بعد بعدد من الضباط السودانيين لانشاء اول كلية حربية بالدولة الكويتية، وكان أمير الكويت يستقبلهم بنفسه أثناء فترة عملهم اذا دعت الحاجة، بدون أي حواجز او قيود في اي وقت من الاوقات، وكان من بينهم الزيبق نفسه والعميد وقتها ا.ح مزمل سليمان غندور والرائد عمر محمد الطيب.
تعالي ياكويتية يامعفنة يازق ياجرزان تعالي شوف قدر السودان وتاني استازني عشان تتكلمي عن السودان. دي فاسقة لان السودان وقف مع صدام حسين ابان الاحتلال العراقي للكويت وهي محروقة من تلك الفترة . خليها تتكلم لانها نكرة ولامعروفة . قومي لفي يلفك قطر عجيب . بتعرفي عجيب ولا ارسلو ليك في رسالة ياكويتية يامخبولة ياسكرانة .
هذه الاعلامية العاهرة عليها اعادة الابتدائية من جديد ودراسة التاريخ وفي التاريخ ليس هنالك دولة اسمها الكويت
عشان كده صدام ما خاتي عليكم انتو يا الكوايتة .. تباً لك
طبيعى ان تطالب نساء مصر بضم السودان فدولتهم اضحت كلها مثل فجر السعيد
اذا نطالب اردوغان بضم مصر والسودان لتركيا
***فجر السعيد ، إعلامية فاسده ونموزج للفكر الضال والفاسد ، ولا تعرف معنى حرية الرأي والتعبير ، ومن أمن العقوبة أساء الأدب ، ويجب على حكومة السودان أن ترفع عليها شكوى قانونية ورسمية مباشرة لحكومة الكويت أو شكوى دولية مستندة للإتحاد الدولي
***فجر السعيد (الإعلامية) التي لا تعرف التاريخ : نوضح لكي التالي :- السودان أحتل عن طريق : محمد على ياشا وأحفاده ، والإنجليز الذين حكموا مصر ، ولم يكن السودان جذءا من مصر وإنفصل عنه حتى يسترده السيسي
محمد علي باشا (الشركسي التركي الألباني) حكم مصر (1805 – 1848) وبعده حكم أبناءه وأحفاده مصر من سنة 1848 – 1952م
***حكم محمد على وأحفاده مصر 147 عام
***إحتل محمد على باشا السودان سنة 1821 – 1885م
***الدولة المهدية بالسودان 1885 – 1898م
***إحتل الإنجليز السودان سنة 1898 – 1956م (بمساعدة الحكومة المصرية – حكومة الملك فاروق ملك مصر – الذي ساهم بمد الإنجليز بالجنود المصريين)
***السودان أخذ إستقلاله من الإنجليز 1956/01/01م
***بخصوص الخرائط التي تدعين بوجودها أعطيها للمصريين ، نحن معرفين ولا نحتاج لإثبات كل الدنيا تعرف السودان وحدوده ، وبالذات مثلث حلايب موجود في كل خرائط العالم ومثبت تاريخيا تبعيته للسودان ، ونحن من أثبتنا تبعية طابا للمصريين ، ونحن من سنثبت تبعية سيناء للفلسطينيين ، والدوله العبرية تعي ذلك تماما ، وإمعانا في الحق أقول أن الخريطه التي تثبت تبعية سيناء لفلسطين موجودة بدار الوثائق البريطانية بإنجلترا
***نرجو من الإخوة عدم الإساءة لدولة الكويت ، فهم يكنون كل التقدير للسودانيين حكومة وشعبا جيلا بعد جيل ، وكل بلد فيها وفيها ، ونحن علينا بالصالح ، وماهمنا الطالح والفاسد والفاسق والمتشبه
****ويكفينا من الفخر كلام
ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ “ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻬﺪ ” ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ “ ﺃﺳﺮﺗﻲ ”ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ “ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ” ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻣﺪﻭﻳﺎً ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ” ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ “ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ” ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ : ﻛﺒﺮﻧﺎ ﻭﻛﺒﺮﺕ ﺁﻣﺎﻟﻨﺎ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ .. ﻧﻠﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .. ﻧﻬﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﻮﺻﻒ .. ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ : ﻧﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ , ﻧﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ , ﻧﻠﺒﺲ ﺍﻟﺒﻨﻄﻠﻮﻥ , ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻨﺎ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ , ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ! .. ﻭﺍﺧﺘﻠﻄﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺎﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ! .. ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﺪﺕ رﺟﻼ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨـﺰﻟﻬﺎ ، ﻭﺗﺮﺑﻲ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ، ﻭ ﺗﺄﻣﺮ ﺧﺪﻣﻬﺎ ! ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻠﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺃﺛﻠﺠﺖ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .. ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ ، ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ : ﺍﻧﻜﻢ ﻳﺎﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﺘﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻜﻢ ﺑﻞ ﺍﻧﻜﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﺎﺅﻛﻢ ﻫﻦ ﺃﺭﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺗﺸﺘﻐﻞ ﻭﺗﺮﻣﻢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﻮﻗﻌﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ، ﺑﻞ ﺭﺟﺎﻟﻨﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ , ﻭ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .. ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ , ﻭﻳﺸﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻘﻮﺗﻪ , ﻭﻳـﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ .. ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺫﻟﻚ .. ﺗﺮﺑﻲ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻠﻜﺘﻬﺎ .. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻧﻌﻢ … ﺃﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ : ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺛﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ! ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﺎﻟﺴﻮﺩﻧﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺃﺣﺘﻤﻲ ﺑﺰﻭﺟﻲ ﻭﺃﺧﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﻭﺍﺑﻨﻲ ﻭﺃﺳﺘﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺛﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ! ﺍﻟﺴﻮﺩﻧﻴﺎﺕ ﻫﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻓﻬﻨﻴﺌﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻔﺘﺎﺗﻪ ﻭﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ،، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ … ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐ
بعد أن سبقها كاتب أمريكي.. كاتبة كويتية تعترف بقوّة: “ليس بالعالم رجال أرجل من رجال السودان”
بعد أن سبقها كاتب أمريكي.. كاتبة كويتية تعترف بقوّة: “ليس بالعالم رجال أرجل من رجال السودان”
ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ “ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻬﺪ ” ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ “ ﺃﺳﺮﺗﻲ ”ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ “ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ” ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻣﺪﻭﻳﺎً ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ” ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ “ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ” ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ : ﻛﺒﺮﻧﺎ ﻭﻛﺒﺮﺕ ﺁﻣﺎﻟﻨﺎ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ .. ﻧﻠﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .. ﻧﻬﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﻮﺻﻒ .. ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ : ﻧﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ , ﻧﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ , ﻧﻠﺒﺲ ﺍﻟﺒﻨﻄﻠﻮﻥ , ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻨﺎ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ , ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ! .. ﻭﺍﺧﺘﻠﻄﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺎﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ! .. ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﺪﺕ رﺟﻼ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨـﺰﻟﻬﺎ ، ﻭﺗﺮﺑﻲ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ، ﻭ ﺗﺄﻣﺮ ﺧﺪﻣﻬﺎ ! ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻠﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺃﺛﻠﺠﺖ ﺻﺪﻭﺭﻧﺎ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .. ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ ، ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ : ﺍﻧﻜﻢ ﻳﺎﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﺘﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻜﻢ ﺑﻞ ﺍﻧﻜﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﺎﺅﻛﻢ ﻫﻦ ﺃﺭﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺗﺸﺘﻐﻞ ﻭﺗﺮﻣﻢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﻮﻗﻌﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ، ﺑﻞ ﺭﺟﺎﻟﻨﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ , ﻭ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .. ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ , ﻭﻳﺸﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻘﻮﺗﻪ , ﻭﻳـﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ .. ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺫﻟﻚ .. ﺗﺮﺑﻲ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻠﻜﺘﻬﺎ .. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻧﻌﻢ … ﺃﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ : ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺛﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ! ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﺎﻟﺴﻮﺩﻧﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺃﺣﺘﻤﻲ ﺑﺰﻭﺟﻲ ﻭﺃﺧﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﻭﺍﺑﻨﻲ ﻭﺃﺳﺘﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺛﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ! ﺍﻟﺴﻮﺩﻧﻴﺎﺕ ﻫﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻓﻬﻨﻴﺌﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻔﺘﺎﺗﻪ ﻭﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ،، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ … ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻦ
عندما حشد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم قواته في أوائل ستينيات القرن الماضي وهدد باجتياح دولة الكويت ، ارسلت الجامعة العربية قوة عربية مشتركة ضمت كتيبة من القوات المسلحة السودانية للمساعدة في صد الغزو اذا وقع، وعندما انتهت مهمتهم واصطفوا في المطار ليستقلوا طائرتهم عائدين، تقدم احد أمراء أسرة الصباح وسلم كل عسكري ظرفا ضخما محشوا بالمال والساعات الفاخرة فانتظر قائد القوة اللواء أ.ح صديق الزيبق حتى انتهى سمو الأمير من توزيع الظروف وعندها صاح باعلى صوته موجها النداء لضباطه وجنوده: «طابور صفا.. انتباااااه» «أرضا ظرف» اي ضع الظرف على الارض، ونفذ جميعهم الامر ووضعوا الظروف على الارض بدون اي تذمر.«معتددددددل مارش» وتحركوا وركبوا طائرتهم تاركين الظروف والساعات على الارض، ووقف كل من حضر هذا الموقف العجيب مشدوها!!
كانت الرسالة التي اراد قائد القوة السودانية ان ينقلها للاشقاء الكويتين ان (لا شكر أو مال على واجب، نحن لسنا مرتزقة)
بسبب ذلك الموقف العظيم ولما عرف به الجندي السوداني وقتذاك من بسالة واقتدار، استعانت دولة الكويت فيما بعد بعدد من الضباط السودانيين لانشاء اول كلية حربية بالدولة الكويتية، وكان أمير الكويت يستقبلهم بنفسه أثناء فترة عملهم اذا دعت الحاجة، بدون أي حواجز او قيود في اي وقت من الاوقات، وكان من بينهم الزيبق نفسه والعميد وقتها ا.ح مزمل سليمان غندور والرائد عمر محمد الطيب.
ذلك الموقف الرائع للزيبق وقواته تم انتاجه في فيلم سينمائي قصير بواسطة الاستاذ عباس احمد الحاج بطلب من سفير السودان وقتذاك في دولة الكويت، وتم تسليمه الى وزير الخارجية الكويتي الذي بكى عند مشاهدته له وقد كان وقتها يافعا يقف بجوار والده الامير الذي اتصل بوزير الدفاع الكويتي وطلب حضوره وعرض عليه الفيلم فبكى ايضا وامر بتجهيز خمسة آلاف نسخة وتوزيعها على جميع الوحدات في الجيش الكويتي
عند حضور وزير الخارجية الكويتي للترحيب بوفد سوداني زائر للكويت يقوده وزيرالخارجية السوداني لشرح (اتفاق سلام الشرق) بعد سنوات طويلة من تلك الواقعة، استأذن الحضور لعرض الفيلم الذي كان مفاجأة للوفد السوداني.. وعندما انتهى الفيلم اشار الوزير الكويتي للشاشة وقال من اجل هؤلاء تتبرع الكويت باربعة مليارات دولار لدعم الشرق !!
هؤلاء هم الرجال الحقيقيون.. خدموا السودان وهم أحياء، وخدموه وهم في رحاب الله.. رحمهم الله .
اذن اتفقنا وترجع الكويت لأصلها العراق … مش هذا طلبك … ولا تنسي الشعب الكويتي يعرف دور السودان عام 1959م وطرد العراقيين من الكويت … فهمتي يا جاهلة … ممكن أمك وأبوك ما تزوجوا ولا موجودين في الدنيا ذلك الوقت …
أتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى أن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا التعــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق ………….. ويرد عليها الشــــــعب الكويتـــــــــــــــــى
ايها الاخوه وايتها الاخوات ~ السلام عليكم
انتبهوا جيدا الي دسائس جهاز المخابرات المصري الذي يعمل لتخريب العلاقات السودان بدول الخليج وفي المقدمه الكويت ولاتقعوا في فخاخه المنصوبه بدهاء وخبث , فهذه الاعلاميه المغموره صنيعه استخباراتيه مصريه خالصه في محاوله يائسه لاخراج نظام السيسي من ازماته الاقتصاديه السياسيه و الامنيه المتلاحقه وليسس بخارج منها !! فالبلاد منقسمه, وصراع مراكز القوي محتدم ,والامن في سينا مفقود والتضخم وارتفاع الاسعار يكتوي بناره الجميع وليس هناك من مخرج للنظام غير اختلاق عدو خارجي (كغزو السودان) لاكتساب تعاطف الناس بفرقعه اعلاميه تطفو فوق الازمات الداخليه.
ومن ناحيه اخري فان جذور العلاقات السودانيه الكويتيه متينه جدا علي كل الاصعده ,, واولها الاخوه الاسلاميه والاقتصاديه الاستثماريه والاحترام المتبادل والتعاون المشترك واالدفاع عن الارض والعرض وتكاد تكون مثاليه وناجحه ومفيده للطرفين بحيث تشكل نموذج يحتذي به لتعاون بقيه العرب والمسلمين واولهم مصر!!فحكومه وشعب الكويت وقد عملت معهم لعقدين من الزمان, رجال دين وتجاره ساهموا في نشر الدين الاسلامي في مجاهل افريقيا واسيا وكما هو معلوم… فحيثما تذهب تجد مسجد او مجمع اسلامي تم بنائه بواسطة رجال من دولة الكويت او شيخها او من الااوقاف … ونحن اذ نحترم ونقدر شعب حكومة ودولة الكويت في القيام بمشاريع ضخمة في شرق السودان لتوطين وتقديم الخدمات لمئات الالاف من المواطنين دون ضجيج اعلامي او امتنان نود ان نعبر لهم عن شكرنا وتقديرنا!! فنعم الشعب والحكومه شعب وحكومة الكويت ….اما هذة العلمانيه البائسة فهي من فلول المخلوع حسني وماتقول به مجرد هراء وكفي. والله من وراء القصد…. ودنبق.
لقد صدقت يا ود نبق فهذه الفاجرة اكبر عميلة للمخابرات المصرية لذلك يجب الحزر وعدم التعميم بأن هنالك ايضاً كتاب كويتين لا يرضون ان يمس السودان شائبة وكتبو عن السودان واهل السودان اروع مايكون وإن شذة هذه الشاذة فهذا شيء يعود لها او لمن تعمل لهم
من المؤشرات الي تؤكد ذلك :
*علاقها الشخصيه الوثيقه بسوزان مبارك.
*كراهيتها للتيار الاسلامي +فكرها العلماني .
*انضمامها للفلول وتايده لحكم العسكر والسيسي.
*انبهارها بالحضاره الفرعونيه مع انكارها لدور النوبه في تاسيسها نظرا لعنصريتها وجهلها بتاريخ الحضاره الفرعونيه نفسها.
*حصولها لصوره وثيقه تاريخيه حديثه (تنازل فاروق عن العرش).
*اعترافها بالحق المصري المزعوم لحكم السودان …لاخفاء حقيقه خيانه الدوله المصريه لاشقائهم في جنوب الوادي بامداد الانجليزبجنود الغزو الاستعماري الانجليزي الالباني التركي مقابل نصيب اكبر في مياه النيل.
*طبيعه عملها بقطاع اعلام الكذب الذي تقوده مخابرات المحروسه.
الحمد لله رب العالمين احد خريجات المعلم السوداني في الكويت تمتلك الشجاعه الادبيه لتكتب عن بلد ارتال المعلمين الذين علموا ابناء بلدها . هل هذه الكاتبه تعرف ان التعليم في مدينة رفاعه دخل متين مقارنه مع الكويت و هل متى تخرجت اول امراه عندما كن النساء في الكويت لا يعرفن ان التعليم شي مفيد . هذا اخر الزمان ان نرى مثلها تتكلم عن السودان بهذه الوقاحه .
فجر الكويتيه يبدو من اسمها وسحنتها ومكان ميلادها وسكنها من باديه الكويت , وهم البدو الرحل الذين سكنو الباديه خارج سور الكويت القديم الذي يفصل بين سكان البلاد الاصلين (الاسر والعوائل العربيه) وضيوفهم والوافدين عليهم من عرب العراق وعجم ايران وبلوش وهنود اسيا وافارقه البصره من بعد ظهور خيرات النفط !! وكونها تحمل ثقافه وروح البداوه لاينقص من قدرها وحقوقها الانسانيه شيئا!! إلا ان جهلها بتاريخ شعوب وادي النيل القديمه ومن اين بدأت الحضاره الفرعونيه !!!!! فهي لاتعلم ولم تسمع بالتاكيد عن حضارات ممالك نبته وكوش ومروي ,و ان مملكه كوش قد حكمت العالم القديم لمده ثلاثمائه وخمسون عام بما فيهم مصر بوجيها القبلي والبحري ودولتي بني اسرا ئيل يهوذا والسامره حتي حدود مملكه اشور بالرافدين!!! وانبهارها وحبها لمصر جعلها تقع تاثير ما افرزته العلمانيه من اكاذيب ومغالطات تاريخه كالوثيقه التي اظهرتها بتنازل الملك فاروق عن حكم مصر والسودان !! ولاتعلم ان الذي انقلب علي فاروق (سوداني) يحمل يومئيذ اعلي رتبه في الجيش المصري هو محمد نجيب !! وان فاروق نفسه ليس مواطنا مصريا بل يحمل الجنسيه الالبانيه و يحكم باسم الباب العالي (تركيا) وان مصر نفسها كانت تحت احتلال الجيش البريطاني تماما كالسودان الذي لم يحكمه مصريا قط!! ومن بعد عزل فاروق خرج الانجليز من السودان كما خرجوا من مصر . وعليه فان فاروق لم حاكما علي السودان تماما مثل لم يكن لاي مصر اخر حكم فعليا علي السودان الا في مثل وثيقه التنازل المعروضه عن حكم وهمي للسودان. زول
اول شيئ ياهندية .. لازم تعرفي فاروق اصلاً من وين ؟؟؟ !! واذا عندك فكرة في التاريخ المفروض مصر تنضم للسودان وليس العكس لأن من حكموا مصر العليا حتى البحر المتوسط هم حكام النوبة ياجاهلة … اللهم ارحم عبدك الشهيد صدام حسين
ونحنا نقول ما زالت الكويت جزء اصيل وتابعة لدولة العراق العظيمة وسوف ياتى اليوم الذى يقتلع الشعب العراقى العظيم الجزء العزيز واضافته لدولة الخلافة الإسلامية ودولة امير المؤمنين هارون الرشيد
في الزمن الماضي بال احد الاعراب في ماء زمزم لماذا؟ لكي يشتهر فنحن ماء زمزم وهي ذاك الاعرابي
لا نسيء لشعب الكويت فهم اصل كرم وجود ومرؤة
هذه مكائد المصريين في تحريش غيرهم لازية السودان وخرب العلاقات مع غيرنا
ثم لو عايزة تحتل السودان فالتاتي هي والسيسي وسوف تتركب هنا
فاروق الباني ايطالي مادخل مصر في حكم فاروق وحكم السودان
تحصلت هذه الكاتبة غير المعروفة على ما تصبو إليه من خلال نشر هذا التعليق الذي لا يمثل موقفا أو توجها للشعب الكويتي وحكومته. أيها الإخوان والاخوات الأعزاء انتبهوا لما تكتبون فهنالك مؤامرة من وراء هذا الموضوع.
لا تغضبوا يا أهل السودان، فالغضب عدو العقل والمنطق، فإن نثر المسيء غثاءه فاحلموا، وليس على المحسن مقابلة الإساءة بمثلها، ولا تأخذوا الكل بجريرة أحداهن يبدو أنها ما زالت تعاني عقدة الخيمة وصيد اللؤلو، فغالبية أهل الكويت ـ خاصة عليتهم وسلالات القبائل العريقة منهم ـ يتصفون بالرقي والحكمة ومخافة الله، ومن أكثر الناس شهامة ومروءة، ويشهد لهم التاريخ المعاصر بالأفعال والأعمال الحسنة، ولكن لا يخلو شعب من (سقط المتاع) الذين تضطرم دواخلهم بالشعور بالدونية ربما لاضطراب نسبها وانتمائها، ومنهم هذه البنت وغيرها من الإعلاميين والفنيين الذين يتلمَّظون حلاوة الإساءة للسودان ولكل شعب إفريقيا، وكأن اللون الأبيض مبرر لانتقاص الأسود، وهذا وربي جهل فاضح بما يزعمون من انتماء لعقيدة سامية هي منهم براء.. ليس علينا محاكمة جميع أبناء الكويت، فمنهم الأخيار والأبرار والعلماء والدعاة، أصحاب العقول الراشدة والخطاب الرصين الذي يكرسون كل أوقاتهم لخدمة الإسلام والمعرفة، ولندع هذه (النشاز) لجهلها حتى لا نرفع من شأنها وسمعتها، بينما تتخلل ردودنا أساءة للكرام نتيجة غضبنا الشديد، ويلزمنا إلا ننزل إلى مستوى جهلها وإسفافها حتى لا نكون مثلها. فما أشد مضاضة على المتحامق والمتطلِّع إلى الشهرة من تجاهله، ويلزمنا تنزيه أنفسنا عن لغة القاع، فنحن أدرى بتاريخنا وثقافتنا ومجدنا وعزِّنا ووضعنا بين الأمم، فوالله إننا نرى أنفسنا عاليًّا عاليًّا نُحلِّق في الآفاق وما سوانا دون، وإن كانت هذه نظرة متعالية منًّا، ولكن نثق في صفاتنا وهيبتنا وعزَّتنا.
عن أبي هريرة رضي الله أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني: قال لا تغضب، وكرَّرها مرارًا، وقال صلى الله عليه وسلمك “إياكم والغضب؛ فإنه جمرة تتوقَّد في فؤاد ابن آدم آدم ، ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمرُّ عيناه وتنتفخ أوداجه ، فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضَّجع أو ليلصق بالأرض” .
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني علماً يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال: “لا تغضب ولك الجنة”. وقال صلى الله عليه وسلم : “إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفىء النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ”.
يجب ان لا نخرصهم بسرد الماضي
بل بصناعة المستقبل
رحمك الله ياابوعدي فقد اخرصت افواه الكويت جزء من العراق ونحن نتفق في ذلك اذا عادت الكويت للعراق عدنا لمصر
كلام جميل
نحن شعب لايقبل الاساءه ولكن نترك لك اخوات نسيبه يرددن عليك فى الميدان
علي الاقل (ياظلام الشقي) مابنجري نترك البلد للسيسي زي ما علمتو مع صدام وخليتو بلدكم فاضية الا من نفاخ النار وبنسك السيسي لامن ندخلو بطن امو ونجيكم برضو بهناك نركبكم واول واحد نبدا بيهو انتي لكن عينتك دي بنعمل ليها حاجات تانية غير الركوب يامعفنة
هي المدعوه فجر السعيد تطاولت علي حضاراتنا الممتدة لعشرات آلاف السنين وهي لا تعي للتاريخ والجغرافيا شئ ونحن لا نساوي أنفسنا بمثل هذه المهاترات
لكن نحن شعب السودان أصبحنا ملطشه للكل ونتحدث كثير جداً عن الماضي ولا نتحدث عن الحاضر والمستقبل وهذا إن دل يدل على ضعنا ونقتل دائماً الحاضر با الحديث عن الماضي
متي نستيقظ من هذا السبات حتي يكون لنا مكانه وسط الشعوب ياخ والله كفايه كلاااام عايزين فعل عايزين انتفاضة حقيقيه عشان نمشي لقدام
وكل الردود للمدعوا فجر لن تفيد بشئ والكل يدرك ذلك تمام
ونتمني انو يأتي يوم ونترجم اقوالنا الي أفعال ونترك الحديث عن الماضي
وشكراً
انا سبق وقلت لكم يوجد لوبي خليجي مصري لدرجة كان هنالك اعداد لتزويج ابن مبارك لاحد العوائل الحاكمة وعلى مر التاريخ السودان لم يسيء ولم يخزل اي بلد عربي بل نحن ندفع ثمن مواقفنا .حتى القضية الفلسطينية نحن ضحيتها بسبب غباء سياسة ساستنا ملوك اكثر من الملك .. البلوش البدون مجهولي الهوية لا يعرفون جنسهم ولا بلدهم ولا يوجد لهم موطن صعب عليهم معرفة وقراءة التاريخ مساكين سؤال هل هي تحمل جواز كويتي ولا بدون .. لو بالقروش نصبتم حاكم على مصر وتدفعوا بالتوتر بين مصر والسودان لمصلحة من هذا التعمد لا نريد ان نسيء او نشمت في بلد لكن الايام بينا وبحول الواحد الاحد اليوم الذي تعرفوا فيه قيمة هذا الوطن واهله يكون طوفان نوح عدى عليكم
تاعبين نفسكم ليه بالتعليقات فهذه الكاتبة ليست كويتية وانما (بدون) يعنى ماعندها جنسية وحتى داخل الكويت غير معترف بها عشان كدة معقدة من كل شئ حولها . بعد ماتعمل جنسية بعد كدة ممكن نناقشة .
عندما احتل صدام الكويت وعين حاكما عليها هل اصبحت تابعة للعراق نفس الموضوع الانجليز احتلوا مصر والسودان ولما خرجوا تركوا حاكما تابعا لهم لاهو مصري ولا سوداني هو الملك فاروق واصبح يحكم مصر والسودان نيابة عن الانجليز مجرد كرازي فقط وان كان صدام عين عراقيا انك طفلة في التاريخ والفكر والسياسة تعلمي واقرئي جيدا وبعدها حددي طرقك وفهمك للامور الداخلية الخارجية
السودان نال استقلاله قبل مصر واول دولة افريقيا وعربيا واعلمي أن السودان تحرر من الانجليز وقتل الحاكم الانجليزي غردون باشا ومصر مازالت تحت الاستعمار وبعدها رجعوا الانجليز ومعهم مرتزقة مصريين وغيرهم
عندما اجتاح صدام العراق هرب العراقيون مثل الفئران من بلادهم حتى جاءت أمريكا وقاتلت صدام وطردته من الكويت وكان صدام قد طالب بضم الكويت للعراق فأسأل هذه الفاجرة أين كانت عندما دخل صدام الكويت؟؟؟ هل كنت في مصر؟ أم في بريطانيا؟ وهل كان للجيش الكويتي أي دور في تحرير بلاده؟؟؟ إن كانت فجر السعيد هي الكاتبة الكويتية فلا عجب في قولها هذا فهي منحطة ومعروفة ولكن إن كان هنالك واحد من أولاد بمبة انتحل شخصيتها لتخريب العلاقة بين الكويت والسودان فيجب على فجر السعيد هذه أن تنفي هذا الكلام وإلا ستصبح (فقر التعيس)
معليش خطأ مطبعي غير مقصود ( هرب الكويتيون) وليس العراقيون
كلامك صح ياود نبق.. لكن لو لم تجد تسهيلات من المسئولين لاتتجرأ هذه الهندية المومسة ان تكتب مقال اكبر من حجمها
اقول للفاجرة التعيس الهندية السيخية الاصل .. الامبراطورية البريطانية والعثمانية كانوا يأخذون الشعوب من اوطانهم المحتلة لاجل احتلال دول اخرى ، وهم قد اخذوا المصريين كجنود لاحتلال السودان … فلتتعلمي من التاريخ ان الدولة الوحيدة التي اخذت استقلالها بحد السيف هي السودان .. الدولة الوحيدة من مستعمرات بريطانيا تم في ارضها اغتيال جنرال شديد البأس مثل غردون ، الدولة الوحيدة التي احرق باشا وكمان من اكبر الباشوات وهو اسماعيل ابن محمد علي باشا الالباني في ارضها ، وهل سمعت بحرب النهر لتشرشل ياجاهلة … هل قرأتي لشارل بونيه السويسري هل هل هل .. وماكان ينبغي للمسئولين بدولة الكويت التي نكن لها كل احترام وتقدير ان يسمحوا لمثل هذه المومسة ان تتطاول على حضارة عمرها 7 آلاف سنة وعليها ان تسأل الآشوريين جيرانها عن هذه الحضارة العريقة الضاربة في الجذور يابنت التعيس
انتو فاكرين السودان دا ضيعة ابوكم ؟ كل زول يشاتر بي جهيتو ؟ خلوا الهرج و حاولوا نفذوا كلامكم دا بس , حرم نمسحكم من الوجود , رجالة بس . السودان دا ما الحكومة , السودان دا نحن , و نحن انتو و الله ما بتعرفونا , طيبين عشرة لكن في المكاره شوووووووم
اسئلة للاخوة المصريين : ماهي جنسية محمد علي ؟؟؟؟ هل هو مصري؟؟؟ بالتاكيد لا محمد علي والي مامور من الامبراطورية العثمانية اي ان مصر و السودان كليهما تابعتان لتركيا و مصر لم تكن يوما حاكمة للسودان و حتي لو انفصل محمد علي من العثمانيين فان محمد علي ليس مصري بل محتل و انه قمة الغباء ان نقول السودان تابع لمصر لان مصر ايضا تابعة للسودان . السؤال الثاني : الملك فاروق ملك مصر و السودان هل هو مصري(بالتاكيد لا هو تركي)؟ و لماذا كانوا يقولون انه ملك مصر و السودان ؟؟؟ لماذا لم يكونوا ينادونه بملك مصر فقط؟؟؟ اليس ما يتوهمه الاغبياء ان السودان مصري؟؟ اذاكان السودان مصري فاليطلقوا عليه ملك مصر فقط علي اعتبار ان السودان ارض مصرية امر مفروغ منه !!!!! الجواب ان السودان لم يكن يوما تابعا لمصر السؤال الثالث : هل بريطانيا مستعمرة مصرية ام مصر مستعمرة بريطانية ؟؟؟؟ بالتاكيد بريطانيا هي من تتحكم في مصر و مصر لم يكن لها اي قرار في السودان و السودان نال استقلاله من بريطانيا بعد استفتاء وافقت عليه بريطانيا دون الرجوع لمصر( و اللبيب بالاشارة يفهم) السؤال الرابع :لماذا في مشكلة طابا الحدودية مع اسرائيل ذهبتم لمحكمة التحكيم الدولي؟؟ وفي مشكلة حلايب ادخلتم الجيش المصري لحلايب السودانية و غدرتم بشقيقكم السودان؟؟؟ هل لانكم متاكدين ان حلايب مصرية مئة في المئة و لكنكم لم تكونوا متأكدين ان طابة مصرية لذلك ذهبتم للمحكمة؟؟ السبب الاساسي هو انكم لم تحبوا ان تدخلوا في حروبات مع الجيش الاسرائيلي القوي الذي قهركم في 3 حروبات 56 و 67 و 73 و لكنكم فضلتم الغدر بشقيقكم السوداني المنشغل بمشاكله الداخلية . السؤال الخامس : لماذا طوال فترة الخمسينيات و الستينيات و السبعينيات و الثمانينيات كانت حلايب سودانية و فجاءة تذكرت مصر في التسعينيات ان حلايب مصرية؟؟؟؟؟؟ السؤال السادس : لماذا كل دول العالم و الامم المتحدة تضع مثلث حلايب داخل خريطة السودان ؟؟ (سؤال للاذكياء فقط) . السؤال السابع : لماذا كان جمال عبد الناصر و السادات يحرصون علي علاقات طيبة مع السودان ؟؟؟؟ الجواب هو السودان مهما نظر اليه المصريين بنظرات تبخيس و تعالي واهمة هو العمق الاستراتيجي لمصر و ان الشعب السوداني شعب كريم و نبيل لا يرضي و لا ينسي الاساءة و اذا تمادي المصريين رغم انهم من المفترض ان يكونوا اشقاء للسودانيين فلربما سيكون له اثار سلبية سيئة جدا علي مصر ليس بسبب المياه و سد النهضة فقط بل لاشياء كثيرة جدا . نصيحة للاخوة المصريين ارجو ان تتمسكوا بمقولة قالها عبد الناصر لاحد الصحففين السودانيين في احدي المؤتمرات التي اقيمت في الخرطوم عندما ساله الصحفي: ماذا يمثل السودان بالنسبة لمصر؟؟؟ فرد عليه عبد الناصر: السودان ظهرنا . ارجو ان تتمسكوا بظهركم الذي يحميكم لان الاجيال السودانية القادمة لن تصبر طويلا علي العنجهية الواهمة و الشعارات السالبة من جانب جهلاء اعلامكم السلبي الذي لا يعرف ماذا يعني السودان لمصر و ماذا تعني جملة عمق استراتيجي اذا فقدته ستفقد كل شي ..و الله من وراء القصد
هذه مجرد فحبة كبيرة ليس الا .. وليس لها في التاريخ ولا في الجغرافيا شئ .. ولا تستحق حتى مجرد الرد عليها .. لانها لا تعرف السودان الذي كان من اوائل الدول العربية التي وقفت في وجه تهديدات عبد الكريم قاسم للكويت .. ورفضت القوة العسكرية السودانية محاولات احد جهلاء الكويت تقديم رشاوي للضباط والجنود السودانيين ووزع عليهم المظاريف التي كانت تحتوي تلك الرشاوي .. حين امرهم قائدهم بوضع المظاريف ارضا – ومعتدل مارش الى الطائرة التي اقلتهم الى السودان، قائلا للكويتيين اننا لسنا مرتزقة حتى نتقاضى اجرا لما قدمناه من خدمة عسكرية للكويت، بل حضرنا لمساعدة اشقاءً لنا. واكيد هذه القحبة الجاهلة لا تعرف عن هذه القصة شيئاً.
بسم الله الرحمن الرحيم ……
هبلة وشيلوها طبلة
دا من حسابها على الفيس بوك ………..
Fajer Alsaeed
19 دقيقة ·
السودان نروحلها بفيزا والا في بركة دعاء الوالدين ………..
29 دقيقة ·
لكل حمار يدخلي بالمنشن بالتويتر والكومنت بالفيس بوك أقول .. ياثووووووور … السودان كان موقفها من الغزو العراقي مخزي وكانت تؤيد الطاغيه صدام ولم تشارك في تحرير الكويت لا من قريب ولا من بعيد .. بس الظاهر انت كنت نايم وقت الغزو ويوم صحيت يا زول كانت الحرب خلصت ???…..???
Fajer Alsaeed
ساعة واحدة ·
حسافه عاد كنت ناويه اسافر السودان الاسبوع الجاي ???? راحت علي ??????السفره
ساعة واحدة ·
في واحد مرسلي هالمنشر ويسألني هو فين #الشنغل يا استاذه … قلتله اكيد في
في السودان لان العقل لا يقبل ان يدخل السودانيين #الشنغن لذلك اخرهم الشنق ????كل واحد وحجمه
ممكن حد يساعدني في معرفه اسم وكيل هذا الدواء في جمهورية السودان الشقيقه وشووووكراااااانالشعب السوداني الشقيق كله موجود عندي بالمنشن يشتم … والله آنا #جبااااااره ???????????? شعب كامل باعلامه بمثقفيه و باغبيائه يشتمني وانا #فرد لا أملك الا صفحتي بالفيس بوك أبدي بها رأيي.. تخيلوا حجم الشخصيه التي يواجها شعب كااااااامل ليس لذنب اقترفته بل لإني طالبت بعودة الحق لأصحابه .. ????? فعلاً آنا #ظاهره لن تتكرر .. #حبيتني ?????
يداك أوكتا وفوك نفخ … والله لم يبقى لنا إلا الرويبضة من الكوايتة يتحدثون عن شئون دولة السودان وشعبها وإن دل هذا إنما يدل على وقاحة وسفالة هذه الكاتبة النكرة التي لا وزن لها عندنا حيث رمت بنفسها للتهلكة وأقحمتي نفسها في معترك أنتي لستي بأهل لها.
أو لربما قادتك نفسك الأمارة بالسوء بأن دولة السودان هي المحافظة رقم ( 19 ) من محافظات العراق ، ومن المعروف لدى العالم كله أن جمهورية الكويت هي جمهورية غير معترف بها دوليا أسسها صدام حسين الرئيس العراقي آنذاك ونصب فيها حكومة صورية عقب غزوه للكويت عام 1990 في عملية عسكرية لم تستغرق أكثر من 72 ساعة وإنتهت بإستيلاءه على كامل الأراضي الكويتية بما فيها الكاتبة فجر السعيد ولم تدم هذه الدولة سوى 4 أيام حيث أعلن عن ضمها للجمهورية العراقية كمحافظة إدارية ، وجعل الكويت المحافظة رقم 19 للعراق في خطاب نادر من الرئيس الشهيد أسد العرب صدام حسين رحمه الله سمعه كل العالم في ذلك اليوم.
والنتيجة أن هذا ترك أثرا نفسياً وعقلياً وإجتماعياً على أمثال وأشكال فجر السعيد مما جعلها تهلوس وتقول ما تعيه ، ونحن نقول لك ليس على المريض حرج ، لكن الغريب وبرغم مرور أكثر من 26 عام على الغزوا العراقي إلا أن أثاره وهواجسه لم تفارق مخيلة الكاتبة من هذه الصدمة النفسية مما جعلها تحمل غلاً في نفسها إتجاه الدول والشعوب ، ولكننا لن نتلفت إلى مثل هذه المهاترات ونؤكد أنا حلايب وشلاتين وأبو رماد سودانية خالصة وإن رغمت أنوف ، ودمت يا شعبي الأبي ودمت يا وطني العزيز .
هذه الجاهلة المغرورة تبحث عن شهرة بالتعالي والاستهتار علي الأخرين ، فلا تهتموا بها حتي تجد ضالتها ..نحن معروفين للعرب والعجم …. والفينا مشهودة … كما قال الراحل أبو قطاطي …
بالله شوف السافلة الواطية بت المجوس ، معهم حق عيال الصباح ما يعطونك جنسية يا بدون ، طالبي أول شئ بحقك يا مقطوعة الأصل يا فاسقة ، يدشون قالت – ادشه فيك وفي السيسي تبعك – يا صايعة يا مايعة يا زبالة البدون
سنظل نحفظ للكويت شعبا وحكومة اياديها البيضاء ومساعدتها للسودان لك الرحمة سعادة السفير السريع الذى كان يحفظ خارطة السودان كانه وطن له
هذا لايجعلنا ننساق خلف هذه الكاتبة .
هل نصدق ونقول اكويت هى تابعة للعراق تاريخيا ابدا الكويت دولة شقيقة
ياجماعة كل خوف الكاتبة الكويتية هو سقوط السيسى هى تستمد خوفها من الاعلام المصرى امثال احمد موسى وعمرو اديب وغيرهم من الذين يشتمون السودان يوميا
اقول لك وبثقة حلايب وشلاتين ستعود للسودان بل اكثر من ذلك .
الايام القادمات حبلى وسترين السودان .
لو كل كلب عوى ألقمته حجـراً ** لأصبح الصخر مثقالاً بـدينـار
يا جماعة فكونا من هذه النايحة الفاجرة التي تريد الشهرة فقط.. سلام لأهل الكويت الشرفاء .. أهل العروبة والنخوة وليس لمن تجنس بالجنسية الكيوتية فهذه فاجرة إيرانية أو هندية وليس من أهل الكويت.. فالترفع عن النكرات من شيم الرجال .. فنرجو الترفع عن الرد على هذه المسكينة .. التي تريد أن تشتهر على حساب شعب كامل..تفي عليك فاجرة تفي عليك فاسقة.
اذا كانت مصر والسودان دولة واحدة لماذا لم تاخذ اسم واحد فلا توجد دولة تاخذ اسم دولتين
البروفايل حقها يجمل حضارة السودان اهرام بس م مستوى يعملوا ليها قومة وقعدة دي محتاجه زيط لدرجة الاساءة الكويت تقترض بلد 4 مليار دولار
هذه الاعلاميه هي صنيعه مخابرات مصريه خالصه لاثاره فتنه بين الشعبين السوداني والكويتي ولكنها لاتستطيع لان الروابط بين الرجال اقوي من فتن النساء ودسائس الحاقدين!!فعلاقات الشعبين والحكومتين مثاليه وتكاد تكون انموذج لحسن العلاقات بين الشعوب لانها خالصه لوجهه الله وجالبه للمنفعه الحلال للطرفين ونقيه لايدخل فيها حقد ولاكراهيه ولاطمع ولاكذب !! فالمساعدات والهبات الماليه تنهال علي الفقراء بدون امتننان او تشهير والاستثمارات الجالبه للمنافع لكل الاطراف تتدفق بدون شروط !! والخبرات والايادي العامله السودانيه تهاجر الي الكويت وتعمل وتبني وتمّعر بهمه ونشاط واخلاص وامانه لعشرات السنين لانهم يقبضون اجورهم مستوفيه ويشعرون بانهم بوطنهم الثاني!! وهذا هو سبب حقد الحاقدين امثال الكاتبه فجر السعيد والذين يقفون من خلف تعليقاتها العنصريه والمستهجنه سامحها الله !! ولكي لانتهم بقول الباطل عليها نورد ادناه بعض المؤشرات الي تؤكد بانها مجرد دسيسه مخابرات للاسأه للعلاقات السودانيه الكويتيه الراسخه وهي :
*علاقها الشخصيه الوثيقه بسوزان مبارك.
*كراهيتها للتيار الاسلامي +فكرها العلماني .
*انضمامها للفلول وتايده لحكم العسكر والسيسي.
*انبهارها بالحضاره الفرعونيه مع انكارها لدور النوبه في تاسيسها نظرا لعنصريتها وجهلها بتاريخ الحضاره الفرعونيه نفسها.
*حصولها لصوره وثيقه تاريخيه حديثه (تنازل فاروق عن العرش).
*اعترافها بالحق المصري المزعوم لحكم السودان …لاخفاء حقيقه خيانه الدوله المصريه لاشقائهم في جنوب الوادي بامداد الانجليزبجنود الغزو الاستعماري الانجليزي الالباني التركي مقابل نصيب اكبر في مياه النيل.
*طبيعه عملها بقطاع اعلام الكذب الذي تقوده مخابرات المحروسه.
والله اعلم . زول
ياناس يااخوانا المرية دي اديتوها اكثر من حجمها كثير. خلوها تموت بغيظها، ونحن وشعب الكويت ومصر لايمكن ان يفتننا مثلها.
هههههههه احتراما للكويتيين الطيببين لن أتحدث وعن مصر لن أتحدث هم أهلنا ولكن النكرة فجر السعيد تعرف نفسها بأنها جاهلة وحرامية نصوص سرقتها شراء ورشة من القاهرة وووللقصة بقية روحي الحمام أخري وأتذكر اتنضفي
بسم الله الرحمن ا لرحيم
التحية والتجلة والإحترام لكل الشعب السوداني كبيراً وصغيرا شيباً وشباباً رجالاً ونساءاً
نحن نحترم كل الشعوب ونتعامل بأصلنا وتعاملنا بأصلنا أن لا نسيء لغيرنا بدون أسباب
فالشعب الكويتي لم يسيء إلينا فيجب علينا أن نحترم الشعب الكويتي ونطالب القائمين على الإعلام في الكويت أن يمدونا بعنوانها مباشرة حتى يكال لها الصاع صاعين فإذا كانت كما تسمي نفسها فجر السعيد لا بل هي ظلمة ولسيت فجر وعار على شعب الكويت أن تكون هي تنتمي له لأن من يكون له نقص في نفسه يريد أن يتم ذلك النقص بأي شيء كان .. فهي ناقصة عقل وديل وما كان ناقص عقل ودين بل لا عقل لها فهي جاهلة وكما يقول المثل ليس كل من مسك القلم بيعرف يكتب ( أو القلم ما بزيل بلم )
فيجب علينا أن لا نأخذ الشعب الكويتي بما قالته فجر السعيد
والله من وراء القصد
ثقافة … عندما كانت السودان تخرج العلماء عام 1902 اين كانت اسرتك تعيش واول جامعة فتحت لكم كانت عام 1966 !! ومعظم اساتذتها من السودانين … عن اى فيس بوك وتويتر تتحدثين ؟ وانت تملكبن دولة تمثل فى حجمها ميدان عام بالسودان القارة !! فعندكم الدولة هى الكويت والعاصمة الكويت والسوق الكويت والموول الكويت بل والحمامات الكويت !! ثم ان السودان دخل عالم الأتصالات عام 1859 بينما لم تكون لكم غير الدواب مواصلات وتعيشون فى الخيام فى دولة اسمها ” القرين ” ودخلت الأتصالات فى بلادك عام 1983 !! فعن اى تخلف للسودانين تحكين ايتها الجاهلة … ان خدمات الأنترنت السريعة التى تجعل امثالك يطلون علينا بقيح الحديث لم تبلغ من السرعة سرعة اخلائكم لبلدكم التى استلمها الجيش العراقى فى اقل من 48 ساعة بينما كان جيشكم واشباه رجالكم يهربون بسرعة 4G الى خارج البلاد مخلفين نسائهم واموالهم لرجال السودان الأوفياء من المقيمين ليحموها لهم .. تكتبين بقلم مأجور لأسيادك الشيعة المغبونين من طردهم خارج السودان ؟ ام بزعل على جنودك الأشاوس الذين يأتون لعرين الرجال ليتدربوا فى السودان فيتطاولوا لينالوا علقة ساخنة يتباكى لها احد مخنثى برلمانكم !! السودان يا هذه يصدر العقول والعلم والرجولة والشهامة والقيم للعالم فماذا تصدرون انتم بعض من بترول العراق وكم هائل من المخنثين وجيل فقد هويته وشكله ليغلب عليه العرق الباكستانى والفلبينى ؟ اصمتى ايتها البدون ولا تتطاولى فمثلك لا يحق له الحديث .
ويحك ايتها البدون … واقصد بدون اصل او فصل او هوية … بدون علم او تاريخ او حضارة … بدون فكر او ثقافة … عندما كانت السودان تخرج العلماء عام 1902 اين كانت اسرتك تعيش واول جامعة فتحت لكم كانت عام 1966 !! ومعظم اساتذتها من السودانين … عن اى فيس بوك وتويتر تتحدثين ؟ وانت تملكبن دولة تمثل فى حجمها ميدان عام بالسودان القارة !! فعندكم الدولة هى الكويت والعاصمة الكويت والسوق الكويت والموول الكويت بل والحمامات الكويت !! ثم ان السودان دخل عالم الأتصالات عام 1859 بينما لم تكون لكم غير الدواب مواصلات وتعيشون فى الخيام فى دولة اسمها ” القرين ” ودخلت الأتصالات فى بلادك عام 1983 !! فعن اى تخلف للسودانين تحكين ايتها الجاهلة … ان خدمات الأنترنت السريعة التى تجعل امثالك يطلون علينا بقيح الحديث لم تبلغ من السرعة سرعة اخلائكم لبلدكم التى استلمها الجيش العراقى فى اقل من 48 ساعة بينما كان جيشكم واشباه رجالكم يهربون بسرعة 4G الى خارج البلاد مخلفين نسائهم واموالهم لرجال السودان الأوفياء من المقيمين ليحموها لهم .. تكتبين بقلم مأجور لأسيادك الشيعة المغبونين من طردهم خارج السودان ؟ ام بزعل على جنودك الأشاوس الذين يأتون لعرين الرجال ليتدربوا فى السودان فيتطاولوا لينالوا علقة ساخنة يتباكى لها احد مخنثى برلمانكم !! السودان يا هذه يصدر العقول والعلم والرجولة والشهامة والقيم للعالم فماذا تصدرون انتم بعض من بترول العراق وكم هائل من المخنثين وجيل فقد هويته وشكله ليغلب عليه العرق الباكستانى والفلبينى ؟ اصمتى ايتها البدون ولا تتطاولى فمثلك لا يحق له الحديث .
انت اصلا منو عشان تكلمي عن السودان راجعي اصلك واصلا الامارت هي شنو بعتبرك قمه الجهل السودان قمه عاليه بالنسبه لنا انت لاتعرفين عنه شئ نحن الحاضر والتاريخ
عجوزة شمطاء مأجورة لا تستحق الرد ولا يؤخذ بأقوال السفهاء
انا ماعارف الناس بترد ليه الكلام مامهم وماتدو الحمقي أكتر من حقهم والماعارف تاريخنا مابنوريه ومامهم الناس تعرفنا كويس خصوصا تلكم النوعيه الناس بقت تستغل حميتنا وتنشر بوستات وتغريدات عشان يشوفو ردودنا وتذيدهم شهره أو تشهرهم بالأحري وزي دي خليها هي تجي ترجع السودان لي مصر المالكه دي خزعبلات وردنا عليه مابفيدنا وياأهلنا بالله ماتحرق دمكم بفتات ولو دايرين تردو ردو بابتسامه ولا ضحكه صغيره ولا قهقهه حقكم لو عملتو ونحن السودان يعني السودان وحنفضل السودان ونفتخر للأبد
وانا ايضا اطالب الحكومة العراقية باستعادة الكوبت لأن الوثائق تثبت ذلك ولولها ماغزا صدام الكويت لك الاعتراض ولكن بدون زعل.
مطالبة فجر السعيد بضم السودان لمصر موجبة لإعتزارها أو مقاضاتها لقد أغضبت الشعب السودانى مطالبة الصحفية وكاتبة الدراما و المنتجة الكويتية ( فجر السعيد) للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بضم السودان لمصر بحجة أن السودان كان يحكم من مصر فى فترة الحكم الثنائى الإنجليزى المصرى و تطاولها على الرئيس البشير لأنه طالب بحلايب وشلاتين والسؤال من الذى فوضها لتقول ذلك ؟؟؟ مطالبتها فيها الكثير من المعانى منها أن الشعب السودانى لايستحق أن كل هذه المساحة من الأرض لأنه غير قادر على إدارة دولته وهذا قمة الإزدراء والغطرسة وعليه فإن على أهل القانون فى بلادنا التفكير جدياً فى إمهال هذه الكاتبة فرصة للإعتزار للشعب السودانى وإلا فإن عليهم مقاضاتها بتهم التحريض على القتل وترويع الآمنين والتحريض على إنتهاك أراضى دولة ونهب خيراتها وتهديد الأمن والسلم بين دولتى السودان ومصر وأثارة الكراهية بين شعبى وادى النيل وإزدراء الشعب السودانى والتطاول على رمز السيادة والتبول على تاريخنا المشرف فى محاربة المستعمر والإستهتار بدماء شهدائنا والإستهتار بعلماء بلادنا ومثقفيها ومطابتها هذه سوف تقود أخرين للمطالبة بضم دول إلى بلدانهم لذا أضيف إلى هذه التهم تهمة تهديد الأمن والسلم العالميين و نحن نعتز ببلادنا حتى ولو صارت من أسوأ البلدان وعشت ياسوداننا وحلايب سودانية وكذلك شلاتين حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس بكوستى موبايل 0121098670
اولا اي مثقف في العالمين العربي والاسلامي بمجرد ان يستمع الي حديث فجر السيد انا لا اقول كاتبة يعلم تمام انها تجهل التاريخ وتجهل حسن الخطابة والكتابة ثانيا انتي مين لتتحثي باسم شعب كامل هذا الشعب السودان ارد علي مين علي السنة تجهل التاريخ وتجهل حتي اسلوب التحدث انتي من بدا السب والشتم تقولي الرشيد بكره حق مصر وانا اعتقد هذا اسلوب قذر. وقلة ادب وان دله علي شيء انا ما يدل عن البيت الذي تربيتي فيه كنا تقولين ان الذي يسب ليس متربي وهذا سهادة منك انك غير متربية اذنا لا ينبغي لك ان تتحدثي في مولضيع اكثر من ثقافتك و امكانياتك العقلبة عقلك لسة كده هو، ثانيا والله المسلمين او الشيوعيين او الرافضة ما جابين ليك خبر ولا تحركي شعره منهم لانهم يعلمون جهلك العلمي والثقافي وان المحطات انتي تقوم بستضافتك وامثالك ليس لديهم برنامج ولذا اضيعوا وقتهم واعرضوا برنامج لكسب مشاهدين لقنواتهم ليضحكوا
انتي اعلامية علي شنو وقت ما بتعرفي عن تاريخنا وحضارتنا حاجه بتعرفي لقمان الحكيم نديكي مختصر عنو
تاريخ كبير حول الهجرة الأولى والثانية للمسلمين ، ما نعرفه أن الهجرة كانت لبلاد الحبشة ، ولكن لم تحدد تلك الدولة تحديدا دقيقا ، لأن منطقة القرن الأفريقي كلها كان يطلق عليها بلاد الأحباش . لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الهجرتين قد تمت لبلاد السودان ، وهذا موضوع سأعود إليه لاحقا بأدلته .
السودان قديما كان يطلق عليه عدة أسماء ، فالكتاب العرب كانوا يطلقون على سكانه (السودانيين) أو (الأحباش) ، واليونانيون يطلقون عليهم (الأثيوبيين) ، أما العبرانيون فيطلقون عليهم (الكوشيين) .
نعود إلى موضوعنا الأساسي وهو : هل لقمان الحكيم سوداني ؟
عندما ذكر البروفسور عبد الله الطيب ، رحمه الله أن بلال بن رباح ولقمان الحكيم والنجاشي من بلاد النوبة ، كثير من الناس لم يصدقوا هذا الكلام ، رغم أن بروفسور مثل عبد الله الطيب لا يفتي في شيء بغير علم ، رجل عالم باحث في مجاله ، أتقن مجال لغته وأتقن فهمه لعلوم القرآن .
دراسات وبحوث عديدة أثبتت أن لقمان الحكيم من بلاد السودان وبالتحديد من بلاد النوبة . ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أورد كثيرا أنه من بلاد النوبة . وهناك حديث للرسول صلي الله عليه وسلم قال لصحابته (اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال ) . وقال صلي الله عليه وسلم (من لم يكن له أخ فليتخذ أخاً نوبياً) . قد تقول لي يمكن أن تكون هذه الأحاديث ضعيفة ، سأقول لك نفرض سلفا أنها ضعيفة وطالما توجد أحاديث ضعيفة تتحدث عن السودان وعن النوبة فمن المؤكد هناك أحاديث صحيحة تتحدث عنه ، وما سيرد ربما يؤكد صحة الأحاديث المذكورة أعلاه ، وعلى العموم هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن هذا الجانب يا مزيعة انتي روحي فتشي عن تاريخ الكويت. ال
لقمان الحكيم قيل عنه :
1) أنه نوبياً
والنوبة في بلاد السودان
2) أنه حبشياً
العرب قديما كانت تطلق على سكان السودان (السودانيين) أو (الأحباش) ، مملكة علوة كانت تعرف بمملكة الحبش ، وعرفت أيضا بمملكة كوش بن كنعان وعرف بر السودان المحازي لسواكن ببر الحبش .
إذن لو أنه نوبيا هو من السودان
ولو قيل أنه حبشيا فهو أيضا من السودان
* ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ، المجلد الثاني صفحة 123 أنه :
ــ عبداً حبشياً
* قال قتادة : عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم في شأن لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطس من النوبة [ ابن كثير ، البداية والنهاية 2/123] .
* وقال مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين ، مشفق القدمين ، وفي رواية : مصفح القدمين [ابن كثير ، البداية والنهاية]
* قيل كان خياطاً ، قاله سعيد بن المسيب قال الأوزاعي : حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد : لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ، ومهجع مولى عمر ، ولقمان الحكيم كان أسودا نوبياً ذا مشافر ) ، [الزمخشري : الكشاف 3/211 ، وكذلك القرطبي : الجامع أحكام القرآن 14/60 ، وابن كثير ، البداية والنهاية 2/124 ].
* وقيل كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً …………..) ، ذكره القرطبي : الجامع أحكام القرآن 14/16-60 ، وكذلك أحمد بن حنبل ، كتاب الزهد ص 49 .
* والأرجح كان نجاراً ، وهذا يعني أنه كان يصنع المراكب التي تسافر بها الوفود على النيل بين الحضارة السودانية والحضارة المصرية .
وفي تفسير ابن كثير، ستجد كثير من الأدلة التي تشير إلى أن لقمان الحكيم من بلاد النوبة وحتى الأوصاف التي ذكرت هي أوصاف يتصف بها النوبيون ، الدراسات تناولت أكثر من هذا ، وصلت إلى أن سيدنا موسى نوبياً وليس يهوديا وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقالة التالية ، لأنني سأتناول الهجرتين التي تمت إلى بلاد السودان وليست إلى دولة الحبشة حاليا ،
ومعلومة تاريخية مهمة نديكي ليها ي كويتية، عندما ظهرت بلاد النوبة للوجود لم تكن هناك دولة اسمها الحبشة ، لعلم الجميع ، بعد أن رست سفينة سيدنا نوح ، استقر أبناؤه في بلاد ما بين الرافدين ، ثم بعد ذلك تفرقوا في بقاع الأرض ، نحن نعلم أن أبناء سيدنا نوح ثلاثة وهم : [سام ، حام ، يافث ] ، لأن الرابع رفض أن يركب معهم فغرق لأنه كان كافراً ، فالجنس الشري الحالي في جميع أنحاء العالم يرجع نسبه إما إلى سام أو إلى حام أو إلى يافث ، سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم : عن الآية (وجعلنا ذريته هم الباقين) ، من هم ؟ قال صلي الله عليه وسلم : سام وحام ويافث ، أحد أبناء حام بن نوح ويدعى كوش هاجر واستقر في منطقة النوبة وكونوا مملكة عظيمة وهي مملكة النوبة ، وأيضا يطلق عليها مملكة كوش نسبة إلى مؤسسها وهو كوش من
ما تتكلمي ساي من راسك ي مزيعة انتي ـ اسي السودانيين معروفين لجميع دول العالم بالصدق ـ الامانة ـ النظافة ـ الرجولة ـ ووووو يكفي لقمان الحكيم
بالصدفة قرات تعاستكم ايها البلهاء ، خسيى عليكم جميعا وكلوا تبن طعامكم الاساسي ، لا تستحقوا ان ارد على تعساء جهلاء سفهاء ……… مثلكم اكثر من ذلك ، عمتكم وتاج راسكم فجر السعبد