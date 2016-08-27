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مذيعة سودانية بقناة الجزيرة تتهم صحيفة المجهر بانتهاك كرامتها
اشتعلت ازمة بين المذيعة السودانية بقناة الجزيرة نانسي محجوب وصحيفة المجهر السياسي السودانية التي وضعت صورة لمذيعة اخرى في حوار أجري مع نانسي محجوب.
وقالت نانسي محجوب بحسب ما قرأ محرر النيلين على حسابها الرسمي بفيسبوك ( انتظرت ان يتم تصحيح الخطأ في هذه الصحيفة او حتى الاعتذار عنه بشكل مقنع لكن لم يحدث ذلك و عليه قررت ان أقوم بذلك بنفسي، اللقاء تم إجراءه عبر الفيس بوك معي لكن الصورة لزميلتي ميادة فحفاظاً على حقها وعلى كرامتي أعيد نشر الخطأ وربنا يصلح حال اعلامنا وحالنا والله من وراء القصد).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
8 تعليقات
والله انتي طيبة خلاص يا نانسي . يا اختي دا اصغر خطأ ترتكبه الصحافة عندنا يوميا .الصحافة السودانية اصبحت هي والغناء مهنة من لا مهنة له .
هههههههه وافضيحتك يالهندى عزالدين
البشوف كتاباتك ومعاك صلاح حبيب رئيس غفلة تحريرك يقول ولا جريدة البيان الاماراتيه وانتو طلعتو قاعدين فى السهله ياوهم.
انتو وكت ماعارفين الفرق بيناتهم الشوبار ليكم شنو والجرى وراء الناجحين يافاشلين.
هسا بكرة الهندى تحرقو وبدلةيجى يعترف حيفتح فى المسكينه دى بذاءاتو ديك.
والله يا الفاضح بفيت تعلق معاك مسطول على مضض……والله السودان سقط بيكم
أحشك بي ورا وقدام
عادي يا بتنا اشربي 7up ما حسي ملصقين ليك
المبيد ريو مع علم إثيوبيا
المدعوة انجلينا…عليك الله جلينا.
شوفي شغلتك بي وين.
انت شكلك مرطططبة وقاعدة في خرطومنا دي، ومستمتعة بالنت حقنا. اصلكم انتو كدا. ياكلوكم جيرانكم ويقعدوكم وتقلوا ادبكم
عادي جداً انتي مذيعة وهي مذيعة وزميلتك بالقناة اشكر الله الماختو صورة جمال بالماضي بدلاً عنك
مامن حقك يا انجلينا