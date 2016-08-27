مذيعة سودانية بقناة الجزيرة تتهم صحيفة المجهر بانتهاك كرامتها





اشتعلت ازمة بين المذيعة السودانية بقناة الجزيرة نانسي محجوب وصحيفة المجهر السياسي السودانية التي وضعت صورة لمذيعة اخرى في حوار أجري مع نانسي محجوب.

وقالت نانسي محجوب بحسب ما قرأ محرر النيلين على حسابها الرسمي بفيسبوك ( انتظرت ان يتم تصحيح الخطأ في هذه الصحيفة او حتى الاعتذار عنه بشكل مقنع لكن لم يحدث ذلك و عليه قررت ان أقوم بذلك بنفسي، اللقاء تم إجراءه عبر الفيس بوك معي لكن الصورة لزميلتي ميادة فحفاظاً على حقها وعلى كرامتي أعيد نشر الخطأ وربنا يصلح حال اعلامنا وحالنا والله من وراء القصد).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين