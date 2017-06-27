من هو الرجل السوداني الذي طلب الرئيس المصري محمد مرسي لقاءه؟
من هو الرجل السوداني الذي طلب الرئيس المصري محمد مرسي لقاءه؟
تعرف على الأسرة السودانية التي افتخر بها محمد مرسي
حين توليه الرئاسة بمصر قرر الرئيس المخلوع محمد مرسي – وبصفته استاذا للهندسة – طلب تكريم رؤساء اتحاد المهندسين العرب .
وكان من ضمنهم المهندس منير الحكيم عميد اسرة الحكيم السودانية ورئيس اتحاد المهندسين العرب الأفارقة لفترات طويلة.
وفي اللقاء وعند تقديم م. منير الحكيم استغرب مرسي وقال له :
– بس انت ما بتشبهش السودانيين اوي !
اخبره المهندس منير بتاريخ أسرته وكيف أن جدهم هاجر من الحجاز إلى مصر واستقر بمدينة اسمها هيهيا
هنا قال مرسي متعجبا :
طب ديه بلدي انا … انا من هيهيا
وطلب مرسي مزيدا من الوقت لبجلس مع قريبه السوداني
ويتعرف على اسرة الحكيم السودانية والتي لها فرع كبير جدا بمصر.
وللعلم
فإن اسرة الحكيم هم أحفاد الشيخ مصطفى البكري
و أبناء يوسف صديق الهيهاوي, البكري نسبا والمنتمي للصديق أبي بكر وحفيد الحسن ابن لزهراء فاطمة , رضي الله عنهم وارضاهم
كان الشيخ مصطفى البكري رئيسا لمجمع الطرق الصوفية بمصر
وكان مقربا لمحمد علي باشا
اكثيربنه يوسف صديق كان مزواجا كثير الذرية درس ١٢ منهم الطب في ابو زعبل وتخصصوا في فرنسا
في عملية جراحية لسيد احمد الحكيم اختلف مع طبيب انجليزي فغضب وضرب جدنا بالمشرط على وجهه
لم يتمكن الحكيم من السكوت على اهانة الرجل فقتله بعزة العربي المسلم
حكم عليه بالاعدام ارضاء للخواجات
انتفض اهله وتدخل محمد علي باشا ونفاه للسودان
كان برتبة يوزباشا طبيب في الجيش
ارسل والده معه اخويه الحكماء احمد و حسين
استقروا بالسودان وهم أول من أسس الطب الحديث فيه
سبد احمد الحكيم جدي انا تزوج من كسلا ابنة ناظر الحلنقة ام هان
و استقر بدنقلا حيث اطيان الأسرة وقصرها لا زال موجودا
احمد الحكيم دفن ببربر وقبره معروف هنالك
حسين الحكيم تزوج بفرنسا وعاش هنالك
أدوات احمد الحكيم الجراحية موجودة بالمتحف القومي
سوداني و افتخر
بقلم
محمد هاشم الحكيم
7 تعليقات
انت يا الحكيم ماقلت زمان انك يمني اليوم بقيت من الحجاز وبقيت مصري ومن بلد مرسي يا اخي طيب ما تفكنا وتمشي من البلد الانت ما من اهلها وفرحان ان مرسي قال ليه مابتشبه السودانيين حظك يا ابيض السودان حقنا نحن السود خلوه لينا وارجعوا لاهلكم البيض يا الحكيم
مشبرضة عائلة أميرة الحكيم ولا حكيم اخر التي قتلت في عهد حكومة الصادق ومازال سرها مدفون معها أو بين أشجار الحزام حيث وجدت الجثة
المعروف ان الرئيس مرسي من قرية اسمها العدوة !!! وبعيدين كيف ( البكري نسبا والمنتمي للصديق أبي بكر وحفيد الحسن ابن لزهراء فاطمة) ؟!!!
مخ مافي
صحيح انه الكيزان مريضين. و تعليقك دة اثبت انه قلوبكم
مريضة و ماعارف حتجو لله بقلب سليم كيف. من اتيتم ؟!!
ودا علاقته شنو بالكيزان ولا خرفان .. يا اخي مرضتونا بفهمكم العقيم دا ..
هناك اكثر من عائلة تسمي بعائلة الحكيم ومنها عائلة القتيلة الشهيرة في عهد الصادق المهمدي في السبعينات .. وكان في قصتها مسؤولون من الحكومة اختفت ووجدت جثتها بالحزام الاخضر .. ولم يتحرى اي شخص للوصل الى حقيقة مقتها .. وهناك ثلاث عوائل آل الحكيم ومنها واحدة لها افرع في مدني وبورتسودان والخرطوم .. وعائلة اميرة وعائلة هاشم التي تحدث عنها .. فيا فصيح وريني ايه الغريب في كلامي ومن وين بشطارتك وفهلوتك عرفت انا كوز والله العظيم والله العظيم انكم انتم المريضين بوهم اسمه الكيزان وين هم الكيزان ديل .. الواحد فيكم زي الاهبل يمسك في كلمة ويلوكها لبانة وماعارف معناها ومدلولوها .. وبدا جليا انك لاتعرف ولا تفرق بين اصناف الناس من خلال الكتابة وبدا جليا انك سنة اولى فهم ..
الله يقسم عليك بيه
عليكم الله متامرضونا بافكاكم الزنخة والمتخلفة ؟ كيزان كيزان كيزان ومخكم افرغ من اي جاهل
عائلة البيلي والحكيم مصريين هههههههه
البلد دي كانت فاضية فيها حيوانات وحشرات ومستنقعات فقط قام جيناها نحنا من ادغال أفريقيا عريانين جل وجو علينا عرب وأتراك وآسيويين وانجليز لبسونا وعلمونا النظافة وأنواع الأكل وعملوا معانا خلطة عرقية معفنة إستلفوا لها إسم السودان من غرب أفريقيا بعد المهدية المليئة بالسودان، فأصبحنا حثالة نسمى بلون جيراننا ولا إسم دولة لنا ولا يعترف بنا العرب ولا الأفارقة زي البغل لا هو حمار لا هو حصان، أجهل عرب + أعقد زنوج = أفشل شعب وأفشل دولة في أحسن أرض. يللا بلا عنطزات على بعض كلكم نفس الشي، لا المهندس عملا زي دبي لا الطبيب عملا زي عمان لا العسكري عملا زي القاهرة ولا السياسي عملا زي تركيا ولا الشيخ عملا زي المدينة ولا الرياضي عملا زي برشلونة، قوموا شوفوا ليكم فول أكلوه.