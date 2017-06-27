



من هو الرجل السوداني الذي طلب الرئيس المصري محمد مرسي لقاءه؟

تعرف على الأسرة السودانية التي افتخر بها محمد مرسي

حين توليه الرئاسة بمصر قرر الرئيس المخلوع محمد مرسي – وبصفته استاذا للهندسة – طلب تكريم رؤساء اتحاد المهندسين العرب .

وكان من ضمنهم المهندس منير الحكيم عميد اسرة الحكيم السودانية ورئيس اتحاد المهندسين العرب الأفارقة لفترات طويلة.

وفي اللقاء وعند تقديم م. منير الحكيم استغرب مرسي وقال له :

– بس انت ما بتشبهش السودانيين اوي !

اخبره المهندس منير بتاريخ أسرته وكيف أن جدهم هاجر من الحجاز إلى مصر واستقر بمدينة اسمها هيهيا

هنا قال مرسي متعجبا :

طب ديه بلدي انا … انا من هيهيا

وطلب مرسي مزيدا من الوقت لبجلس مع قريبه السوداني

ويتعرف على اسرة الحكيم السودانية والتي لها فرع كبير جدا بمصر.

وللعلم

فإن اسرة الحكيم هم أحفاد الشيخ مصطفى البكري

و أبناء يوسف صديق الهيهاوي, البكري نسبا والمنتمي للصديق أبي بكر وحفيد الحسن ابن لزهراء فاطمة , رضي الله عنهم وارضاهم

كان الشيخ مصطفى البكري رئيسا لمجمع الطرق الصوفية بمصر

وكان مقربا لمحمد علي باشا

اكثيربنه يوسف صديق كان مزواجا كثير الذرية درس ١٢ منهم الطب في ابو زعبل وتخصصوا في فرنسا

في عملية جراحية لسيد احمد الحكيم اختلف مع طبيب انجليزي فغضب وضرب جدنا بالمشرط على وجهه

لم يتمكن الحكيم من السكوت على اهانة الرجل فقتله بعزة العربي المسلم

حكم عليه بالاعدام ارضاء للخواجات

انتفض اهله وتدخل محمد علي باشا ونفاه للسودان

كان برتبة يوزباشا طبيب في الجيش

ارسل والده معه اخويه الحكماء احمد و حسين

استقروا بالسودان وهم أول من أسس الطب الحديث فيه

سبد احمد الحكيم جدي انا تزوج من كسلا ابنة ناظر الحلنقة ام هان

و استقر بدنقلا حيث اطيان الأسرة وقصرها لا زال موجودا

احمد الحكيم دفن ببربر وقبره معروف هنالك

حسين الحكيم تزوج بفرنسا وعاش هنالك

أدوات احمد الحكيم الجراحية موجودة بالمتحف القومي

سوداني و افتخر

بقلم

محمد هاشم الحكيم

