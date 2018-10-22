السودان يؤكد توافق “ثلاثي النهضة” وتوقعات باستئناف الاجتماعات

أعلنت وزارة الموارد المائية والكهرباء إرسالها عدداً من الفنيين السودانيين الأسبوع الماضي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تمهيداً لاستئناف اجتماعات لجان السد، وأكدت أن المشروع يمضي إلى الأمام.
وقال وزير الدولة بالوزارة، إبراهيم حمد، في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إن النقاشات مع الفنيين بشأن السد مستمرة، ووصف السد بأنه مشروع كبير يجد تفاهمات بين الدول الثلاث على مستوى القيادة والوزراء المعنيين.
وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت الشهر الماضي، الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) حول سد النهضة، وناقش الاجتماع النتائج الدراسية للخبراء المتعلقة بسد النهضة.
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