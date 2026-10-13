وزير التربية يبحث مع زين السودان تعزيز الشراكة في التعليم والتحول الرقمي

بحث وزير التعليم والتربية الوطنية، البروفيسور التهامي الزين حجر، بمكتبه، الاثنين، مع وفد شركة زين السودان برئاسة مدير العلاقات العامة دفع الله محمد نور، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير العملية التعليمية، خاصة في مجالات التقنية والتحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية، بحضور وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر.

وأكد الوزير أن التعليم الفني والتحول الرقمي من أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العام يضم أكثر من 400 ألف معلم ومعلمة، بما يتيح فرصاً واسعة للشراكة مع الشركة.

وأشاد التهامي بإسهامات زين في دعم التعليم، لا سيما دعم أعمال كنترول الشهادة السودانية، وتكريم أوائل المساقات الفنية والحرفية ومساق القراءات، إلى جانب توفير الإجلاس والزي المدرسي والمعينات التعليمية، مؤكداً تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون وتنسيق تدخلات الشركة في الولايات، والاستفادة من إمكاناتها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية، والمشاركة في فعاليات أسبوع التعليم الفني القومي الأول.